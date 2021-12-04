Драма для Ферстаппена! Вместо победы разбил машину в последнем повороте быстрейшего круга

Q1: пробки для Мазепина и не только

Перед квалификацией Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 многие опасались трафика на узкой уличной трассе в Джидде, и пробок на финальном секторе действительно не удалось избежать. Они не сказались на исходе борьбы за попадание в топ-15, но явно не пришлись по душе, к примеру, Никите Мазепину. Россиянин не смог пойти на третий и финальный быстрый круг, поскольку обнаружил перед собой целый ряд соперников, по сути заблокировавших всю стартовую прямую. В итоге Никита проиграл Мику Шумахеру целую секунду. Впрочем, будем объективны: после вторых попыток россиянин уступал семь десятых, так что серьёзной борьбы между двумя «Хаасами» не было.

Помимо двух пилотов американской команды, дальше не прошли Николас Латифи (16-й результат) и внезапно оба представителя «Астон Мартин». По чистой скорости команда Лоуренса Стролла оказалась лишь девятой — даже позади «Уильямса»! В итоге Феттель и Стролл ограничились 17-м и 18-м местами. Всё плохо.

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Q2: двойной провал Сайнса — чудом без аварии

Во втором сегменте с трафиком должно было стать попроще, но событий всё равно хватало. В центре внимания оказался Карлос Сайнс, чему сам испанец явно оказался не рад. Испанский пилот «Феррари» каким-то чудом избежал серьёзнейшей аварии, когда потерял контроль над машиной: болид проскользил по обочине, но лишь слегка коснулся отбойника торцевой пластиной заднего антикрыла. То есть дело ограничилось испорченным комплектом шин.

Квалификация ещё не была потеряна, но на второй попытке Сайнс снова ошибся. На сей раз обошлось без дрифта, но круг испанец потерял и закончил сессию на провальной 15-й позиции.



Помимо «Феррари», по одной машине потеряли «Макларен», «Альпин» и «Альфа Ромео», ну а Джордж Расселл уже не сумел прыгнуть выше головы и остался 14-м.



В дуэли «Макларенов» Норрису помог «допинг» в лице шин «софт»: пока Риккардо на «медиуме» остался 11-м, Ландо запрыгнул в топ-10, но посмотрим, как это отразится на гонке британца. Райкконен и Алонсо проиграли по три десятые Джовинацци и Окону соответственно — очередная сильная суббота в исполнении Антонио.



При этом Джовинацци даже не помешал лёгкий контакт с отбойником на второй попытке. Инцидент был и у Кими, вот только у него было столкновение с… «Мерседесом»! Боттас недостаточно подвинулся с траектории, и болид «Альфы» слегка его задел. Оба поехали дальше без видимых повреждений, но Кими явно потерял время — может, именно его и не хватило, чтобы подняться выше 12-й позиции. Не ждёт ли Боттаса штраф за помеху?

Q3: Макс в повороте от поул-позишен

Сражение за поул началось для Хэмилтона хуже не придумаешь: первый быстрый круг он запорол из-за ошибки, и даже после второго Льюис и Боттас уступали Ферстаппену три десятые секунды. Но всё самое главное было впереди. Льюис и Валттери отправились на свои вторые попытки чуть раньше и последовательно опередили голландца — Хэмилтон на 142 тысячные, Боттас – на 31. Дальше «Мерседесу» оставалось ждать, чем ответит соперник.



Казалось, что шансов на успех у немцев нет: Ферстаппен проехал два быстрейших сектора и шёл с превышением графика Хэмилтона на четверть секунды. Запас был, но лидер общего зачёта продолжал атаковать по полной. Всё испортил самый последний поворот круга: Макс ошибся на торможении, чуть заблокировал колесо, но всё равно попробовал максимально сохранить скорость. В итоге на выходе «Ред Булл» повело и машина задним правом колесом задела стену. Удар оказался слишком сильным: поломка подвески – и болид Ферстаппена беспомощно замер на трассе!



Таким образом, вместо поул-позишен Макс оказался лишь третьим, позади обоих пилотов «Мерседеса». Теперь, если немцы общими усилиями заблокируют Ферстаппена на старте на узкой уличной трассе, то отыграться Максу будет ну очень сложно. Сегодняшняя ошибка в теории может стоить Ферстаппену титула…

Серхио Перес при этом стал только пятым, хотя выступление Макса показало, что в теории мексиканец мог бы постоять за честь «Ред Булл». Но на практике Чеко даже пропустил вперёд Шарля Леклера, проехавшего отличный круг под занавес третьего сегмента.



Пьер Гасли стал шестым, опередив Ландо Норриса, Юки Цуноду (отличная работа в исполнении японца), Эстебана Окона и Антонио Джовинацци.



Гонка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 стартует в воскресенье, 5 декабря, в 20:30 по московскому времени.