Почему Ферстаппен заслуживает поражения от Хэмилтона — и наоборот. 5 аргументов

Перед решающей частью гоночного уик-энда Формулы-1 в Абу-Даби авторы «Чемпионата» нашли доводы против обоих претендентов на чемпионский титул.

Дмитрий Захарченко: 3 аргумента против Макса Ферстаппена

1. Новый чемпион — но зачем?

Говорят, Формуле-1 нужен новый чемпион, но это лукавство. Новый чемпион нужен болельщикам, которым надоел предыдущий. Новый чемпион нужен промоутерам, чтобы продавать права на телетрансляции и билеты на трибуны. А Формуле-1 ничего не нужно. Формула-1 — это просто способ определения сильнейшего по неким правилам — и именно в них, в этих границах, и находится суть чемпионата.

2. Титул благодаря ударам по «Мерседесу»

За последний год «Ред Булл» вообще и Макс Ферстаппен лично сделали огромный шаг вперёд, а сезон-2021 стал для Милтон-Кинса настоящим прорывом — с 2013 года эта команда не была так сильна. Однако при всём уважении к Эдриану Ньюи не стоит забывать, что отыгрался «Ред Булл» лишь после запрета DAS и ограничения рабочей поверхности днища в районе задних колёс — главных достоинств длиннобазного шасси W11.



И равная борьба двух этих команд действительно пошла Формуле-1 на пользу, а вот комментарии Хельмута Марко о том, что все решения в чемпионате принимаются против «Ред Булл», ей на пользу не идут.

3. Агрессия Ферстаппена похвальна, но путь в никуда для Ф-1

Макс Ферстаппен, лидер команды, первый претендент на чемпионство со времён Себастьяна Феттеля. Куда более агрессивный и по-спортивному злой, голландец в великолепной форме и делает в борьбе с Хэмилтоном всё необходимое — пусть даже это и не в духе правил. Для Макса границы существуют лишь для того, чтобы их раздвинуть — если это ему выгодно. И в этом Ферстаппена винить нельзя — в конце концов, за это «Ред Булл» ему и платит.



Однако в ФИА должны следить за соблюдением границ правил и их трактовок — охраняя те самые границы Формулы-1. В конце концов, именно за это платят самой федерации промоутеры из Liberty и национальные организаторы. И не то чтобы чиновники справляются плохо, но вот сам Макс перед финальной гонкой говорит, что не понимает, почему в Саудовской Аравии получил штраф, а за инцидент в Бразилии наказан не был — и мы ещё после Гран-при Сан-Паулу предупреждали, что так будет.

Дело не в Ферстаппене или Хэмилтоне, а в единых правилах и их понятной для всех трактовке. Если правило Алонсо — «ты всегда должен оставлять место» — отменено, то по этому поводу должно было быть какое-то объявление.



Если все пилоты в Формуле-1 начнут бороться так, как это делает Ферстаппен, а блокировать соперника и не оставлять ему места снаружи станет нормой, то никто в принципе не будет атаковать по внешней траектории. Все обгоны будут лишь на прямой и только с помощью DRS — до тех пор, пока кто-то не начнёт вилять на прямой. Сейчас правила это запрещают, но ведь и выдавливание с трассы правила когда-то запрещали…



Макс демонстративно пренебрегает границами — и это хорошо для болельщиков «Ред Булл», хорошо для тех, кому надоел действующий чемпион. Но это плохо для Формулы-1, которую определяет то, насколько чётко её участники соблюдают границы правил и рамки борьбы.

Евгений Кустов: 2 аргумента против Льюиса Хэмилтона

1. Чемпионство Хэмилтона станет следствием жуткого везения

Если говорить о некой высшей справедливости — вещи, которая реализуется в спорте далеко не всегда – то, конечно, восьмая победа Хэмилтона станет следствием огромнейшего везения, а не реального превосходства гонщика. Несколько раз в этом году Льюису отчаянно везло в ситуации, когда он должен был набирать намного меньше очков.



Всё началось ещё на Гран-при Эмилии-Романьи, когда столкновение Боттаса с Расселлом позволило Льюису отыграться после вылета и превратить седьмое место во второе.



Дальше — больше: на Гран-при Великобритании при столкновении двух лидеров Ферстаппен финишировал в отбойнике, а Хэмилтон благодаря красному флагу получил шанс на ремонт машины и затем не просто закончил гонку, а выиграл её, отыграв у Макса 25 очков.

Венгрия — и «боулинг» в исполнении Валттери Боттаса. Правда, там и сам Льюис отдал верную победу после ошибочного решения не заезжать в боксы перед рестартом. Так или иначе Хэмилтон отыграл ещё 18 очков.



Наконец, чудо в Бразилии. Да, Хэмилтона дисквалифицировали после обидной поломки крыла, но произошло это в максимально удачный момент: после получения нового мотора-«ракеты» и в уик-энд, когда был предусмотрен спринт. Таким образом, у Хэмилтона появилась возможность обогнать аутсайдеров и середняков, вообще не отстав от Ферстаппена. Если бы не спринт, Льюис никак не догнал бы Макса и проиграл бы ему очки, а не отыграл сразу семь.



В обратную сторону можно вспомнить разве что дождь на Гран-при России, позволивший Ферстаппену вырваться на второе место. С другой стороны, и сам Льюис победил во многом благодаря погоде, заставившей ошибиться Норриса. В общем, если бы судьбу титула решали исходя из некой высшей справедливости, то победа досталась бы не Хэмилтону.

2. Поражение пойдёт на пользу самому Льюису

Если вы болельщики Хэмилтона, попробуйте при размышлении о Гран-при Абу-Даби подумать на перспективу. Если Льюису покорится титул, то вместе с ним он окончательно оставит позади себя Михаэля Шумахера и станет величайшим пилотом Ф-1 — по крайней мере, по числу выигранных чемпионатов.



Как это скажется на мотивации Хэмилтона, если переход на новый технический регламент получится для «Мерседеса» непростым, а Джордж Расселл окажется более колючим напарником, чем Валттери Боттас? Найдёт ли Льюис в себе желание вступить в бой с новой силой и контратаковать в 2023-м? Или, уже выиграв всё, что можно, Хэмилтон просто предпочтёт заняться в жизни чем-то ещё и покинуть Ф-1?



Так что если вы хотите ещё долго наблюдать за пилотажем британца, не желайте ему успеха в ближайшее воскресенье.

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