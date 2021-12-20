Как команда Ф-1, прибавившая больше всех, упала вниз? Провальные решения «Альфы»

Продолжаем подводить итоги сезона Формулы-1 для каждой из команд чемпионата мира — сегодня на очереди «Альфа Ромео».

Цели: не застрять в аутсайдерах

После провального сезона-2020 «Альфа Ромео» и «Хаас» решили пойти кардинально разными дорогами. В то время как американцы, выражаясь терминами американских лиг, слили следующий сезон, в «Альфе» решили не вкладывать абсолютно все ресурсы в машину 2022 года и провести полноценную кампанию. Швейцарцы (они же итальянцы) очень не хотели надолго прописываться среди аутсайдеров, да и неприлично это для команды со столь громким названием.



Под задачу поднять результаты решили сохранить действующий состав гонщиков, а не брать к себе кого-то из молодёжи «Феррари»: Кими Райкконен получил ещё один сезон перед пенсией, а Антонио Джовинацци — последний шанс закрепиться в чемпионате мира.

Резюме: хорошо, но плохо

Максимально парадоксальный сезон. По подсчётам экспертов, именно болид «Альфа Ромео» отыграл больше всего относительно лидеров сезона по сравнению с показателями 2020 года. Но при этом команда Фредерика Вассёра умудрилась даже потерять одну позицию в Кубке конструкторов.



Да, в целом «Уильямс» был чуть медленнее, но зато характеристики машины позволяли британцам выстреливать в отдельных Гран-при, плюс в их распоряжении был Джордж Расселл, отработавший чемпионат гораздо лучше дуэта «Альфы». Не обошлось, конечно, и без везения — например, на Гран-при Бельгии. Да, Расселл получил только половинчатые очки за блестящее второе место, но всё равно это аж девять баллов — в полноценной гонке Джордж вряд ли бы удержался на пятой-шестой позициях, а с красным флагом получился ещё один удар по «Альфа Ромео».



Впрочем, швейцарцы не имеют права просто сетовать на судьбу. С их стороны было немало ошибочных тактических решений, да и работа пилотов оставляла желать лучшего. О выступлениях Кими и Антонио мы поговорим отдельно, но напомним, что гонщики не сели в кокпит сами по себе, а потому что их решила сохранить команда. И явно ошиблась.



: 22 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 10 очков, 16-е место в чемпионате. Лучший финиш: 8-е место (Гран-при России и Мексики).

: 22 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 3 очка, 18-е место в чемпионате. Лучший финиш: 9-е место (Гран-при Саудовской Аравии). «Альфа Ромео»»: 22 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 13 очков, девятое место Кубка конструкторов. Лучший финиш: 8-е место ( Кими Райкконен , Гран-при России и Мексики). Кими Райкконен : 22 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 10 очков, 16-е место в чемпионате. Лучший финиш: 8-е место (Гран-при России и Мексики). Антонио Джовинацци : 22 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 3 очка, 18-е место в чемпионате. Лучший финиш: 9-е место (Гран-при Саудовской Аравии).

Лучшая гонка: Гран-при Мексики

По результатам этап в Мехико оказался лучше всего — восьмое и 11-е места. Кими Райкконен отработал воскресенье идеально и трансформировал 10-е место на старте в четыре очка. С другой стороны, гонку Антонио Джовинацци итальянцы загубили: после слишком раннего пит-стопа итальянец потерял прекрасную седьмую позицию, застрял за медленными Риккардо и Боттасом и в итоге финишировал только 11-м. Тактический провал налицо.

Худшая гонка: Гран-при Абу-Даби

Сезон итальянцы завершили хуже не придумаешь — двойным сходом из-за технических проблем. Возможно, в такой ситуации даже хорошо, что оба пилота не боролись за места в очковой зоне. Так или иначе, прощание с Джовинацци и Райкконеном вышло скомканным.

Пилоты

После сезона-2020 «Альфа Ромео» вполне могла расстаться с обоими гонщиками: Кими был близок к уходу на пенсию, а Джовинацци не впечатлял и запросто мог уступить место одному из юниоров «Феррари» — кандидатов хватало. Однако швейцарцы проголосовали за стабильность — и прогадали.

Из финна и итальянца получился бы один хороший пилот: Антонио ярко блистал бы по субботам, а мудрый Кими проводил уверенные гонки. Порознь, однако, получалось скверно: Джовинацци после сильных квалификаций часто проваливался в гонках (да, иногда при «поддержке» команды), а Райкконен стартовал слишком далеко, чтобы дотянуться до очков.



В целом ничего нового: Кими все последние годы не блистал в квалификациях, а Джовинацци не демонстрировал, что является сверхъярким талантом. Более того, как выяснилось, Райкконен ещё до старта сезона принял решение уйти на пенсию — точно ли пилота с такой мотивацией следовало продлевать? Впрочем, и предпенсионный Кими победил Антонио по очкам — 10:3.

Цитата года

«Я не хочу быть хоть как-то связанным с менеджментом Фредерика Вассёра в будущем. То, как были выбраны пилоты на 2022 год, стало одной из причин, по которой у меня возникли разногласия с руководством команды», – председатель правления «Заубера» Паскаль Пиччи после объявления о своей отставке.

Перспективы

Сезон-2022 «Альфа» вполне могла встречать с новыми владельцами из Америки, но нынешние инвесторы не договорились с Майклом Андретти то ли по деньгам, то ли по вопросам управления. В итоге непонятно, чего хочет и как видит своё будущее команда и её нынешние владельцы.



Тем не менее конюшня идёт дальше обновлённой — с двумя новыми гонщиками, Валттери Боттасом и Гуаньюем Чжоу. Кажется, что роли между ними распределены однозначно: Боттас будет стабильным лидером коллектива, а Чжоу — усердным новичком, который в первый год будет приносить не очки, а китайских спонсоров.



С бюджетом у «Альфы» всё нормально (его пообещали поднять), техническое партнёрство с «Феррари» тоже продолжает действовать. С другой стороны, все конкуренты тоже не спят и продолжают усиливаться. В такой ситуации швейцарцы могут как вновь войти в группу середняков, так и вдруг обнаружить себя ещё ниже. Будем честны: делать прогнозы на 2022-й сложно, но предпосылок для потрясающего рывка вверх всё-таки нет.