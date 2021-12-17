10 худших пилотов Формулы-1 сезона-2021. Здесь и Мазепин, и Кими с Шумахером

На протяжении всего сезона ваш автор расставлял пилотам Формулы-1 субъективные оценки за выступления, и теперь пришло время подвести итоги чемпионата. По традиции начинаем с нижней половины рейтинга.

20. Никита Мазепин (среднее — 4,6 / всего — 91,5)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 20-й.

Для Никиты Мазепина первый сезон в Формуле-1 завершился неудачно: полное поражение от Мика Шумахера по всем фронтам и безнадёжное последнее место в чемпионате. Начался сезон для россиянина с неудачи в Бахрейне, которая ударила по уверенности гонщика, при этом в большинстве гонок ему приходилось использовать более тяжёлое либо нестабильное шасси.

В то же время Мазепину удавались и сильные гонки — в Монако, Зандворте и Сан-Паулу. Любопытно, что на двух последних Никита ранее никогда в карьере не выступал. Надеемся, что в сезоне-2022 россиянин будет так ездить и на хорошо изученных трассах, а борьба с Шумахером будет идти на равных.

19. Николас Латифи (4,8 / 101,5)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 19-й.

На второй сезон в Формуле-1 канадец так и не смог добиться прогресса и вновь очень много проигрывал Джорджу Расселлу — но сумел хотя бы пару раз победить британца в квалификации. Тем не менее, получив шанс в Венгрии, Латифи не допускал ошибок и завоевал седьмое место — лучший результат в своей карьере в Ф-1. Затем, правда, последовали вылеты в Сочи и Стамбуле, а завершился сезон для Латифи аварией в Абу-Даби…

За два года с Расселлом Николасу так и не удалось навязать напарнику настоящую борьбу, но в следующем году у Латифи будет другой партнёр по команде — Александер Албон. Если канадец снова будет безнадёжным вторым номером, то проект с Формулой-1, пожалуй, придётся сворачивать — смысл тратить деньги семьи дальше?

18. Юки Цунода (5,4 / 113)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 18-й.

Предсезонных ожиданий «Ред Булл» дебютант не оправдал — Цунода слишком часто попадал в аварии, но ещё хуже то, что эти инциденты происходили в совершенно ненужное время. Во второй половине сезона аварий было меньше, однако этап в Монце Юки провалил из-за собственных оплошностей, слабо смотрелся в Сочи, в Сан-Паулу выбил Стролла, а в Джидде поддел Феттеля.

Впрочем, потенциал у японского гонщика есть, и он это продемонстрировал на Гран-при Абу-Даби, когда на протяжении всего уик-энда опережал куда более опытного Пьера Гасли. И это при том, что на «Яс Марине» Юки никогда прежде не выступал! Определяющим в карьере Цуноды станет следующий сезон — ошибки новичка ему прощать больше не станут.

Юки Цунода Фото: Peter Fox/Getty Images

17. Мик Шумахер (5,8 / 122,5)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 14-й.

Немец в нашем рейтинге оказался лучшим новичком сезона-2021, поскольку выступал стабильнее и весь год оставался лидером команды. Однако ошибок не удалось избежать и Мику. В первой половине сезона он из-за аварий пропустил две квалификации, затем слабо стартовал в Сочи и потерял множество позиций, в Сан-Паулу сломал себе переднее антикрыло, зацепив Райкконена, а в Джидде вылетел в отбойники, разбив одну из последних машин «Хааса».

Пару раз Мику всё-таки удалось блеснуть — в Португалии и Турции, однако в целом скорость машины не позволяла бороться с соперниками, и неудивительно, что немец хотел покинуть «Хаас» уже в конце сезона-2021, но останется в команде ещё на год. Это и будет его главным испытанием: если на второй сезон Шумахер останется лидером команды, то в 2023-м почти наверняка получит машину получше.

16. Кими Райкконен (5,9 / 111,5)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 16-й.

Последний сезон финна в Формуле-1 получился откровенно вялым. Кими постоянно испытывал проблемы в квалификациях, и даже в тех гонках, где темп Райкконена на дистанции был высоким, отыграться из конца пелотона шансов почти не было. В то же время и сам ветеран допускал глупые и странные ошибки: врезался в Джовинацци в Португалии, снёс Феттеля в Австрии, потерял очки в Остине, где его пропустил напарник…

Фактически единственным удачным уик-эндом Райкконена в этом году стал этап в Мексике, где ветеран показал свой лучший результат в квалификации (12-й) и занял восьмое место. В остальном же Кими почти не скрывал, что ему уже не слишком интересно гоняться в Формуле-1.

