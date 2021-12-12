Болельщиков Формулы-1 снова обманули. Нас лишили действительно великой борьбы за титул

Последний круг Гран-при Абу-Даби — одно из самых ярких зрелищ в Формуле-1 за десять с лишним лет. По драматизму поспорить с ней может лишь гонка в Бразилии в 2008-м. Но если приглядеться, станет видно, что ФИА снова нас обманула — как уже не раз бывало в этом сезоне.

Если взглянуть на ситуацию объективно, то шанс на титул у Ферстаппена появился после аварии Николаса Латифи: канадец убрался в отбойники после борьбы с Миком Шумахером, который неделю назад спровоцировал красные флаги, подарившие лидеру «Ред Булл» «бесплатный» пит-стоп. Иронично, что немец даже за рулём худшей машины в пелотоне сумел защитить звание своего отца как одного из самых титулованных пилотов в истории.

Продолжая объективно смотреть на ситуацию, можно отметить, что на рестарте шансов у Хэмилтона не было: изношенный «хард» против свежего «софта» не оставлял даже иллюзий, и тем не менее Льюис ещё несколько поворотов сопротивлялся — притом предельно корректно, что удаётся в борьбе далеко не многим.

И в конце концов зрители не смогли увидеть на последнем круге равной борьбы: объективных шансов у Хэмилтона в этой конкретной дуэли на этом конкретном круге не было. Финиш Гран-при Абу-Даби не был борьбой — один гонщик, которому сначала напарник помог отыграть шесть секунд, а потом судьи простили ещё двенадцать, объехал другого — который шёл на заведомо более медленной машине. Такого финала драмы хотели зрители после двух десятков зашкаливающих по накалу Гран-при?

Хэмилтон опережает пилотов «Ред Булл» на старте Гран-при Абу-Даби Фото: Clive Rose/Getty Images

А всё могло закончиться совершенно иным сценарием: рестартом с места со спринтом на оставшиеся до финиша пять кругов. Когда в Джидде понадобилась остановка гонки, повлекшая за собой «бесплатную» смену резины для одного из участников, судьи совещались недолго. Желание промоутеров возобновить заезд и не заканчивать чемпионат победой Бернда Майландера понятно, и в нём нет ничего плохого, но непонятно, почему в данном случае дирекция не осмелилась — такое решение объективно оставляло бы пилотам куда более равные шансы.

Можно было понять дирекцию гонки, когда Ферстаппен не получил штрафа в Сан-Паулу — Макс тогда явно выдавил соперника с трассы, но избежал какого-либо наказания. Потом весь паддок обсуждал, что Ландо Норрис в начале сезона в аналогичной ситуации был оштрафован.

Можно было понять Макса Ферстаппена, который в Джидде стал повторять свои манёвры и в итоге получил штраф. Причём сам потом удивлялся, как же так: в Бразилии судьи его не стали наказывать, а в Саудовской Аравии ему добавили лишние секунды.

Макс будто сам проговорился, ведь если бы в Бразилии он получил хотя бы пять секунд штрафа, то оказался бы в классификации третьим, а в Абу-Даби не имел преимущества при обоюдном сходе. Это нисколько не помешало ему и Хельмуту Марко, главе автоспортивной программы «Ред Булл», обвинять ФИА в предвзятости к «Мерседесу», и это тоже можно понять.

Сложно понять, как можно обвинять ФИА в предвзятости, ведь в последних гонках федерация не контролирует ситуацию в такой степени, чтобы на неё влиять. В схожих решениях стюарды принимают разные решения, а на открытые вопросы Маси отвечает старой мантрой: «Все эпизоды уникальны». Ну не совсем уж все они уникальны, Майкл…

Хэмилтон и Ферстаппен на подиуме Гран-при Абу-Даби Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Если бы в момент аварии дирекция гонки не постеснялась дать красный флаг, никаких проблем с последующими протестами «Мерседеса» (пустая затея) не возникло бы. У стюардов есть резонные основания полагать, что барьеры TecPro повреждены и им нужен ремонт — как в Джидде. Кто в конце концов будет проверять, что именно там было не так с барьерами?

Зато оба претендента на титул получили бы шанс сменить шины, на протяжении нескольких кругов при старте с места они между собой разбирались бы, кто сильнейший. Своего рода автоспортивная серия пенальти в финале Кубка мира, раз уж оба пилота выступили на равных (в этой гонке нет, но чёрт с ним). Пять кругов очного сражения при старте с места — это было бы лучшее шоу в истории.

Но ФИА постеснялась дать красный флаг. И финишировать в режиме автомобиля безопасности она тоже постеснялась. И победу в гонке в итоге одержал не тот пилот, который был в решающий вечер сильнее, даже Кристиан Хорнер за пару минут до аварии Латифи в эфире F1TV признавал: «Мерседесы» сегодня слишком быстры для нас. Нам нужно чудо, чтобы оказаться впереди».

Каждый из пилотов чемпионата — не только претенденты на титул — заслужил в этом году своё маленькое чудо. Проблема в том, что чудеса эти определяет ФИА — и в этом процессе не считает нужным что-либо публично объяснять. Болельщики же в итоге лишились лучшего из возможных автоспортивных зрелищ в истории.