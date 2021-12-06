Хэмилтон превозмог, Ферстаппен — злодей. Оценки за Гран-при Саудовской Аравии

Гран-при Саудовской Аравии в Джидде, скорее, напоминал мясорубку, нежели спортивные состязания. Ферстаппен готов был на всё, лишь бы оставить Хэмилтона позади или в стене, и теперь обоюдный сход в Абу-Даби автоматически делает Макса чемпионом…
Предпоследний этап Формулы-1 сезона-2021 — в как всегда субъективных оценках автора.
Льюис Хэмилтон — 10
Вплоть до аварии Мика Шумахера британец уверенно контролировал ход гонки и вышел бы в лидеры чемпионата, если позиции в топ-3 до финиша так и не изменились бы. И когда всё пошло по совершенно иному сценарию, Хэмилтон продолжил бороться и трижды опередил Ферстаппена: на первом рестарте, после второго, когда Макс с контактом выдавил «Мерседес» в первом повороте, и в конце гонки.
Эстебан Окон — 9
Французу не удалось собрать круг на «софте» в финальном сегменте, но на старте Эстебан отыграл две позиции разом и вышел на седьмое место, а после красных флагов и вовсе оказался на поуле. Сдержать «Мерседес» и «Ред Булл» предсказуемо не удалось, но Окон буквально до последних метров дистанции сражался за подиум.
Антонио Джовинацци — 8,5
В Джидде Джовинацци впервые за семь последних этапов прорвался в финальный сегмент квалификации, а за счёт удачных действий на обоих рестартах к середине дистанции выбился на седьмое место. Сдержать «Феррари» на «Альфа Ромео» возможным не представлялось, но и девятое место стало для Антонио лучшим результатом за два года.
В Джидде Джовинацци показал лучший результат в сезоне-2021
Фото: Lars Baron/Getty Images
Даниэль Риккардо — 8
Как и Окон, Риккардо отыграл множество позиций благодаря красным флагам, и в итоге Дэн финишировал аккурат позади «Альпин», но в квалификации австралиец повредил на поребрике днище и уступил напарнику более трёх десятых секунды. К слову, это первый с 2018 года раз, когда Риккардо по итогам сезона уступает напарнику в квалификационной дуэли.
Пьер Гасли — 7,5
Француз вновь отлично квалифицировался, уступив Пересу 0,002 секунды, однако затем потерял две позиции на старте, перед первой остановкой гонки пропустил Риккардо, а Шарля Леклера смог пройти лишь из-за контакта «Феррари» с Серхио Пересом. Проходи гонка по более тривиальному сценарию — Гасли набрал бы не более двух очков.
Ландо Норрис — 7,5
Норрис — самый невезучий пилот уик-энда. Остановившись в боксах с появлением жёлтых флагов, на первом рестарте Ландо оказался 14-м, а на втором британец едва не влетел в разбитый «Ред Булл» Переса и откатился на последнее место. Спасти в итоге удалось лишь один балл.
Валттери Боттас — 7
В квалификации финн лишь десятую с небольшим уступил Хэмилтону, а затем комфортно удерживал позади Ферстаппена, но в момент аварии Шумахера всё пошло не так: пит-стоп перед красными флагами и блокировка колёс в первом повороте отбросили Валттери на пятое место. Спасти подиум и опередить Окона Боттасу удалось уже лишь на финише.
Боттас ошибается с торможением и теряет позиции
Фото: Red Bull Content Pool
Шарль Леклер — 7
Отличной квалификацией монегаск реабилитировался за аварию в тренировках, но в гонке снова начались проблемы: сначала Шарль проиграл две позиции на пит-стопе перед красными флагами, а затем пропустил ещё троих из-за проблемного второго рестарта — именно он в итоге не позволил побороться с Гасли за шестое место.
Лэнс Стролл — 6,5
«Астон Мартин» в Джидде резко потерял в темпе, и Стролл, несмотря на довольно чистую и беспроблемную гонку, так и не смог удержаться в топ-10, уступив в концовке Ландо Норрису.