Кими Райкконен перед прощальной гонкой в Формуле-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

15. Лэнс Стролл (6,0 / 126,5)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 13-й.



Время от времени Стролл выдаёт сильные гонки (Имола, Штирия, Монца, Доха), однако на дистанции всего сезона канадец уступал Себастьяну Феттелю и проигрывал напарнику в среднем по две квалификации из трёх. К тому же случались и ошибки: в Венгрии Лэнс выбил двух соперников на старте, спровоцировал два столкновения в Сочи и полностью провалился в Мехико.

2021 год стал для Стролла уже третьим подряд, когда канадца полностью затмил напарник — два года до этого Лэнс уступал Серхио Пересу, а теперь проигрывает и Себастьяну Феттелю, который уходил из «Феррари» не в самой лучшей форме. При этом Лэнс гоняется в Формуле-1 уже пять лет, у него на счету сотня гонок, но даже стабильным середняком канадца пока назвать трудно.

14. Антонио Джовинацци (6,1 / 129)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 12-й.

В минувшем сезоне Джовинацци опередил Райкконена в квалификационной дуэли, но в чемпионате оказался позади напарника — во многом из-за собственных ошибок. Так, у Антонио был шанс блеснуть в домашней гонке, но он срезал эску и вылетел с трассы, когда при возвращении задел Сайнса. Затем в Сочи Джови разбил машину в тренировках и оказался на шаг позади напарника.

Возможно, если бы не эти ошибки, Фредерик Вассёр продолжал бы верить в итальянца и дал бы ему ещё один шанс в сезоне-2022 — уже в качестве напарника Валттери Боттаса. Однако в итоге место досталось Гуаньюйю Чжоу, а сам Джовинацци теперь готовится к дебюту в Формуле-Е — его карьера в Ф-1 окончена.

13. Валттери Боттас (6,2 / 130,5)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 17-й.



Пятилетняя эпопея Валттери в роли второго пилота «Мерседеса» подошла к концу — и в этой роли свой последний сезон в немецкой команде финн провалил. В первой половине сезона Валттери просто был медленным (и устроил завал в Венгрии). Во второй, узнав о том, что «Мерседес» не продлит контракт, финн парадоксальным образом поехал лучше — но всё равно недостаточно хорошо.

Ну а главной оплошностью Боттаса стал Гран-при Абу-Даби: если бы финн держался к лидерам поближе, то не позволил бы Ферстаппену провести «бесплатный» пит-стоп во время VSC и сменить шины без потери позиции на рестарте. Единственная хорошая новость для Валттери: одну победу в этом году он всё-таки одержал.

Валттери Боттас Фото: Andrej Isakovic/Getty Images

12. Себастьян Феттель (6,3 / 132)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 9-й.

Уход из «Феррари» в «Астон Мартин» изначально выглядел для Феттеля как сход с дистанции и постепенное завершение карьеры по примеру Райкконена. Но Себ, привыкнув к автомобилю после нескольких гонок, выдал блестящие этапы в Монако и Баку, блеснул в США и хорошо проехал в Мексике — списывать Феттеля в утиль пока рано.

Однако и от прежних проблем Феттель пока не избавился, и время от времени он допускает ошибки на ровном месте: разворот в Сильверстоуне, слишком ранний переход на слики в Турции. Себастьян объясняет их тем, что ещё не привык бороться в середине пелотона, однако в лидирующую группу он не вернётся, пока не научится побеждать середняков.

11. Серхио Перес (6,4 / 135)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 15-й.

Переса взяли в «Ред Булл», чтобы он помогал Ферстаппену бороться за титул, и в Абу-Даби Чеко блестяще справился со своей задачей, сдержав Хэмилтона перед своей остановкой в боксах. Но к этому моменту Серхио прошёл огромный путь и долго и мучительно привыкал к машине, допуская ошибки.

Макс Ферстаппен и Серхио Перес Фото: Mark Thompson/Getty Images

Всё это, впрочем, было не зря: такого сильного напарника у Ферстаппена не было со времён выступлений в паре с Даниэлем Риккардо. Ну а в следующем году всем придётся адаптироваться к машинам в равной степени, так что от Переса логичнее ожидать выступлений в духе концовки сезона, а не его начала.