Хэмилтон превозмог, Ферстаппен — злодей. Оценки за Гран-при Саудовской Аравии

Гран-при Саудовской Аравии в Джидде, скорее, напоминал мясорубку, нежели спортивные состязания. Ферстаппен готов был на всё, лишь бы оставить Хэмилтона позади или в стене, и теперь обоюдный сход в Абу-Даби автоматически делает Макса чемпионом…



Предпоследний этап Формулы-1 сезона-2021 — в как всегда субъективных оценках автора.

Льюис Хэмилтон — 10

Вплоть до аварии Мика Шумахера британец уверенно контролировал ход гонки и вышел бы в лидеры чемпионата, если позиции в топ-3 до финиша так и не изменились бы. И когда всё пошло по совершенно иному сценарию, Хэмилтон продолжил бороться и трижды опередил Ферстаппена: на первом рестарте, после второго, когда Макс с контактом выдавил «Мерседес» в первом повороте, и в конце гонки.

Эстебан Окон — 9

Французу не удалось собрать круг на «софте» в финальном сегменте, но на старте Эстебан отыграл две позиции разом и вышел на седьмое место, а после красных флагов и вовсе оказался на поуле. Сдержать «Мерседес» и «Ред Булл» предсказуемо не удалось, но Окон буквально до последних метров дистанции сражался за подиум.

Антонио Джовинацци — 8,5

В Джидде Джовинацци впервые за семь последних этапов прорвался в финальный сегмент квалификации, а за счёт удачных действий на обоих рестартах к середине дистанции выбился на седьмое место. Сдержать «Феррари» на «Альфа Ромео» возможным не представлялось, но и девятое место стало для Антонио лучшим результатом за два года.

В Джидде Джовинацци показал лучший результат в сезоне-2021 Фото: Lars Baron/Getty Images

Даниэль Риккардо — 8

Как и Окон, Риккардо отыграл множество позиций благодаря красным флагам, и в итоге Дэн финишировал аккурат позади «Альпин», но в квалификации австралиец повредил на поребрике днище и уступил напарнику более трёх десятых секунды. К слову, это первый с 2018 года раз, когда Риккардо по итогам сезона уступает напарнику в квалификационной дуэли.

Пьер Гасли — 7,5

Француз вновь отлично квалифицировался, уступив Пересу 0,002 секунды, однако затем потерял две позиции на старте, перед первой остановкой гонки пропустил Риккардо, а Шарля Леклера смог пройти лишь из-за контакта «Феррари» с Серхио Пересом. Проходи гонка по более тривиальному сценарию — Гасли набрал бы не более двух очков.

Ландо Норрис — 7,5

Норрис — самый невезучий пилот уик-энда. Остановившись в боксах с появлением жёлтых флагов, на первом рестарте Ландо оказался 14-м, а на втором британец едва не влетел в разбитый «Ред Булл» Переса и откатился на последнее место. Спасти в итоге удалось лишь один балл.

Валттери Боттас — 7

В квалификации финн лишь десятую с небольшим уступил Хэмилтону, а затем комфортно удерживал позади Ферстаппена, но в момент аварии Шумахера всё пошло не так: пит-стоп перед красными флагами и блокировка колёс в первом повороте отбросили Валттери на пятое место. Спасти подиум и опередить Окона Боттасу удалось уже лишь на финише.

Боттас ошибается с торможением и теряет позиции Фото: Red Bull Content Pool

Шарль Леклер — 7

Отличной квалификацией монегаск реабилитировался за аварию в тренировках, но в гонке снова начались проблемы: сначала Шарль проиграл две позиции на пит-стопе перед красными флагами, а затем пропустил ещё троих из-за проблемного второго рестарта — именно он в итоге не позволил побороться с Гасли за шестое место.

Лэнс Стролл — 6,5

«Астон Мартин» в Джидде резко потерял в темпе, и Стролл, несмотря на довольно чистую и беспроблемную гонку, так и не смог удержаться в топ-10, уступив в концовке Ландо Норрису.

