Мазепин чуть не остался без машины на последний этап Ф-1: есть бракованная и сломанная

Аутсайдеры Формулы-1 из «Хааса» столкнулись с проблемой перед финальным этапом чемпионата мира в Абу-Даби. В гонке Гран-при Саудовской Аравии оба пилота команды попали в серьёзные аварии, и теперь «Хаас» подошёл совсем близко к грани, после которой американцы просто не сумеют подготовить две машины на финал сезона.

Парад аварий в Джидде поставил «Хаас» на грань

Дефицит запчастей – не такое уж и редкое событие для Формулы-1. Чаще всего он возникает на первых Гран-при (когда ещё просто не успели подготовить достаточное число деталей для только что изготовленных болидов), а также в самые напряжённые моменты календаря, когда этапы идут один за другим и на них происходят серьёзные инциденты. И вот в Джидде сначала улетел в отбойник Мик Шумахер, а затем на рестарте гонки Никита Мазепин на полной скорости врезался сзади в резко затормозивший «Уильямс» Джорджа Расселла.

«Машина Мика получила повреждения с трёх сторон, — признался в интервью Motorsport глава команды Гюнтер Штайнер. — Потеряны коробка передач, днище, боковой понтон. Его шасси в порядке, но шасси Никиты пришёл конец. Оно повредилось из-за движения колёс назад: они ударили по шасси как по барабану. Кроме того, полностью уничтожена передняя подвеска. Задняя часть машины в порядке, но передняя полностью сломана.

Остался всего один этап, и у нас есть детали, чтобы восстановить машины. Если случится авария в первой практике в Абу-Даби, возникнет напряжённая ситуация. Беда не приходит одна. У нас ещё что-то осталось, мы не на мели, но запас не особо большой, потому что мы не ожидали, что сразу два болида будут уничтожены. Хорошо, что у нас остался только один Гран-при».

«Хаасу» сильно повезло, что шасси Шумахера пережило аварию в Саудовской Аравии. Если бы не это, то у команды на финал сезона оставались лишь два шасси, причём оба в неидеальном состоянии. Одно из них теперь придётся использовать Никите Мазепину.

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Неприятный выбор для россиянина

Изначально американцы вообще не планировали строить к сезону-2021 новые шасси, но после аварии Ромена Грожана на прошлогоднем Гран-при Бахрейна всё-таки пришлось строить одно свежее — его отдали Мику. Дальше на «старьё» начал жаловаться Никита Мазепин, так что в итоге благодаря дополнительному взносу от «Уралкалия» было построено ещё новое шасси, что довело общее число до четырёх.

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Нового – «хорошего» – шасси Мазепин лишился совсем недавно, после пятничных тренировок Гран-при Катара. Недружелюбные поребрики трассы «Лосайл» привели к трещине в шасси, которое пришлось отправлять на базу для ремонта. И если ранее в «Хаасе» не были уверены, будут ли восстанавливать это шасси на финал сезона, то теперь выбора не осталось: должна же у «Хааса» быть «запаска» на Гран-при!

Ну а пока новое шасси ремонтировалось, на Гран-при Саудовской Аравии Никита использовал экземпляр, который устраивал его по поведению, но был на несколько килограммов тяжелее, чем шасси Мика.

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Это «тяжёлое» шасси потеряно после аварии навсегда, так что на Гран-при Абу-Даби Никита либо использует отремонтированное новое шасси, либо то, на котором начинал нынешний сезон – и на которое всё время жаловался из-за нестабильного поведения автомобиля. То есть фактически у российского гонщика стоит выбор между бракованным и сломанным шасси. Надеемся, что последнее удалось нормально восстановить и сезон Мазепин завершит именно с ним.

Но после столь аварийного Гран-при в Джидде, уверен, все в «Хаасе» просто хотят, чтобы нынешний сезон наконец-то завершился и команда смогла полноценно переключиться на подготовку к 2022 году, где будут и свежие шасси, и набравшиеся опыта гонщики.