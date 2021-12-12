Как Хэмилтон и Ферстаппен могут стать чемпионами? Все расклады на финал сезона

Перед финальной гонкой сезона Формулы-1 Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен имеют равное число очков в общем зачёте. Однако это не означает, что с раскладами в борьбе за титул всё просто. Начать можно хотя бы с того, что по дополнительным показателям в чемпионате лидирует Ферстаппен, одержавший девять побед против семи у Хэмилтона. Это и позволяет Максу оставаться впереди и стать чемпионом, если никто не наберёт очков. Но теперь рассмотрим все возможные варианты.

Что нужно Хэмилтону для титула

1. Финишировать впереди Ферстаппена на любой позиции не ниже восьмой



Льюису просто нужно набрать больше очков, чем Максу. При этом любая позиция выше девятой обеспечивает разницу минимум в два очка, если оппонент финиширует на строчку ниже. То есть при таком исходе Хэмилтону не будет страшно, если голландец запишет на свой счёт быстрейший круг.



2. Финишировать впереди Ферстаппена девятым, но с одним дополнительным условием



Если Хэмилтон набирает два очка, то для него важно, чтобы Макс не собрал комбинацию «10-е место плюс быстрейший круг». В таком случае пилоты наберут равное число очков и титул останется за пилотом «Ред Булл».



3. Финишировать десятым при Максе не в топ-10



Хэмилтона может устроить и последнее место в очковой зоне, если его оппонент останется без очков. И в такой ситуации быстрейший круг Ферстаппена уже не спасёт: его присуждают лишь тем пилотам, которые финишируют в десятке лучших.

Что нужно Ферстаппену для титула

1. Финишировать впереди Хэмилтона



Всё просто: если Макс опережает Льюиса в итоговом протоколе (и не получает никаких жесточайших штрафов за умышленную аварию или что-то ещё), то Ферстаппен впервые в карьере станет чемпионом мира.

2. Набрать равное с Хэмилтоном число очков



Единственный возможный сценарий мы уже разобрали выше: при девятой позиции Хэмилтона Ферстаппен должен ответить 10-м местом и быстрейшим кругом.

3. Вместе с Хэмилтоном остаться без очков



Про этот сценарий все не переставая говорят с момента Гран-при Саудовской Аравии. Двойной сход фаворитов или их финиш за пределами очковой зоны сохранят статус-кво и принесут чемпионство Ферстаппену. Будем надеяться, финал сезона обойдётся без грязи.

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