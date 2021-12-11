Суперкруг от Ферстаппена! Голландец нанёс удар по Хэмилтону перед решающей гонкой сезона

Ничто не предвещало столь уверенной победы Макса, но не станет ли для него роковой ошибка во втором сегменте?

Q1: Расселл проигрывает прощальную квалификацию

Старт квалификации явно остался за представителями «Мерседеса»: после первых быстрых кругов Хэмилтон и Боттас уверенно опережали Ферстаппена — отставание голландца составляло солидные четыре десятые. Впрочем, Макс, в отличие от конкурентов, пошёл на второй быстрый круг и почти достал Хэмилтона — разрыв сократился до 56 тысячных, так что хоронить субботнюю интригу всё же не стоило.

Все фавориты пробились в топ-15 без проблем, даже несмотря на вынужденную остановку сессии. Когда пилоты уже готовились ко второй попытке, гоночная дирекция вывесила красный флаг: Мик Шумахер сбил колышек на заходе в финальный поворот «Яс Марины», а Ландо Норрис пнул его ещё дальше. Возможно, было реально обойтись жёлтыми флагами или режимом виртуального сейфти-кара, но организаторы решили не рисковать.

Главный итог Q1 – провал Кими Райкконена в прощальной квалификации. В то время как Антонио Джовинацци прошёл дальше, финн показал лишь 18-е время и еле-еле опередил Мика Шумахера — разрыв составил чуть больше десятой. Никита Мазепин на своём «бракованном» шасси проиграл напарнику почти восемь десятых.

Ещё один интересный момент — прощальное поражение Джорджа Расселла в сражении с Николасом Латифи. Канадец опередил британца на одну десятую после ошибки будущего пилота «Мерседеса», заблокировавшего колёса в обновлённом пятом повороте. Так что Расселл поставил своеобразную квалификационную кляксу.

Q2: ошибка Макса разводит его с Льюисом по тактике

События второго сегмента вполне могут повлиять на исход всего чемпионата. На первую попытку четыре представителя топ-команд предсказуемо выехали на шинах «медиум», но оба гонщика «Ред Булл» столкнулись с проблемами. Нет, круг-то Ферстаппен проехал хороший, но затем заблокировал переднее левое колесо и пожаловался по радио на серьёзную проплешину — выходить с такой покрышкой на старт гонки было бы опасно, так что Максу пришлось переобуваться в «софт» — гонку голландец начнёт на более мягких шинах, чем Хэмилтон. Посмотрим, как это скажется на борьбе…

Что же до Переса, то его попытка на «медиуме» оказалась слишком слабой (Чеко балансировал на грани десятки), так что в итоге и мексиканец в воскресенье будет стартовать на «софте». «Ред Булл» и «Мерседес» полностью разошлись по тактике.

Самое обидное 11-е место в Q2 занял Фернандо Алонсо, пожаловавшийся на трафик со стороны «Макларена» в финальном повороте. Не сказать, что соперник испанца сделал что-то некорректное, так что штрафов не ждём. 12-м стал Пьер Гасли, который не сумел пробиться дальше на «медиуме» и после ошибки в последнем повороте. Дальше расположились Стролл, Джовинацци и Феттель, который тоже жаловался на постоянный трафик.

Q3: без шансов для «Мерседеса»!

Сражение за поул Ферстаппен начал с нокдауна: блестящий круг 1:22.109, на полсекунды быстрее Хэмилтона! Перес (давший Максу такой нужный слип-стрим) проиграл восемь десятых, Боттас — целую секунду. Валттери уступал даже Юки Цуноде, но круг быстрого японца списали на несоблюдение пределов трассы после небольшого заноса в финальном повороте.

Сможет ли «Мерседес» ответить на суперкруг Ферстаппена? Нет! Второй круг не принёс «Мерседесу» желанной контратаки: Хэмилтон в итоге уступил голландцу чуть менее четырёх десятых, а Боттас и вовсе провалился и будет стартовать лишь шестым — позади выстрелившего на третью строчку Норриса, а также Переса и Сайнса. Таким образом, вторые пилоты топ-команд оказались на отдалении от своих лидеров и, возможно, почти не окажут влияния на борьбу за титул.

Шарль Леклер проиграл Сайнсу две позиции, но тоже оказался всего в десятой от слабо выступившего Валттери. Цунода займёт на стартовой решётке восьмое место, а пятую линию сформируют Окон и Риккардо. Вот такой расклад. Впереди в сезоне Ф-1 осталась лишь одна сессия. Последняя и решающая!

*****

Выбери лучшего комментатора 2021 года! Голосование проходит совместно с Российской ассоциацией спортивных комментаторов на «Чемпионате» и в наших социальных сетях — VK и «Телеграм».

Если у вас не грузится опрос, можете пройти его по ссылке:



Выбери лучшего комментатора 2021 года!