Макс Ферстаппен — 6

Четыре раза по ходу одного уик-энда Ферстаппен уступал Хэмилтону: ошибка в квалификации, нарушение на старте, слабый рестарт, поражение в дуэли в середине дистанции, когда Максу пришлось выбивать Льюиса из первого поворота. Всем этим неудачам злодей-голландец, кроме дешёвой агрессии на уровне прокатного картинга, смог противопоставить лишь сильный второй рестарт. В Абу-Даби действия Ферстаппена наверняка будут судить намного строже и побеждать Льюиса придётся без выдавливаний.

Джордж Расселл — 6

Британец вновь умудрился пройти во второй сегмент квалификации и показал лучший за три последних этапа результат, однако потерял всё уже на старте, а после красных флагов, уворачиваясь от Переса, получил удар от Мазепина.

Расселл не смог сдержать в Джидде пилотов «Астон Мартин» Фото: Lars Baron/Getty Images

Карлос Сайнс — 5,5

Второй сегмент обернулся для Сайнса настоящей катастрофой: задев задним антикрылом отбойник, Карлос лишил себя прижимной силы и вообще не смог собрать круг. Прорываться пришлось с 15-го места, и в итоге, несмотря на все события в гонке, Сайнс финишировал только восьмым.

Николас Латифи — 5

В квалификации Латифи смотрелся достойно: вновь уступил Расселлу, но опередил оба «Астон Мартина». Увы, неудачный старт отбросил канадца на 19-ю позицию, а затем он смог подняться лишь на 12-е место — контратаковать Стролла под финиш шанса уже не было.

Фернандо Алонсо — 5

Странный уик-энд в исполнении экс-чемпиона, который будто впервые сел за руль машины «Альпин». Во втором сегменте, в отличие от напарника, Алонсо не смог собрать круг, затем терял позиции на первом отрезке и допустил разворот на втором.

Кими Райкконен — 5

Ещё один ветеран, для которого гонка в Джидде закончилась неудачей. Притом Кими сам ошибся в последней попытке в квалификации, срезав поворот, а затем потерял ещё две позиции на старте. Ну а закончилось всё контактом с Феттелем и финишем на последнем месте.

Никита Мазепин — 4,5

Для Мазепина гонка продолжалась всего 14 кругов: на рестарте после первых красных флагов россиянин врезался в Джорджа Расселла, который ударил по тормозам из-за аварии впереди. Едва ли Никита мог что-то сделать иначе в этом эпизоде, но секундное отставание от Шумахера в квалификации выглядело тревожно.

Юки Цунода — 4

Японец снова провалил гонку, потеряв пять позиций на первых четырёх кругах, а затем развернул в первом повороте Феттеля и испортил гонку себе. Чудо, что после небольшого пожара машина вообще доехала до финиша.

Себастьян Феттель — 4

Неудачная квалификация, столкновения с Цунодой и Райкконеном, слабый темп машины — всё вместе не оставляло никаких надежд на очки, и за шесть кругов до финиша Себ сошёл с дистанции.

Серхио Перес — 3,5

Чеко провалил третий сегмент квалификации, проехав круг даже медленнее, чем в Q1, а на рестарте не рассчитал габариты автомобиля и налетел на Шарля Леклера — Перес не мог не знать, что «Феррари» находится сбоку, поскольку выходил на прямую параллельно ей. После этого схода шансов на Кубок конструкторов у «Ред Булл» стало сильно меньше.

Авария Шумахера едва не перевернула всю борьбу за титул Фото: Peter Fox/Getty Images

Мик Шумахер — 3

На протяжении всего уик-энда Шумахер смотрелся сильнее напарника, но в гонке потерял хладнокровие: как признался сам пилот, он слишком агрессивно атаковал, пытаясь догнать Расселла. И в итоге чуть не предопределил исход всего чемпионата!