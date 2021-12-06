Нам правда нужна такая Формула-1? Гран-при Саудовской Аравии превратился в бардак

Первый в истории уик-энд Формулы-1 в Саудовской Аравии надолго запомнится паддоку, однако вряд ли промоутеры мечтали именно о такой славе: грязная борьба, необъяснимые и непонятные решения судей и постоянно разваливающаяся трасса, которая едва не испортила борьбу за титул, превратили заезд в один большой скандал.

Трасса оказалась не готова

Тревожные новости о Гран-при Саудовской Аравии поступали ещё до начала уик-энда, когда строители очевидно не укладывались в график и доделывали трассу в последний момент. То, что работы были закончены прежде, чем инженеры начали собирать машины, было не рядовым инфоповодом, а настоящей хорошей новостью.

Тем не менее по ходу уик-энда с трассой постоянно возникали проблемы — тут и там что-то отваливалось, а гонки Формулы-2 постоянно переносили из-за внеплановых работ. Именно это отчасти едва не стоило чемпионского титула Хэмилтону: барьеры TecPro, которые не выдержали вылета Шумахера, потребовали красных флагов.

Хэмилтон опережает Ферстаппена на первом рестарте Фото: Getty Images

В теории это не должно было сыграть роли, но решение об остановке было принято так поздно, что все, кто хотели побывать в боксах, в них побывал, и они — лишь из-за того, что ФИА не смогла сразу принять верного решения — оказались в проигравших.

Этого можно было бы избежать даже с таким неудачным таймингом красных флагов, если бы командам было запрещено менять шины во время остановки — и это было бы логично с точки зрения последовательности событий и минимизации влияния форс-мажора, однако от этого правила Ф-1 не откажется. Поскольку без него давать рестарты с места будет очень опасно, а промоутерам они нравятся — несмотря на то, что такие вот случайности могут перевернуть с ног на голову одну из важнейших гонок года.

Этот невинный нюанс с заменой шин отбросил Хэмилтона на третье место — и завершись гонка именно так, в Абу-Даби у Льюиса уже не было бы реальных шансов на чемпионство, а Ферстаппену достаточно было бы финишировать четвёртым. В погоней за зрелищностью Liberty едва не похоронила главную схватку Ф-1 за последние 20 лет!

Судьи не справляются

После побед в Бразилии и Катаре Хэмилтон перехватил инициативу в чемпионате, но этап в Джидде мог вернуть Ферстаппену статус фаворита — однако Макс свой шанс потерял, притом — несколько раз. Сначала голландец в последнем повороте запорол круг и потерял верный поул, а затем проиграл первый рестарт, на котором, казалось, сама судьба преподнесла ему комфортное первое место.

Словно понимая, что по чистому темпу Макс проигрывает гонку, а вместе с ней теряет и всё преимущество в чемпионате, Ферстаппен пошёл ва-банк. Голландец дважды выдавливал Хэмилтона с трассы — после срезки на первом рестарте и во время атаки британца после второго. В Бразилии такая защита сошла лидеру «Ред Булл» с рук, и в Джидде он стал бороться так в каждом эпизоде.

Ферстаппен и Хэмилтон на Гран-при Саудовской Аравии Фото: Getty Images

В ФИА не сразу решили наказывать Ферстаппена — сначала Маси проконсультировался о санкциях с… «Ред Булл». Да-да, судьи сначала предложили один вариант — просто переставить Макса на решётке, и если бы Кристиану Хорнеру с Хельмутом Марко это не подошло бы, они придумали бы что-то другое. Ещё в каком-нибудь виде спорта арбитр консультируется с нарушителем о том, какой именно штраф показать?

Лишь на втором рестарте Ферстаппен сработал так, как от него ждали: агрессивно влетел на внутренний апекс, оттеснив соперников и вписавшись в пределы трассы. Правда, сохранить преимущество не удалось — Хэмилтон в итоге догнал Макса, и последнему опять пришлось вывозить его за границу гоночного полотна.

Столкновение Ферстаппена и Хэмилтона Фото: Getty Images

Никто в паддоке не сомневался, что Ферстаппен ради чемпионского титула готов на всё, но именно в таких случаях и должна включаться ФИА, задача которой удерживать ситуацию под контролем. В этот же вечер команды полгонки решали, кто кого и как должен пропустить.

Майкл Маси, напомним, так и не объяснил, почему же Ферстаппен избежал штрафа в Бразилии — и теперь совершенно логичным выглядит вопрос, за что Макс был оштрафован в данном случае? Причём за два нарушения наказан Макс был трижды — перестановкой на решётке, штрафом в пять секунд и возвратом позиции. Голландцу платят именно за то, чтобы он в каждом эпизоде боролся до конца — и не стоит удивляться такой его борьбе, а вот ФИА со своей работой судьи справляется слабо.

Промоутеры едва не похоронили сезон

Гран-при Саудовской Аравии получился настоящей мясорубкой — зрелищной и полной адреналина, но вплоть до аварии Мика Шумахера заезд был невыносимо пресным: в топ-10, если не считать первого круга, не произошло ни одного обгона! Эта трасса — самая скоростная, как напоминают промоутеры, уличная трасса в календаре, но какой от этого толк, если пилоты идут один за другим?

Ферстаппен и Хэмилтон после финиша Гран-при Саудовской Аравии Фото: Getty Images

Если гонка может быть захватывающей только в том случае, если форс-мажор спутает участникам карты, зачем она нужна в Формуле-1? Разве эти гонки не устраивают для того, чтобы определить сильнейшего? Предполагается, что чемпионат мира это в первую очередь — честное и открытое состязание, а не игра, где главное — оказаться в нужное время в нужном месте. Всё-таки «Большие призы» это пока ещё спорт, а не детская аркада.