Макс Ферстаппен — 6
Четыре раза по ходу одного уик-энда Ферстаппен уступал Хэмилтону: ошибка в квалификации, нарушение на старте, слабый рестарт, поражение в дуэли в середине дистанции, когда Максу пришлось выбивать Льюиса из первого поворота. Всем этим неудачам злодей-голландец, кроме дешёвой агрессии на уровне прокатного картинга, смог противопоставить лишь сильный второй рестарт. В Абу-Даби действия Ферстаппена наверняка будут судить намного строже и побеждать Льюиса придётся без выдавливаний.
Джордж Расселл — 6
Британец вновь умудрился пройти во второй сегмент квалификации и показал лучший за три последних этапа результат, однако потерял всё уже на старте, а после красных флагов, уворачиваясь от Переса, получил удар от Мазепина.
Расселл не смог сдержать в Джидде пилотов «Астон Мартин»
Фото: Lars Baron/Getty Images
Карлос Сайнс — 5,5
Второй сегмент обернулся для Сайнса настоящей катастрофой: задев задним антикрылом отбойник, Карлос лишил себя прижимной силы и вообще не смог собрать круг. Прорываться пришлось с 15-го места, и в итоге, несмотря на все события в гонке, Сайнс финишировал только восьмым.
Николас Латифи — 5
В квалификации Латифи смотрелся достойно: вновь уступил Расселлу, но опередил оба «Астон Мартина». Увы, неудачный старт отбросил канадца на 19-ю позицию, а затем он смог подняться лишь на 12-е место — контратаковать Стролла под финиш шанса уже не было.
Фернандо Алонсо — 5
Странный уик-энд в исполнении экс-чемпиона, который будто впервые сел за руль машины «Альпин». Во втором сегменте, в отличие от напарника, Алонсо не смог собрать круг, затем терял позиции на первом отрезке и допустил разворот на втором.
Кими Райкконен — 5
Ещё один ветеран, для которого гонка в Джидде закончилась неудачей. Притом Кими сам ошибся в последней попытке в квалификации, срезав поворот, а затем потерял ещё две позиции на старте. Ну а закончилось всё контактом с Феттелем и финишем на последнем месте.
Никита Мазепин — 4,5
Для Мазепина гонка продолжалась всего 14 кругов: на рестарте после первых красных флагов россиянин врезался в Джорджа Расселла, который ударил по тормозам из-за аварии впереди. Едва ли Никита мог что-то сделать иначе в этом эпизоде, но секундное отставание от Шумахера в квалификации выглядело тревожно.
Юки Цунода — 4
Японец снова провалил гонку, потеряв пять позиций на первых четырёх кругах, а затем развернул в первом повороте Феттеля и испортил гонку себе. Чудо, что после небольшого пожара машина вообще доехала до финиша.
Себастьян Феттель — 4
Неудачная квалификация, столкновения с Цунодой и Райкконеном, слабый темп машины — всё вместе не оставляло никаких надежд на очки, и за шесть кругов до финиша Себ сошёл с дистанции.
Серхио Перес — 3,5
Чеко провалил третий сегмент квалификации, проехав круг даже медленнее, чем в Q1, а на рестарте не рассчитал габариты автомобиля и налетел на Шарля Леклера — Перес не мог не знать, что «Феррари» находится сбоку, поскольку выходил на прямую параллельно ей. После этого схода шансов на Кубок конструкторов у «Ред Булл» стало сильно меньше.
Авария Шумахера едва не перевернула всю борьбу за титул
Фото: Peter Fox/Getty Images
Мик Шумахер — 3
На протяжении всего уик-энда Шумахер смотрелся сильнее напарника, но в гонке потерял хладнокровие: как признался сам пилот, он слишком агрессивно атаковал, пытаясь догнать Расселла. И в итоге чуть не предопределил исход всего чемпионата!
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