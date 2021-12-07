6 ошибок, которые стоили чемпионства в Формуле-1 — от ужасной тактики до пропажи колеса

По итогам минувшего гоночного уик-энда в Саудовской Аравии в личном зачёте установилось абсолютное двоевластие – Ферстаппен и Хэмилтон имеют в своём активе равное количество очков. Судьба титула решится в финальной гонке сезона. Наверняка по итогам чемпионата Хэмилтона и Ферстаппена будут разделять всего лишь несколько очков, а это значит, что у проигравшего пилота непременно найдётся та самая ошибка, которая и не позволила ему стать чемпионом мира. В преддверии последней гонки сезона вспомним пилотов, которые упускали титул всего лишь из-за одного неверного шага – своего или команды.

Фернандо Алонсо. Гран-при Абу-Даби — 2010. Ошибка капитанского мостика «Феррари»

В дико захватывающем сезоне-2010 в сражение за чемпионство вступило сразу три команды – «Феррари», «Ред Булл» и «Макларен». На протяжении всего сезона пилоты трёх быстрейших гоночных коллективов отбирали друг у друга лидерство в личном зачёте, попутно накаляя обстановку в чемпионате. И перед финальным этапом на чемпионский титул претендовали сразу четыре пилота – наибольший показатель в истории Ф-1.

Что касается раскладов в преддверии гонки на «Яс-Марине», то Хэмилтон имел только лишь математические шансы на победу в чемпионате, Феттель, в свою очередь, виделся теневым фаворитом, а вот возглавлявший личный зачёт Алонсо и отстающий от испанца на 8 очков Уэббер выглядели реальными претендентами на титул. Собственно, именно оценка соперников и подвела «Феррари» в самый ответственный момент сезона.

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Дело в том, что в стане «Скудерии» посчитали, что главную угрозу для Алонсо представляет именно Уэббер. Поэтому, когда Марк нырнул в боксы на 11-м круге гонки, на капитанском мостике не придумали ничего лучше, как просто скопировать тактику австралийца. Ну а дальше творилась история: после совершённого пит-стопа Фернандо застрял за Петровым и ничего не мог поделать с героически оборонявшимся россиянином. Гонку в итоге выиграл Феттель, а испанец довольствовался лишь седьмой позицией. Так ошибка со стороны стратегов «Феррари» похоронила шансы Алонсо на третий чемпионский титул.

Фелипе Масса. Гран-при Сингапура — 2008. Провальный пит-стоп «Феррари»

Среди трёх неудачных эпизодов Фелипе Массы в сезоне-2008, каждый из которых стоил бразильцу титула отдельной строкой, стоит выделить гонку в Сингапуре, где уровень трагизма достиг максимального значения.

Что интересно, поначалу гоночный уик-энд на городской трассе складывался для Массы просто идеально: в субботу бразилец завоевал поул, а в воскресенье уверенно удержал лидерство на старте. Но именно на этапе в Сингапуре боссы «Феррари» решили опробовать новейшую технологию – мини-светофор, который должен был заменить привычного механика с «леденцом» во время пит-стопа. Как мы знаем, ничем хорошим эта идея не обернулась: механик, отвечавший за сигнал светофора, слишком рано нажал «зелёную» кнопку. В итоге Масса тронулся с места раньше положенного и попросту вырвал заправочный шланг, с которым и доехал до конца пит-лейна.

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После всех пережитых злоключений бразилец всё же смог продолжить гонку, но уйма времени, потерянного на пит-стопе, вкупе с последующим штрафом за небезопасный выезд с пит-лейна по итогу умножили на ноль перспективы Фелипе побороться за высокие места. Финишировал Масса только на 13-й позиции и вместо потенциальных 10 очков заработал ровно ноль. А ведь на финише сезона до чемпионства ему не хватило одного заветного балла.

Льюис Хэмилтон. Гран-при Китая — 2007. Курьёзная ошибка при заезде в боксы

Плавно перемещаемся на один год назад. Вплоть до предпоследнего этапа чемпионата самым зрелым из тройки претендентов на титул, к всеобщему удивлению, выглядел молодой дебютант Хэмилтон. В то время, пока Райкконен выдавал серию из четырёх гонок без финишей в топ-3, а Алонсо терял поул-позицию из-за своей излишней эмоциональности, Льюис спокойно выполнял свою работу, что позволяло ему регулярно бороться за самые высокие места.

По всему чемпионом в сезоне-2007 должен был становиться именно Хэмилтон, особенно после аварии Алонсо под дождём в Японии. Но в решающий момент всего чемпионата британец не смог совладать с нервами. Ключевую ошибку, которая во многом предопределила судьбу чемпионского титула, Льюис совершил в гонке на шанхайской трассе. Заезжая на пит-лейн, британец не смог удержать свой «Макларен» на влажном асфальте и отправился прямиком в гравийную ловушку.

