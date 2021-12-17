«Мерседес» признал чемпионство Ферстаппена. Но отвесил федерации сразу три «пощёчины»

В день призовой церемонии ФИА, на которой Международная автомобильная федерация награждает чемпионов мира во всех своих дисциплинах, команда «Мерседес» официально отказалась от планов подать апелляцию на отказ стюардов Гран-при Абу-Даби Формулы-1 пересмотреть итоги гонки таким образом, чтобы чемпионский титул перешёл от Макса Ферстаппена к Льюису Хэмилтону. Немцы признали победу голландца, однако позволили себе отвесить сразу несколько «пощёчин» в адрес ФИА. Но сначала проговорим сам отказ…

Ещё накануне пошли предположения, что «Серебряные стрелы» близки к признанию результатов сезона. В среду вечером ФИА объявила, что проведёт тщательное расследование случившегося в конце гонки Гран-при Абу-Даби — с тем чтобы сделать необходимые выводы и исключить повторение скандала в будущем. Подобный анонс от федерации давал «Мерседесу» идеальный «пас»: теперь можно было отреагировать на планы ФИА и пойти на попятный. Так немцы в итоге и поступили.

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Вместе с тем в своих комментариях и Тото Вольф, и специалист по разрешению нормативных и коммерческих споров Николас Бамбер заявили, что если бы дело дошло до суда — особенно не Апелляционного ФИА, а CAS или даже гражданского, то у «Мерседеса» были бы отличные шансы на победу.



«Мы считаем, что у нас были очень сильные аргументы, и если бы дело рассматривалось в обычном суде, мы бы почти гарантированно выиграли», — заявил, в частности, Вольф.



Это очень удобно: делать подобные заявления, правдивость которых уже никто никогда не проверит. Да, вероятно, действия гоночного директора Ф-1 Майкла Маси в конце гонки могли нарушить спортивный регламент, но по-прежнему абсолютно непонятно, как «Мерседес» могут добиться отката результатов по состоянию на 57-й круг гонки. А ведь немцев могло устроить только это, в то время как полное аннулирование результатов Гран-при Абу-Даби никак не изменило бы исход чемпионата мира…

Так или иначе, разборки позади. А вот обида «Мерседеса» никуда не делась. И немцы постарались всячески её подчеркнуть.



Во-первых, немецкий автопроизводитель отказался от участия в фотосессии, для которой чемпионы традиционно предоставляют машины, принёсшие своим командам титулы в командном зачёте. Причём до гала-церемонии в Париже не доехал не только болид Формулы-1, но и машина «Мерседеса» из Формулы-Е, что, мягко говоря, нелепо.

В ФИА сделали вид, что ничего не произошло, ограничившись гиперкаром «Тойоты» из гонок на выносливость, ещё одной «Тойотой» раллийного монстра Себастьена Ожье, ралли-кроссовой «Ауди» Йохана Кристофферссона и картом Туукки Тапонена.

Техникой, однако, «Мерседес» не ограничился: Тото Вольф и Льюис Хэмилтон рерили бойкотировать саму церемонию. Причём если Тото имел на это полное право, то семикратный чемпион мира был обязан на ней присутствовать согласно спортивному регламенту Ф-1. Однако, видимо, в «Мерседесе» решили, что раз Майкл Маси может вольно интерпретировать разные пункты правил, то и для немцев закон не писан.



«Нас обоих не будет. Меня не будет из-за моей лояльности к Льюису и моего личного достоинства. Но мы как команда будем представлены Джеймсом Эллисоном, который получит трофей от лица всех людей в Брэкли и Бриксуорте, которые должны отметить восьмой подряд Кубок конструкторов. Они заслуживают этого, ведь это фантастическое достижение, которым мы все очень гордимся», – прокомментировал бойкот Вольф.

Наконец, Тото не отказал себе в удовольствии ещё раз раскритиковать действия Маси и ответить, что у него нет никакого желания поговорить с гоночным директором Ф-1, чтобы прояснить ситуацию.

«Мне неинтересен разговор с Майклом Маси. Решение, которое было принято в последние четыре минуты гонки, лишило Льюиса Хэмилтона заслуженного титула чемпиона мира. Ограбление на последнем круге гонки было просто неприемлемо. Поэтому я и с личной, и с профессиональной точки зрения не могу… Мои ценности, моё чувство справедливости несовместимы с решениями, принятыми в воскресенье. Так что это задача ФИА — двигаться вперёд и решить, как можно избежать таких решений и ситуаций.

Новый гоночный директор? Решение не только в том, чтобы поменять директора. Нужно улучшить всю систему принятия решений. Гоночный директор находится под большим давлением, причём иногда из-за наших собственных решений. Я бы хотел видеть более последовательные решения, чтобы мы могли избежать многих споров на протяжении года. Ну а последнее решение оказало самое большое влияние», — заявил Вольф.



Итак, «Мерседес» как бы признал поражение и дуется, а Тото ещё и намекает, что Хэмилтон может так обидеться, что и вовсе завершит карьеру. В это, разумеется, никто не поверит, но очевидно, что немцы будут припоминать ФИА события в Абу-Даби как минимум до старта следующего чемпионата.