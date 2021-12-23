С одной стороны, команда ещё ни разу не поднималась выше шестой позиции. С другой — до пятого места не хватило совсем чуть-чуть.

Лучший сезон в истории? В «Альфа Таури» довольны, но без Цуноды было бы лучше

В конце года по традиции подводим итоги сезона для каждой из команд Формулы-1. На этот раз в фокусе — «Альфа Таури», бывшая команда Даниила Квята.

Цели: лидировать в середине пелотона

На презентации новой машины в начале года руководитель команды Франц Тост поставил Фаэнце весьма амбициозную задачу: лидировать в середине пелотона. Главным козырем Фаэнцы в межсезонье было сотрудничество с «Ред Булл»: часть обновлений прошли по документам как прошлогодние компоненты — в смысле «токенов» они были бесплатными.

В то же время было ясно, что даже если AT02 сможет на равных бороться с «Маклареном» и «Феррари», часть очков будет упущена из-за неизбежных ошибок неопытного Юки Цуноды. Так что в каком-то смысле Тост конкретики избежал: «Альфа Таури» временами действительно лидировала в середине пелотона, но вмешаться в борьбу за третье место Кубка конструкторов так и не смогла.

Резюме: шаг вперёд — назад на шестое

В Кубке конструкторов «Альфа Таури» в итоге заняла шестое место — выше команда из Фаэнцы никогда в своей истории не поднималась. Машина 2021 года действительно на большинстве трасс была способна бороться с «Феррари» и «Маклареном», а в квалификациях Пьер Гасли зачастую их опережал.

И действительно Юки Цунода допускал немало ошибок, а бороться за большие очки на протяжении всего уик-энда смог только в Абу-Даби. В то же время немало очков потерял и Гасли — зачастую из-за собственных неосторожных действий на старте (а в Барселоне — и до него!).

С одной стороны, очков Пьера было достаточно, чтобы опередить «Астон Мартин» в Кубке конструкторов и занять шестое место. С другой — до пятой позиции не хватило всего 13 баллов.

Гран-при Азербайджана — второй подиум в истории «Альфа Таури» Фото: Peter Fox/Getty Images

«Альфа Таури»: 22 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 142 очка, шестое место Кубка конструкторов. Лучший финиш: 3-е место (



Пьер Гасли: 22 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 110 очков, девятое место общего зачёта. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Азербайджана).



Юки Цунода: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 32 очка, 14-е место общего зачёта. Лучший финиш: 4-е место (Гран-при Абу-Даби). 22 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 142 очка, шестое место Кубка конструкторов. Лучший финиш: 3-е место ( Пьер Гасли , Гран-при Азербайджана).22 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 110 очков, девятое место общего зачёта. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Азербайджана).21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 32 очка, 14-е место общего зачёта. Лучший финиш: 4-е место (Гран-при Абу-Даби).

Лучшая гонка: Гран-при Абу-Даби

Велик соблазн назвать гонку в Баку лучшей в сезоне — всё-таки лишь второй подиум в истории «Альфа Таури». Тем не менее по-настоящему сильнее всего команда из Фаэнцы выглядела в Абу-Даби, где Юки Цунода и Пьер Гасли финишировали четвёртым и пятым. Цунода на протяжении всего уик-энда лидировал в середине пелотона, а Гасли, хоть и испытывал поначалу проблемы, воспользовался предоставленной VSC возможностью.

Худшая гонка: Гран-при Италии

В 2020 году «Альфа Таури» праздновала в Монце свою первую победу, но в сезоне-2021 Гран-при Италии обернулся для команды худшим кошмаром. Пьер Гасли на старте спринта зацепил Даниэля Риккардо и на огромной скорости вылетел в отбойники в «Курва Гранде», после чего не продержался в основной гонке и трёх кругов. А Юки Цунода в воскресенье не стартовал вовсе: из-за проблем с тормозами его машина так и осталась в боксах.

Пилоты

Пьер Гасли зарекомендовал себя потенциальным топ-пилотом ещё в прошлом году, когда провёл довольно стабильный и ровный сезон и стал одним из лучших пилотов в середине пелотона. В 2021-м он стал безоговорочным первым номером в команде, однако теперь был не так стабилен: не то чтобы ломался под давлением, а, скорее, был чрезвычайно нетерпелив и агрессивен на первых кругах (три инцидента). Гасли по-прежнему на хорошем счету в паддоке, однако шанса перейти в «Ред Булл» или стать лидером в другой топ-команде (кто знает, кто будет впереди в конце 2021-го?) не будет, пока не вернётся прежняя стабильность.

Юки Цунода, откровенно говоря, надежд не оправдал. И хотя они сами по себе были столь же неоправданно высоки, по-настоящему уверенно в кокпите японец почувствовал себя лишь в Абу-Даби — после двух десятков Гран-при. Впрочем, в этом году ставки для японца изначально были не слишком высоки, а по-настоящему проявить себя он должен в следующем году — когда все пилоты перейдут на новые шасси, а новичок уже будет не понаслышке знать о Формуле-1.

Цитата года

«В этом году команда сделала большой шаг вперёд: мы набрали 142 очка, больше, чем когда-либо в истории, и теперь я с нетерпением жду следующего года. Надеюсь, наша новая машина будет не менее конкурентоспособна», — Франц Тост после финиша Гран-при Абу-Даби.

Перспективы

В следующем сезоне Формула-1 кардинально изменится, а пилоты будут состязаться на совершенно иных машинах. Новый регламент позволяет ещё более глубокую интеграцию между командами, а потому новая «Альфа Таури» почти наверняка будет чуть менее сложной версией нового «Ред Булл» — и уже от последнего в первую очередь зависят шансы команды из Фаэнцы. Ну а от Гасли с Цунодой в следующем году ждут большей стабильности — в Формуле-2 у «Ред Булл» три, если не четыре юниора, готовых в любой момент занять кокпит «Альфа Таури».