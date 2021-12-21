Мик Шумахер — чемпион Формулы-1 по ущербу от аварий! Мазепин еле попал в десятку

Какая только не ведётся статистика в Формуле-1 — начиная от классических побед, поулов, подиумов, кругов лидирования и лучших кругов и заканчивая штрафными баллами. Однако ни одна автоспортивная серия не обходится без такой важной составляющей части, как аварии. Так почему бы не вести учёт того, в какую сумму обошлись «крэши» пилотам Формулы-1? Именно с такой мыслью один из энтузиастов портала Reddit под ником basspro24chevy и начал более трёх лет назад считать так называемый мировой чемпионат разрушителей. На основе его подсчётов рассказываем, насколько в копеечку влетели командам пилотские ошибки и простые случайности в сезоне-2021.

Здесь стоит отметить, что каждая деталь в машине Формулы-1 стоит определённую сумму, в которую и обходится её замена. Самой дорогой частью болида является коробка передач: её замена обходится в $ 500 тыс., а самой дешёвой — колесо, которое стоит всего $ 2 тыс. Так кто же «набил» машин на большую сумму в сезоне-2021?

10. Джордж Расселл («Уильямс») — $ 2,082 млн

Пожалуй, попадание в топ Джорджа Расселла лишний раз доказывает, насколько всё-таки дорогой является машина Формулы-1. У британского новоиспечённого гонщика «Мерседеса» нет ауры крэшера, однако это не помешало ему ударить по карману владельцев «Уильямса» на пару миллионов долларов — для этого было достаточно лишь дважды поколотить болид — сначала в Имоле в аварии с Валттери Боттасом, а затем в Саудовской Аравии, когда в его заднюю часть на полной скорости врезался Никита Мазепин. Добавив к этому повреждённые переднее крыло и днище в Катаре, Расселл, как бы это ни было странно, по праву вошёл в топ-10 данного рейтинга.

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — $ 2,287 млн

Ещё один пилот, за которым совершенно не закреплён статус очень аварийного пилота. По правде говоря, последние пару-тройку лет Кими и вовсе старался избегать всяческих проблем на трассе. Но у Кими, скорее, несколько другая ситуация: в ходе сезона финн бил только передние крылья и понтоны, но в Абу-Даби напоследок финн решил уйти с огоньком, разложив болид о стену в тренировке. Эта авария обошлась «Альфа Ромео» в $ 1,339 млн, что и привело к столь внушительной сумме по итогам сезона.

8. Никита Мазепин («Хаас») — $ 2,798 млн

А вот пилот, который в глазах англоязычных болельщиков является синонимом аварии, оказался в этом топе не так и высоко. Хотя, думаю, даже британские болельщики здесь понимают логику происходящего: разворота всё же недостаточно, чтобы ударить по бюджету. Фактически, если бы не гонки в Катаре и Саудовской Аравии, где у Никиты треснуло шасси и приключилась авария с Расселлом, убытки «Хааса» от его аварий за сезон не составили бы даже и $ 1 млн.

7. Юки Цунода («Альфа Таури») — $ 3,129 млн

И даже Цунода, периодически разбивавший машины «Альфа Таури», в этом топе не оказался даже в пятёрке — тут, скорее, стоит списать всё на прочность болида «Альфа Таури», вспоминая, как часто Юки врезался в стены в квалификациях и тренировках. Тем не менее самой серьёзной аварией японца за сезон с точки зрения финансовых потерь стала Имола, в которой Юки разложил свой болид на составные части в концовке квалификационной попытки. Других суперкрупных аварий у Юки не было, а все убытки приносили периодические замены передних крыльев и понтонов с днищем.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — $ 3,215 млн

Канадец обошёлся своему отцу в три с лишним миллиона долларов. Казалось бы, Лэнс должен аккуратнее обращаться с игрушками, подаренными папой, но не тут-то было: в одном только Баку авария Стролла обошлась чуть более чем в $ 1 млн, причём если вспомнить обстоятельства, то этот счёт стоило бы отправить в «Пирелли» за их ненадёжные задние шины. Серьёзная авария в Мексике удвоила сумму ущерба, а поломанные в ходе сезона крылья и прочие не очень крупные аварии привели к тому, что набежала весьма существенная сумма.

5. Валттери Боттас («Мерседес») — $ 3,268 млн

Ну а куда без героя Гран-при Венгрии Валттери Боттаса? Правда, авария в Венгрии на самом деле обошлась команде не так и дорого, а вот то самое столкновение с Джорджем Расселлом в Имоле стало серьёзным ударом по бюджету «Мерседеса»: фактически ту машину пришлось полностью списать, а стоимость подобной аварии была оценена в $ 2,184 млн – неспроста в «Мерседесе» жаловались, что теперь им будет трудно уложиться в лимит расходов. Добавим к этому Венгрию и пару мелких аварий — вот вам и готов рецепт попадания в топ-5 по сумме ущерба.

