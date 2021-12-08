Мазепин чуть не остался без машины на последний этап Ф-1: есть бракованная и сломанная

Аутсайдеры Формулы-1 из «Хааса» столкнулись с проблемой перед финальным этапом чемпионата мира в Абу-Даби. В гонке Гран-при Саудовской Аравии оба пилота команды попали в серьёзные аварии, и теперь «Хаас» подошёл совсем близко к грани, после которой американцы просто не сумеют подготовить две машины на финал сезона.
Парад аварий в Джидде поставил «Хаас» на грань
Дефицит запчастей – не такое уж и редкое событие для Формулы-1. Чаще всего он возникает на первых Гран-при (когда ещё просто не успели подготовить достаточное число деталей для только что изготовленных болидов), а также в самые напряжённые моменты календаря, когда этапы идут один за другим и на них происходят серьёзные инциденты. И вот в Джидде сначала улетел в отбойник Мик Шумахер, а затем на рестарте гонки Никита Мазепин на полной скорости врезался сзади в резко затормозивший «Уильямс» Джорджа Расселла.
«Машина Мика получила повреждения с трёх сторон, — признался в интервью Motorsport глава команды Гюнтер Штайнер. — Потеряны коробка передач, днище, боковой понтон. Его шасси в порядке, но шасси Никиты пришёл конец. Оно повредилось из-за движения колёс назад: они ударили по шасси как по барабану. Кроме того, полностью уничтожена передняя подвеска. Задняя часть машины в порядке, но передняя полностью сломана.
Остался всего один этап, и у нас есть детали, чтобы восстановить машины. Если случится авария в первой практике в Абу-Даби, возникнет напряжённая ситуация. Беда не приходит одна. У нас ещё что-то осталось, мы не на мели, но запас не особо большой, потому что мы не ожидали, что сразу два болида будут уничтожены. Хорошо, что у нас остался только один Гран-при».
«Хаасу» сильно повезло, что шасси Шумахера пережило аварию в Саудовской Аравии. Если бы не это, то у команды на финал сезона оставались лишь два шасси, причём оба в неидеальном состоянии. Одно из них теперь придётся использовать Никите Мазепину.
Неприятный выбор для россиянина
Изначально американцы вообще не планировали строить к сезону-2021 новые шасси, но после аварии Ромена Грожана на прошлогоднем Гран-при Бахрейна всё-таки пришлось строить одно свежее — его отдали Мику. Дальше на «старьё» начал жаловаться Никита Мазепин, так что в итоге благодаря дополнительному взносу от «Уралкалия» было построено ещё новое шасси, что довело общее число до четырёх.
Нового – «хорошего» – шасси Мазепин лишился совсем недавно, после пятничных тренировок Гран-при Катара. Недружелюбные поребрики трассы «Лосайл» привели к трещине в шасси, которое пришлось отправлять на базу для ремонта. И если ранее в «Хаасе» не были уверены, будут ли восстанавливать это шасси на финал сезона, то теперь выбора не осталось: должна же у «Хааса» быть «запаска» на Гран-при!
Ну а пока новое шасси ремонтировалось, на Гран-при Саудовской Аравии Никита использовал экземпляр, который устраивал его по поведению, но был на несколько килограммов тяжелее, чем шасси Мика.
Это «тяжёлое» шасси потеряно после аварии навсегда, так что на Гран-при Абу-Даби Никита либо использует отремонтированное новое шасси, либо то, на котором начинал нынешний сезон – и на которое всё время жаловался из-за нестабильного поведения автомобиля. То есть фактически у российского гонщика стоит выбор между бракованным и сломанным шасси. Надеемся, что последнее удалось нормально восстановить и сезон Мазепин завершит именно с ним.
Но после столь аварийного Гран-при в Джидде, уверен, все в «Хаасе» просто хотят, чтобы нынешний сезон наконец-то завершился и команда смогла полноценно переключиться на подготовку к 2022 году, где будут и свежие шасси, и набравшиеся опыта гонщики.
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