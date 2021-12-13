«Хэмилтона ограбили!» Беспорядочные решения на финале Ф-1 вызвали злость и возмущение

Как же относиться к случившемуся на финише Гран-при Абу-Даби? ФИА отобрала титул у Хэмилтона или сделала всё как надо?

Спорные и непоследовательные решения гоночной дирекции Гран-при Абу-Даби Формулы-1 оставили немало вопросов. Почему Майкл Маси во время сейфти-кара сначала не позволил круговым обогнать лидеров, а потом всё-таки сделал это в последний момент и лишь в отношении тех пилотов, которые оказались между Хэмилтоном и Ферстаппеном? Не нарушил ли Маси правила, когда убрал машину безопасности в боксы перед финальным кругом и тем самым дал Максу шанс на победную атаку? Эксперты, журналисты и спортсмены поделились своим мнением.

Пирс Морган, телеведущий CNN, колумнист британских СМИ

«Не знаю, что я только что посмотрел, но это не может быть правильным. Хэмилтона ограбили, не так ли?



Невероятно любезная реакция со стороны Льюиса после финиша — он так потрясающе ведёт себя на трассе и за её пределами. И при этом никогда не получает того уважения, которого заслуживает как один из величайших британских спортсменов всех времён.



Ну и что бы вы ни думали о случившемся, манёвр на последнем круге был просто сенсационным. Поздравления Максу Ферстаппену — достойному чемпиону величайшего сезона Ф-1».

Гари Линекер, знаменитый британский футболист

«Что за шутка! От неё воняет. Мои поздравления Максу. Он не виноват в принятых решениях. Это потрясающий пилот, который подарил нам самый невероятный сезон».

Борис Шульмейстер, известный российский гонщик

«Огнище, а не развязка сезона, всё Netflix подстроил. Я бога просил о том, чтобы до последнего круга сохранялась интрига. Это было божественно. Я стоял, орал, у меня слёзы были! Я давно такого не испытывал. Наверное, можно было убрать машину безопасности раньше. Разрешение для обгона круговыми принимает директор гонки. Я весь сезон болел против Льюиса, хотя очень уважаю. Давно пора было поменять лидера. Рад за Макса, хотя не все его манёвры чистые и честные. Чемпионство справедливое. Да, бывает случайность, такое всегда случается. Я потерял чемпионство два года назад, потому что в мою машину рикошетом отлетела часть другой машины».

Джереми Кларксон, знаменитый телеведущий

«Решение стюардов [о невозвращении позиции Льюисом] неправильное. Я доволен результатом, но стюардов нужно уволить. С нас достаточно».

Джеки Стюарт, трёхкратный чемпион мира

«Здорово, что у нас новый чемпион мира, потому что у Льюиса и так была отличная серия. Думаю, было много людей, которые говорили: «Ну, «Мерседес» выглядит непобедимым», – и так далее. Так что мы должны быть очень довольны тем, что произошло. Льюис пилотировал невероятно хорошо весь сезон, и не должно быть сомнений, что он останется в спорте по крайней мере ещё на год, а может, и дольше». (Eurosport)

Люк Эйлинг, британский футболист

«Смешно. Абсолютный беспорядок».

Фернандо Алонсо, двукратный чемпион мира

«Новое иногда более привлекательно, чем старое, если говорить о чемпионе. Если Макс выиграет 4-5 титулов, то появится новый парень, и он тоже будет привлекать большое внимание. То, что перед последней гонкой у нас было два человека с равным числом очков, которые в итоге боролись колесо в колесо на последнем круге — думаю, на своем веку мы больше такого не увидим». (Eurosport)

Джордж Расселл, будущий пилот «Мерседеса»

«Это неприемлемо! Макс абсолютно фантастический гонщик, который провёл невероятный сезон, по отношению к нему я не испытываю ничего, кроме огромного уважения, но то, что случилось, абсолютно неприемлемо. Я не могу поверить в то, что мы только что увидели».

Николай Ветров, автоспортивный менеджер

«Хэмилтон рано начал перестраивать правила игры в Формуле-1. События в конце гонки абсолютно справедливы и закономерны. Рад, что Хэмилтона наказали. Нельзя было подыгрывать Льюису! Ввели правило, которое сами же придумали, а потом сами отыграли назад. Справедливость восторжествовала, а мы получили красивую гонку и отличный финал».

Пол Шалонер, бывший профессиональный киберспортивный комментатор

«Мои поздравления Майклу Маси с определением судьбы чемпионского титула».

Деймон Хилл, чемпион мира 1996 года

«Это новый способ управления спортом, когда гоночный директор может принимать такие «специальные» решения. Это было немного похоже на — «попробуй угадать, что я намерен сейчас сделать».

Нико Росберг, чемпион мира 2016 года

«Сперва говорят, что не разрешается вернуться в круг с лидерами. А затем эти правила меняются, когда видно, что это можно безопасно сделать. Ситуация такова, что в документе говорится: «Все машины обязаны возвращаться в круг с лидерами». И они позволяют возвращаться в круг только этим пяти автомобилям, которые находились между Льюисом и Ферстаппеном. И тут «Мерседес» спрашивает, насколько это нормально. Но я полагаю, что в конечном счёте всё решает Майкл Маси, ведь он гоночный директор». (Sky Sports)

Джолион Палмер, экс-пилот Формулы-1

«Было похоже, словно ФИА между молотом и наковальней. Должны ли они проводить рестарт или нет? Если должны были, то следовало ли выпустить круговых вперёд немного раньше? По моему мнению, да. Но они не сделали этого, а потом, было такое ощущение, запаниковали и сделали всё слишком поздно. И вот поэтому «Мерседес» на них ополчился». (BBC)

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