4. Николас Латифи («Уильямс») — $ 3,648 млн

Казалось бы, а что в этом списке делает Латифи? Николас не выглядит тем пилотом, который очень часто бьёт машины. И да, делает он это редко, но очень метко — три аварии (в Имоле, Нидерландах и ОАЭ) обошлись команде в $ 3 млн, а добавив к этому пару мелких крэшей в Монако и Катаре да сломанное крыло в США, Латифи остановился в шаге от топ-3 «разрушителей».

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 4,396 млн

Макс стал чемпионом мира в традиционном зачёте, а вот в зачёте разрушителей немного до первого места не дотянул. Хотя если бы после его аварии в Джидде команде пришлось менять коробку передач, то голландец остановился бы всего-навсего в одном переднем крыле от победы. Будем честны, сезон у Ферстаппена выдался очень непростой. Были и серьёзные аварии (как в Баку и Сильверстоуне), так и менее серьёзные столкновения, как, например, в Венгрии или Монце. Причём во втором случае авария действительно стоила больше нервных клеток из-за постоянного недовольства Хэмилтона и очков из-за схода, нежели финансов из бюджета производителей газировки.

В Сильверстоуне «Ред Булл» пришлось списать машину Ферстаппена, что уже составило половину этого бюджета из $ 4 млн. Добавив к этому мелкие аварии и те, о которых мы уже вспомнили, набежала приличная сумма. Но, будем честны, она полностью отбилась призовыми, и, что гораздо важнее, моральным удовлетворением от победы в чемпионате мира. Скажем прямо: эти чувства стоят тех самых $ 4 млн.

2. Шарль Леклер («Феррари») — $ 4,578 млн

А что здесь делает Леклер, спросите вы? Подумать только, за этапы в Катаре и Саудовской Аравии монегаск набил машин на пару миллионов долларов. А ведь, помимо этого, был тот самый неприятный эпизод в квалификации в Монако, который стоил Шарлю вероятной победы с поула, да и в Венгрии Леклер стал частью того самого замеса имени Валттери Боттаса. Если добавить к этому мелкие аварии, и те, о которых мы уже вспомнили, набежит приличная сумма. Но даже этого не хватает до нашего победителя, который, в свою очередь, совсем немного не дотянул, чтобы пробить планку в $ 5 млн. Встречаем!..

1. Мик Шумахер («Хаас») — $ 4,939 млн

Да, вы прочитали абсолютно верно — именно Мик Шумахер, тот самый немецкий пай-мальчик, зажимаемый гнусными дядями из «Хааса» (по крайней мере, по мнению его дяди Ральфа) стал чемпионом этого сезона по авариям. Приключения Мика на трассе обошлись кошельку его команды в немалую сумму — почти $ 5 млн. Да, Мик не дотянул до рекорда Александера Албона образца 2019 года, когда тот влетел «Ред Булл» в $ 5,414 млн, но даже эта сумма максимально внушительна для столь маленькой команды, как «Хаас». Неудивительно, что перед последним этапом чемпионата мира дошло до того, что Мазепину и Мику будет не на чем ехать гонку, если случится ещё хоть одна авария.

Авария в Абу-Даби в итоге не случилась (и слава Вселенной), но в ходе сезона Мик знатно крушил машины американской команды: в Монако, Венгрии и Джидде Мик опустошил карманы владельцев и спонсоров «Хааса» на $ 3 млн (по миллиону за крэш), добавив к этому сломанные крылья в Имоле, Нидерландах и Бразилии, а также аварии в Мексике и Франции. Мик попадал в переплёт в восьми Гран-при из 22, причём трижды это было очень серьёзно если не с точки зрения физических рисков, то с точки зрения финансовых — точно. Как итог — немец по праву стал лидером данного топа.

P. S. А кто же оказался самым надёжным командным игроком и обошёлся в наименьшую сумму своей команде? Самый экономный — Фернандо Алонсо. Испанец настолько аккуратно пилотировал в ходе сезона, что обошёлся команде всего в $ 445 тыс. Его напарник Эстебан Окон оказался чуть «дороже» — $ 497 тыс. В итоге пилоты «Альпин» в общей сложности наколотили машин менее чем на $ 1 млн, что в пять раз меньше, чем один Мик Шумахер. Что ж, хоть в чём-то «Альпин» уже чемпионы!