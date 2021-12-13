Не хочет ли Ферстаппен уйти после титула? Одно из первых интервью с новым чемпионом Ф-1

Спустя сутки после эпичной гонки Формулы-1 в Абу-Даби компания «Ред Булл» организовала для группы журналистов со всего мира видеоинтервью с новым чемпионом мира Максом Ферстаппеном. Россию представлял корреспондент «Чемпионата».

«Я хотел выйти вперёд как можно быстрее»

— До старта уик-энда вы сказали, что даже если займёте второе место, то это не повлияет на ваше восприятие сезона. Вы по-прежнему так считаете?

— Да, всё так же. Я рад выиграть титул, но это не должно менять тебя как человека. Сезон был напряжённым, и я счастлив, что сейчас есть немного времени перевести дух.



— За десять кругов до финиша Кристиан Хорнер признался, что нужно чудо, чтобы вы обошли Льюиса. А какие ощущения были у вас? Уже потеряли веру в победу?

— Я продолжал верить и атаковать, но, конечно, выглядело очень маловероятным, что я смогу выиграть чемпионат. Но ты всегда должен продолжать верить, это важно.



— Можете рассказать о своём плане на финальный круг? Почему решили атаковать почти сразу, а не дождаться первой длинной прямой?

— Я действовал инстинктивно. Я хотел выйти вперёд как можно быстрее. У нас была хорошая максимальная скорость в этот уик-энд, и я предпочитал выйти на прямую впереди и обороняться. Да, я знал, что он попробует отыграться и будет рядом, но всегда предпочитаю, чтобы атаковали меня, а не я пытался совершить обгон.

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— Какие у вас вообще были ощущения перед этим кругом?

— Я был в восхищении, что появится шанс на последнем круге. Вместе с этим я был очень сконцентрирован, ведь давление было очень серьёзным. В голове мелькало много мыслей.



— Был ли в ходе нынешнего сезона или гонки в Абу-Даби момент, когда вы подумали — да, я стану чемпионом?

— До последнего момента могло произойти всё что угодно, как вы сами видели. Так что я не хотел думать, что могу стать чемпионом. Но, конечно, на финальном круге где-то после девятого поворота я подумал: «Всё, я уже не должен отдать титул».

«То, что вчера сделал Чеко, это невероятно»

— Как оцените помощь со стороны Серхио Переса?

— То, что вчера сделал Чеко, это невероятно. Было просто потрясающе наблюдать, как он оборонялся. Да и вообще он был отличным напарником на протяжении всего сезона, я был рад работать с ним.



— Не огорчает ли, что ваше чемпионство связано со спорами в Абу-Даби?

— Нет, вообще нет. Этот сезон в целом был невероятным, и нельзя просто взять и забыть всё предыдущее даже в случае сумасшедшей финальной гонки. По сути она просто хорошо подводит итог всего сезона.

— Этот сезон стал последним перед сменой технического регламента...

— Для меня не имеет значения, что это последний чемпионат перед сменой правил. Я просто рад, что взял титул.



— Что вы назовёте ключом для победы?

— Много жертв ради работы. Ты должен верить в это. Нельзя просто сказать: «Окей, в следующем году я сражаюсь за титул». Нет, вы всё выстраиваете на протяжении нескольких лет, срабатываетесь с «Хондой»… Это настоящая командная работа и совместные усилия. У нас ушло некоторое время, но вот мы здесь!

«Хочу оставаться настоящим Максом»

— Ваше сражение с Льюисом Хэмилтоном на протяжении всего года — это был больше стресс или удовольствие?

— В целом я получал большое удовольствие, гоняясь с ним. Мы оба атаковали очень сильно, нас поддерживали команды, ведь в такой схватке всё должно быть идеально, чтобы ты смог победить. Это был отличный сезон в этом плане, что-то незабываемое.



— Была ли у вас возможность обсудить произошедшее с Льюисом?

— Конечно, полноценного разговора не было, но мы оба достаточно профессиональны. Он сразу продемонстрировал нормальный подход. Возможно, ему помогало, что в его карьере уже были сражения 2007-2008 годов — у меня подобного опыта не было. Ну и семь титулов у него всё равно никто не отнимет! Так что, думаю, он в порядке. Конечно, все мы хотим победить, но вместе с тем сильно уважаем друг друга. Я благодарен ему за этот совместный сезон, на протяжении которого мы сражались. Было здорово.

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— Каким вы хотите запомниться болельщикам после того, как вошли в историю Ф-1?

— Просто хочу остаться собой. Хочу, чтобы меня помнили как человека, который не изменился после успеха, оставался настоящим Максом, был прямым и честным человеком.



— Что вы предпочтёте: сразу уйти из Ф-1, как Нико Росберг, или взять 3-4 титула, как Себ Феттель?

— Уход никогда не был вариантом для меня. Я просто рад быть в этом спорте и надеюсь, что проведу здесь ещё много лет. Для того чтобы выиграть несколько титулов, без некоторой удачи не обойтись. Но я считаю так: чемпионом я уже стал, а всё, чего удастся добиться дальше, будет бонусом.



— Ваша мама бельгийка. Можно ли сказать, что ваш титул — в том числе титул для Бельгии?

— Я так скажу: каждый, кто считает себя частью произошедшего, смело может говорить, что титул и его. Я бы не хотел обсуждать тему со странами, я просто очень рад, что представляю Нидерланды, но, конечно, я никогда не забывал, где родился и жил. Без сомнений.