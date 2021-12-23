Целились в «Мерседес», а ударили по клону. Как загубили сезон «Астон Мартин»

При подведении итогов сезона Ф-1 «Чемпионат» переходит к средней группе. И начинаем мы с худшего середняка 2021 года.

Цели: снова побороться за топ-3

После скандального, но успешного сезона-2020 британская команда явно рассчитывала мощно отметить превращение из «Рейсинг Пойнт» в «Астон Мартин». В распоряжении коллектива из Сильверстоуна всё ещё оставался фактически полупрошлогодний «Мерседес», так хорошо себя проявивший в минувшем сезоне, и при стабильном финансировании со стороны Лоуренса Стролла по идее ничто не должно было помешать вновь побороться за место в топ-3.

Некоторые вопросы были к составу пилотов. Новым напарником Стролла-младшего стал четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель — звучит вроде бы круто, вот только немец переходил в «Астон Мартин» после провального сезона в составе «Феррари», да и в целом было ощущение, что Феттель уже не тот — по сравнению с самим собой образца чемпионских сезонов или хотя бы первых лет в «Феррари». Смена обстановки должна была прояснить нынешний уровень Себастьяна.

Резюме: слишком сильный удар от ФИА и «Пирелли»

Произошедший год назад переход на концепцию «Мерседеса» с минимальным уклоном машины теперь больно ударил по «Астону». Выяснилось, что после подрезки днища по просьбе «Пирелли» (чтобы болиды не генерировали слишком много прижимной силы и не оказались слишком быстрыми для итальянских колёс) больше всего пострадали именно «Мерседес» и его последователи. Но если немцы благодаря прежнему запасу, опыту и ресурсам сумели удержаться на плаву, то «Астон Мартин» рухнул вниз.

«Зелёные» резко отстали от своих прежних соперников из «Макларена» и «Альпин», а также существенно прибавивших «Феррари» и «Альфа Таури». «Астон Мартин» стал объективно седьмой по силам командой, которой оказалось не с кем бороться. Они замыкали среднюю группу, не подпуская к себе «Альфа Ромео», но были слишком слабы для борьбы с Гасли и иногда помогавшим Пьеру Цунодой.

В отдельных Гран-при «Астон» мог смотреться неплохо, но в целом в условиях относительной заморозки техники и необходимости вкладывать почти все ресурсы в машину 2022 года быстро стало очевидно, что выше седьмой строчки не прыгнуть. Так что оставалось радоваться отдельным успехам Феттеля и Стролла и рассчитывать на реванш сезон спустя.

«Астон Мартин»: 22 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 77 очков, седьмое место Кубка конструкторов. Лучший финиш: 2-е место (



Себастьян Феттель: 22 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 43 очка, 12-е место в чемпионате. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Азербайджана).



Лэнс Стролл: 22 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 34 очка, 13-е место в чемпионате. Лучший финиш: 6-е место (Гран-при Катара). 22 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 77 очков, седьмое место Кубка конструкторов. Лучший финиш: 2-е место ( Себастьян Феттель , Гран-при Азербайджана).22 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 43 очка, 12-е место в чемпионате. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Азербайджана).22 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 34 очка, 13-е место в чемпионате. Лучший финиш: 6-е место (Гран-при Катара).

Лучшая гонка: Гран-при Азербайджана

Один из двух подиумов «Астон Мартин» в сезоне – и единственный, который у Феттеля не отобрали после финиша. После старта с 11-й позиции немец сразу отыграл несколько мест, а ближе к заключительной стадии гонки и вовсе стал «лучшим из остальных», занимая четвёртую позицию. Авария Макса Ферстаппена и ошибка Льюиса Хэмилтона на рестарте принесли Себастьяну второе место. Лэнсу Строллу не повезло: именно на его болиде взорвалась первая за день покрышка «Пирелли».

Худшая гонка: Гран-при Португалии

Один из нескольких практически безнадёжных этапов в исполнении «Астон Мартин». Феттель наконец-то здорово провёл квалификацию (10-е место), но старт на мягких шинах дорого ему обошёлся: после раннего пит-стопа немец откатился за пределы десятки. Более того, в какой-то момент чемпиона догнал Стролл, даже несмотря на старт с 17-й позиции. Феттель временно пропустил напарника вперёд, но выше Лэнс всё равно не поднялся и под финиш пропустил Себа обратно – так что «Астон» мог утешаться лишь высоким командным духом.

Пилоты

В целом гонщики выступили в свою силу. Когда Феттель адаптировался к новой для себя технике, то в принципе начал повторять результаты, которые год назад демонстрировал Серхио Перес, в большинстве случаев опережая Стролла (без обидной дисквалификации в Венгрии разрыв по очкам был бы мощнее – 61:34). Правда, не очень понятно, стоило ли отказываться от Чеко и его спонсоров, чтобы иметь на выходе схожий уровень выступлений, но не получать деньги от спонсоров, а платить зарплату самим. Но это уже вопросы не к самому Феттелю, который был неплох и попробует проявить себя по-настоящему в 2022-м — если позволит техника.

Что же до Стролла, то он вроде как и не совсем разочаровывает, но вопросы остаются: как долго Лоуренс будет давать шансы сыну, который до сих пор уступал по скорости абсолютно всем своим напарникам — от Сироткина до Феттеля? Пока канадец никак не похож на будущего чемпиона мира, и если не будет прогресса, то в какой-то момент станет очевидно, что сын мешает отцу добиваться более высоких результатов в Ф-1.

Цитата года

«Думаю, сейчас правильная вещь — провести обсуждения с ФИА и выяснить, что именно произошло и почему. Потом посмотреть, может ли что-то быть сделано, что сделает условия более равными. Мы как команда обязаны упорно работать, чтобы отыграть обратно все потери, но в то же время мы должны вести обсуждения с ФИА, может ли что-то быть сделано, чтобы всё стало чуть более равным», – Отмар Зафнауэр о попытке пересмотреть правила, ударившие по «Астон Мартин».

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Перспективы

Несмотря на шаг назад в 2021-м, не стоит недооценивать «Астон». В команде исторически собрана хорошая и опытная группа инженеров, которая в состоянии хорошо подготовиться к новому техническому регламенту. Главное, чтобы этот коллектив оставался единым на фоне приглашения целого ряда звёздных специалистов со стороны. Удачное встраивание новых сотрудников окажется одной из важнейших задач в ходе сезона-2022.

Если внутри команды всё будет спокойно, «Астон» способен вновь выстрелить. Как высоко — это во многом зависит от удачливости конкурентов. Всё-таки целый ряд команд (как минимум четыре, если не пять) имеет преимущество по ресурсам и инфраструктуре, плюс в 2022-м коллектив из Сильверстоуна уже не сможет рассчитывать на некоторые проверенные временем решения от «Мерседеса».

Наконец, повторим свои вопросы насчёт состава пилотов: ни нынешний уровень Феттеля, ни потолок возможностей Стролла пока до конца неясны, но вызывают сомнения. И если разрывы между командами будут минимальными, то не факт, что «Астон» вырвет решающие одну-две десятые за счёт скилла гонщиков.