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В оправдание Хэмилтона скажем, что и его команда была хороша: вместо спокойной «оборонительной» стратегии до последнего держала Льюиса на трассе на изношенной резине, которая в решающий момент потеряла сцепление.

Перед сходом британец шёл на второй позиции, и эти 8 очков могли гарантировать ему титул уже по итогам гонки в Китае. Как мы знаем, чемпионом в 2007 году Льюис так и не стал: подобно Фелипе Массе в 2008-м, британец на финише сезона уступил обладателю титула всего лишь один зачётный балл.

Эдди Ирвайн. Гран-при Европы — 1999. Ещё один провальный пит-стоп «Феррари»

В 1999 году Ирвайну выпал первый и последний шанс побороться за титул в Формуле-1: после злополучной аварии Михаэля Шумахера на «Сильверстоуне» Эдди на оставшуюся часть сезона стал главным пилотом «Скудерии». Оказавшись в непривычных для себя условиях чемпионского сражения, Ирвайн ничуть не растерялся и смог оказать Хаккинену достойное сопротивление. За три этапа до конца сезона в личном зачёте установилось двоевластие – лидеры «Макларена» и «Феррари» имели в своём активе по 60 очков.

Фото: Getty Images

На 21-м круге гонки на «Нюрбургринге» шедший на пятом месте Ирвайн заехал на пит-стоп, ставший для него фатальным. В условиях переменчивой погоды на капитанском мостике «Феррари» в последний момент решили отказаться от идеи переобувать своего пилота в дождевую резину. К такому развитию событий механики «Скудерии» оказались просто не готовы: долгих 20 секунд в гараже итальянцев шли поиски четвёртого колеса от комплекта сликов. В конечном итоге пит-стоп длиной в 28 секунд отбросил Ирвайна далеко назад. Набрать хоть какие-то очки на «Нюрбургринге» Эдди так и не смог, а на финише сезона пилот «Феррари» уступил Хаккинену всего лишь два зачётных балла. Это было последнее поражение «Скудерии» перед долгой эпохой побед.

Найджел Мэнселл. Гран-при Австралии — 1986. Отказ от смены резины стоил «Уильямсу» титула в личном зачёте

К 1986 году команде Фрэнка Уильямса удалось построить самый быстрый болид пелотона. Казалось бы, «Уильямс» без проблем должен был брать титул в личном зачёте, но внутренние разборки Мэнселла и Пике позволили Алену Просту вклиниться в чемпионское сражение. Перед последним этапом сезона шансы на титул сохранял каждый из трёх перечисленных пилотов. В преддверии финальной гонки в Австралии бесспорным фаворитом считался Найджел Мэнселл, который опережал Проста и Пике на шесть и семь очков соответственно.

Большую часть дистанции, находясь на соседних позициях, плотной группой следовала троица Мэнселл-Пике-Прост. При таком раскладе ни Нельсон, ни Ален не могли отыграть у лидера чемпионата достаточное количество очков, и чемпионом становился Найджел. Но взять титул в тот день британцу не позволила провальная тактика. Дело в том, что в стане «Уильямса» настолько поверили в долговечность шин «Гудьир», что решили вообще отказаться от смены резины. В результате ставка не сыграла, и за 19 кругов до финиша на болиде Мэнселла в клочья разлетелась задняя левая покрышка. В итоге с преимуществом в два очка чемпионский титул взял Ален Прост, а британцу судьба вернёт должок уже через шесть лет.

PS. Стирлинг Мосс. Гран-при Португалии — 1958. Честность и благородство не качества чемпиона

Конечно, то, что сделал Стирлинг Мосс после Гран-при Португалии 1958 года, уж точно нельзя назвать ошибкой, но в то же время этот поступок в конечном счёте стоил ему чемпионского титула. После гонки на трассе «Боавишта», победителем которой стал Мосс, у судей возникли серьёзные вопросы к его главному сопернику в борьбе за титул – Майку Хоторну. Пилоту «Феррари» грозила дисквалификация за то, что он в попытках завести заглохшую машину двигался против направления движения. По идее Хоторна должны были дисквалифицировать за подобные манёвры, но Стирлинг заступился за своего конкурента, заявив, что видел, как Майк толкал свою машину за пределами трассы. Судей данный аргумент устроил, и пилоту «Феррари» вернули его семь очков (шесть за второе место и одно — за лучший круг).

Самое печальное в этой истории то, что судьба не оценила столь благородного поступка Мосса: по итогам сезона он упустит титул, отстав от чемпиона Хоторна всего лишь на один зачётный балл. Так британский джентльмен по сути добровольно отказался от победы в чемпионате. И чемпионом Стирлинг так никогда и не стал.