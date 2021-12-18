7 пилотов, которые вошли в историю Формулы-1 необычными способами

На протяжении всего сезона пилот «Уильямса» Николас Латифи был одним из самых непримечательных представителей пелотона, как вдруг в финальной гонке сезона стал максимально заметной фигурой: именно авария с участием Латифи запустила цепочку событий, благодаря которым Макс Ферстаппен смог переломить ход гонки и вырвать чемпионский титул. Судя по всему, канадскому пилоту суждено запомниться фанатам Ф-1 именно благодаря этому эпизоду. В честь Латифи мы вспоминаем других пилотов, которые вошли в историю Формулы-1 достаточно необычным образом.

Тимо Глок. «Лишил» Массу титула

За свою гоночную карьеру Тимо Глок успел выиграть чемпионат GP2, а также провести пару неплохих сезонов в Ф-1. Для многих поклонников автоспорта Глок так и остался бы самым обычным пилотом, если бы не один эпизод, произошедший на трассе «Интерлагос».

В самом конце финальной гонки сезона-2008 Тимо Глок стал одним из немногих пилотов, кто решил не совершать пит-стоп после возобновления дождя. Именно этот стратегический ход позволил немецкому гонщику взлететь на четвёртую позицию, оставив позади себя Феттеля и Хэмилтона. Однако к последнему кругу дистанции дождь усилился, и оставшийся на сликах Глок стал терять катастрофически много времени. В итоге за два поворота до конца гонки Тимо пришлось пропустить вперёд как Феттеля, так и Хэмилтона. Именно этот обгон и принёс британцу чемпионский титул.

Льюис Хэмилтон и Тимо Глок на Гран-при Бразилии Фото: Clive Mason/Getty Images

Из Бразилии Глок уезжал антигероем: по мнению местной публики, немецкий пилот слишком легко отдал позицию Льюису. Хотя на самом деле на сликах у гонщика «Тойоты» просто не было шансов против обутого «по погоде» Хэмилтона. После той самой гонки прошло уже 13 лет, а Тимо Глок у многих поклонников Ф-1 по-прежнему ассоциируется именно с бразильским эпизодом.

Виталий Петров. Помог Феттелю стать чемпионом

Виталий Петров – ещё один пилот, который невольно вмешался в чемпионское сражение. Для нас Виталий навсегда останется тем, кто открыл для России окно в мир Формулы-1. Именно Петров первым из наших соотечественников вышел на старт гонки, набрал очки, а также поднялся на пьедестал почёта. Иностранным болельщикам Виталий также запомнился, но в несколько другом качестве. За рубежом Петров известен как тот самый русский гонщик, который не позволил Фернандо Алонсо стать чемпионом в 2010 году.

В преддверии последней гонки сезона в стане «Феррари» решили, что главный соперник Фернандо в борьбе за титул – это Марк Уэббер. Именно поэтому капитанский мостик «Скудерии» полностью скопировал тактику австралийца и зазвал своего пилота на ранний пит-стоп. Как окажется позже, данное решение было фатальной ошибкой, ведь на трассу Алонсо вернулся позади Петрова, который провёл в тот вечер гонку всей жизни. Героически парируя атаки испанца, Выборгской ракете удалось защитить свою шестую позицию, оставив позади Алонсо, которому нужно было финишировать как минимум на 4-м месте. Так Виталий Петров помог Себастьяну Феттелю стать чемпионом мира, хотя своего пожизненного запаса «Ред Булл» он так и не дождался.

Юдзи Идэ. После четырёх проведённых гонок лишился суперлицензии

В воспоминаниях многих поклонников Ф-1 Юдзи Идэ останется едва ли не самым странным пилотом чемпионата. В «Королевские гонки» Идэ попал только благодаря стремлению Агури Судзуки построить сугубо японскую команду, каждый элемент которой должен был отсылать к Стране восходящего солнца. На момент дебюта за «Супер Агури» все гоночные достижения Юдзи ограничивались лишь японскими чемпионатами, что уже неслабо настораживало общественность.

В первых трёх Гран-при сезона-2006 новобранец «Супер Агури» запомнился только лишь большим количеством пилотажных ошибок. А вот на следующем этапе Идэ «отличился» уже по-настоящему: на первом круге гонки в Имоле Юдзи зацепил «Мидланд» Кристиана Альберса, да так, что болид голландца отправился в гравий, совершив по пути пару кульбитов. По итогам этого инцидента в ФИА не придумали ничего лучше, как просто взять и аннулировать суперлицензию Юдзи Идэ.

