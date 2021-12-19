План «Хааса» удался: сезон провален. Но взлетит ли команда Мазепина в 2022-м?

«Чемпионат» начинает традиционное подведение итогов для каждой из 10 команд Формулы-1. Сегодня начинаем с уверенного аутсайдера чемпионата мира.

Цели: дождаться 2022-го

В 2021 году не было интриги насчёт того, какая команда окажется худшей в пелотоне. В то время как другие аутсайдеры Ф-1 в лице «Альфа Ромео» и «Уильямса» планировали серьёзно доработать прошлогодние машины, в «Хаасе» заранее заявили, что готовы пожертвовать сезоном-2021 ради подготовки к новому техническому регламенту.



Логика американцев была следующей: болид-2020 оказался неудачным, да к тому же не обновлялся в ходе сезона, и в такой ситуации тратить деньги на его развитие было бы недальновидно: все равно «Хаас» далеко не ушёл бы от последней строчки в таблице и не получил дополнительных призовых. Куда разумнее было вообще отказаться от улучшения автомобиля (кроме вынужденной адаптации к обновлённому регламенту) и направить все ресурсы на будущее.



А при таком плане не страшно взять в команду двух пилотов-новичков: как раз за год адаптируются к Ф-1 и изучат все трассы, а в 2022-м уже станут настоящими помощниками для инженеров. Разумеется, пригодились «Хаасу» и привлечённые пилотами партнёры и ресурсы: «Уралкалий» Мазепина-старшего стал титульным спонсором команды, под Мика Шумахера тоже пришла компания из Германии, плюс появление немца наверняка привело к скидке от «Феррари» в рамках технического партнёрства.

Резюме: запланированный провал

Для успеха «Хааса» не было никаких оснований — его и не последовало. Избежать девятого места американцы могли лишь в двух случаях: шальной финиш высоко в очках в сумасшедшей гонке либо неожиданный провал кого-то из коллег при развитии автомобиля. Конкуренты осечки не дали, даже богатая на сюрпризы Ф-1 не позволила пилотам «Хааса» хоть раз оказаться в топ-10. Тут и анализировать нечего.

«Хаас»: 22 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 0 очков, 10-е место Кубка конструкторов. Лучший финиш: 12-е место (



Мик Шумахер: 22 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 0 очков, 19-е место в чемпионате. Лучший финиш: 12-е место (Гран-при Венгрии).

Никита Мазепин: 22 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 0 очков, 21-е место в чемпионате. Лучший финиш: 14-е место (Гран-при Азербайджана). : 22 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 0 очков, 10-е место Кубка конструкторов. Лучший финиш: 12-е место ( Мик Шумахер , Гран-при Венгрии).: 22 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 0 очков, 19-е место в чемпионате. Лучший финиш: 12-е место (Гран-при Венгрии).: 22 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 0 очков, 21-е место в чемпионате. Лучший финиш: 14-е место (Гран-при Азербайджана).

Лучшая гонка: Гран-при Венгрии

Ну «Хунгароринге» у «Хааса» был единственный за сезон небольшой шанс на очки. После стартового «боулинга» в исполнении Валттери Боттаса Мик Шумахер неожиданно оказался на 10-м месте, но было понятно, что это не навсегда: позади немца временно ехали Ферстаппен с Хэмилтоном. К 14-му кругу Мик выпал из топ-10 и в итоге финишировал 12-м. Что же до Никиты Мазепина, то его подкараулил обиднейший сход: в болид россиянина на пит-лейне врезался Кими Райкконен, которому ошибочно показали зелёный сигнал светофора.

Худшая гонка: Гран-при Саудовской Аравии

Безнадёжных гонок у американцев хватало, но этап в Джидде стоит особняком: он стал единственным, когда сошли оба пилота, причём и Мик, и Никита попали в аварии. Шумахер виноват сам: не удержал болид и улетел в отбойник, вызвав красные флаги. А на рестарте Джордж Расселл резко дал по тормозам, когда ехал перед Никитой Мазепиным — у россиянина не было шансов увернуться, вдобавок ко всему столкновение ещё и привело к списанию шасси.

Пилоты

Шумахер и Мазепин приходили в Формулу-1 с примерно одинаковым багажом: два сезона в Формуле-2 и богатый по нынешним меркам опыт управления болидами Ф-1. Вот только практически весь 2021 год превратился в разгром россиянина его напарником. В квалификациях Никита обыгрывал Мика только в случае аварий или проблем немца, да и в гонках вырваться вперёд удавалось нечасто.



Вместе с тем отметим, что в ходе сезона Мазепин демонстрировал прогресс: он постепенно перестал уступать Мику вечность в гонках, натренировавшись не терять слишком много времени при пропуске лидеров на круг. При этом Никите пришлось помучиться с машиной: единственное новое шасси после тестов отдали Мику, а Мазепину пришлось выступать сначала на «кривом» (по крайней мере, Никита жаловался на крайне нестабильное поведение), а затем на более тяжёлом, прежде чем к Спа ему тоже построили новое шасси. Не сказать, что с его получением Мазепин начал блистать или хотя бы выдавать квалификационные круги на уровне Шумахера, но по крайней мере в гонках всё пошло более достойно.

Цитата года

«Думаю, это низшая точка до сих пор в нынешнем сезоне. Я стараюсь подобрать идеальный баланс, но машина мне не подходит. Она слишком нервная, я недоволен настройками, потому что у меня нет уверенности в автомобиле, в каждом повороте ощущения отличаются. Я бы сказал, что неплохо начинаю сессии. Но все остальные затем прибавляют, им становится всё комфортнее управлять их автомобилями, а я остаюсь на месте, потому что неспособен пилотировать эту машину быстрее», – Никита Мазепин после квалификации Гран-при Австрии, июль 2021-го.

Перспективы

С плановым провалом «Хаас» справился — дурное дело нехитрое. Теперь вот предстоит посмотреть, насколько хорошо американцам удастся вторая часть плана: возвращение в группу середняков. С одной стороны, уже трудно представить, что «Хаас» не замыкает пелотон, да и состав пилотов у них всё ещё неопытный. С другой — стоит напомнить, что не далее как в 2018 году американцы боролись за четвёртое место в Кубке конструкторов, да и тесных связей с «Феррари» никто не отменял.



Как и прежде, «Хаас» получит от «Феррари» немало готовых узлов, силовая установка от итальянцев тоже вновь стала работать прилично. Наконец, в «Хаас» перешёл ряд сотрудников «Скудерии», ведь команде Бинотто нужно было сокращать персонал из-за введения потолка бюджетов.



Деньги? Американцы никогда не шиковали, но сейчас у них есть поддержка «Уралкалия», да и Джин Хаас снова поверил в свой собственный проект. Даже если он захочет его продать, то для начала желательно выдать сильный результат и тем самым поднять цену актива, не так ли? В общем, не удивляйтесь, если в 2022-м машина в цветах триколора будет занимать куда более приличные позиции.