Жан-Луи Шлессер. Выбил Сенну в своей единственной гонке в Ф-1

Как провести в Формуле-1 всего одну гонку и при этом запомниться зрителям? Ответ прост: достаточно выбить с трассы великого гонщика – в данном случае это Айртон Сенна. Вообще Шлессер больше специализировался на кузовных и раллийных гонках (две победы на «Дакаре»), но пару попыток прикоснуться к миру Ф-1 он всё-таки предпринял. Ещё в 1983-м Жан-Луи собирался принять участие в домашней гонке на «Поль Рикаре» в составе частной команды «РАМ», но не смог пройти квалификацию. Спустя пять лет Жан-Луи выпал ещё один шанс попробовать свои силы в Ф-1: «Уильямс» искал замену заболевшему Мэнселлу.

На 12-м этапе сезона-1988 в Монце уже сорокалетний Шлессер всё-таки вышел на старт гонки Формулы-1. В тот год «Уильямс» был не очень конкурентоспособен, поэтому всю гонку возрастной дебютант провёл в глубине пелотона. За два круга до финиша Шлессера нагнал летевший к победе Айртон Сенна.

Бразилец намеревался пройти очередного кругового, но сделал это максимально рискованно, нырнув в поворот прямо перед носом француза. Жан-Луи к подобному развитию событий оказался не готов и попросту вынес с трассы пилота «Макларена». Так вот максимально эффектно Шлессер провёл свою первую и последнюю гонку в Ф-1.

Нельсиньо Пике. Разбил машину ради победы напарника

В начале своей гоночной карьеры Нельсиньо Пике воспринимался гоночной общественностью именно как сын великого чемпиона, а не самостоятельная автоспортивная единица. Однако в 2009-м Нельсиньо удалось собственными силами прославиться на весь мир: бразилец заявил, что год назад во время гонки в Сингапуре он отправил свою машину в стену по приказу руководителя команды Флавио Бриаторе.

В 2008 году в «Рено» резко заранее просчитали, что пит-стоп, совершённый аккурат перед появлением на трассе машины безопасности, – тактический джекпот. Так Нельсиньо Пике за место в команде на следующий сезон согласился стать разменной монетой в гениальном плане Бриаторе. Бразилец разбил машину, чем спровоцировал появление на трассе Бернда Майландера, а Алонсо очень удачно совершил пит-стоп и выиграл гонку – совпадение, да и только!

Фернандо Алонсо празднует победу в Сингапуре Фото: Mark Thompson/Getty Images

В августе следующего года Пике выгнали из команды, после чего он во всех деталях поведал о своей роли в сингапурской победе Фернандо Алонсо. В последующие пару месяцев по упоминаниям в прессе Нельсиньо точно обошёл своего прославленного отца.

Бертран Гашо. Для Шумахера освободил место в Формуле-1

Как показывает пример Бертрана Гашо, войти в историю Формулы-1 можно, даже пропустив гонку – особенно если твоё место займёт будущая легенда автоспорта. В декабре 1990 года на одной из лондонских улиц Гашо повздорил с таксистом, который врезался в его машину. Конфликт оказался столь серьёзным, что во время дискуссии гонщик применил газовый баллончик. Судебное разбирательство по этому делу шло несколько месяцев, а суд был назначен на август 1991 года – прямо перед Гран-при Бельгии.

В итоге Бертран был приговорён к двум месяцам лишения свободы, что означало для него пропуск нескольких следующих этапов. Как мы уже знаем, его место в «Джордане» на бельгийском этапе занял перспективный дебютант Михаэль Шумахер. В дальнейшем Гашо проведёт в «Королевских гонках» ещё три года, но не сможет отделаться от статуса пилота, который открыл великому Шумахеру путь в Формулу-1.

Томаш Энге. Главный допингист в истории автоспорта

Формально свою минуту славы Томаш Энге получил, участвуя в чемпионате Формулы-3000, однако пройти мимо истории чешского пилота было бы не совсем правильно. В 2002 году чешскому пилоту удалось разблокировать новый инфоповод в мире автоспорта: допинговый скандал.

В августе 2002-го Энге выиграл гонку чемпионата Ф-3000, а спустя месяц оказалось, что победа была добыта под действием запрещённых веществ: в допинг-пробе Томаша были обнаружены следы марихуаны. Финальное решение касательно скандальной победы принималось уже после окончания сезона на заседании ФИА в Париже, по итогам которого Энге лишился 10 очков, полученных за «допинговую» победу.

После потери драгоценных баллов чешский пилот в итоговом зачёте чемпионата Формулы-3000 скатился с первого места на третье. Также эта история серьёзно ударила по его шансам продолжить карьеру в «Королевских гонках». А что самое интересное, спустя 10 лет Энге снова оказался в центре допингового скандала! Поистине уникальный пилот.