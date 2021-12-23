Что сильнее всего пугает в провальном сезоне Мазепина в Ф-1? И что даёт надежду на 2022-й?

Россиянин запросто может поехать на второй год гораздо лучше. Но не факт, что этого хватит для борьбы с Шумахером.

Российский новичок Формулы-1 Никита Мазепин завершил свой дебютный сезон на безоговорочном последнем месте, проиграв внутрикомандную борьбу Мику Шумахеру и в квалификациях, и в гонках. Тем не менее есть сразу несколько причин, позволяющих поверить, что в 2022-м Никита поедет лучше.

Почему Мазепин может прибавить?

Первый и главный момент: Никита не мог провести спокойный дебютный сезон из-за чехарды с техникой, которую он использовал. Безусловно, присказку про то, что мешает плохому танцору, никто не отменял, но, согласитесь, Мазепин – далеко не первый гонщик, который жаловался на плохую работу шасси. При этом в случае с Никитой команда не могла оперативно отреагировать и предоставить россиянину действительно свежее шасси, от которого он смог бы добиться стабильного поведения.

При этом новичку как никому важно для начала создать некую базу: адаптироваться в машине, выработать общий подход к настройкам, изучить поведение автомобиля в тех или иных условиях. Если же твоё шасси работает непредсказуемо, то и опыта особо не наберёшься, и шага вперёд не сделаешь. Соответственно, уже на старте чемпионата Мазепин начал проигрывать Шумахеру по реально накопленным знаниям. К тому же проигрыш по скорости приводил к тому, что и гонки Никиты получались менее полноценными: он раньше напарника попадал в зону синих флагов и дальше уже не вёл гонку в своём темпе, а лишь пытался восстановить работу шин после очередного вынужденного замедления.

В чём же оптимизм? Всё просто: в 2022-м у «Хааса» будут свежие и, даст бог, не имеющие странности в поведении шасси, так что Мазепин сможет заложить базу на тестах и затем обойтись без неприятных сюрпризов на первых Гран-при.

Кроме того, если американцам удастся прибавить, то и в квалификациях Мазепин сумеет проезжать больше кругов, и в гонках перестанет где-то с середины дистанции переходить от роли реального участника к тому, кому нужно просто вовремя посторониться с траектории. В общем, ждём адекватного шасси и нормальной по скорости машины. И, желательно, более стабильной: похоже, Шумахер лучше Мазепина находит общий язык с автомобилем, которым трудно управлять.

Второй аргумент – традиционное умение Никиты прибавлять по мере адаптации к серии. Вспомним Формулу-2: первый сезон получился практически безнадёжным, зато на второй год россиянин поехал так шустро, что это позволило стать претендентом на попадание в Ф-1. Явный прогресс был и на второй год в европейской Ф-3 после слабого первого. Да и сам Мазепин признавался, что обычно раскрывается в новом чемпионате не сразу. Путь Леклера или Пиастри – это не его.

В целом сильная прибавка на второй сезон – частая для Ф-1 история. Например, куда лучше на второй год поехал 10 лет назад Виталий Петров, а в самом конце 2021 года на свой резкий прогресс ярко намекнул Юки Цунода. Опыт в Ф-1 – великая вещь.

Что по-прежнему пугает?

Полностью спихивать всю вину на «бракованное» и «тяжёлое» шасси было бы не совсем корректно. Будем честны: и после того, как на Гран-при Бельгии Мазепин получил свежее шасси, по сути идентичное тому, что у Мика, разрыв между двумя пилотами никуда не делся. Иногда он мог сокращаться, но глобально Шумахер по-прежнему уверенно опережал напарника в квалификационных условиях, гораздо раньше и ближе подходя к пику возможностей техники.

В оправдание Мазепина скажем, что Мик провёл весь сезон на одном и том же шасси и мог последовательно прогрессировать, в то время как Никита прыгал с шасси и на шасси и хотя бы стабильное «тяжёлое» получил лишь на пятом Гран-при сезона. И всё же вопросы остаются: почему россиянину нужно так много времени, чтобы подбирать настройки и наращивать темп во время гоночного уик-энда? Поможет ли опыт 2021 года резко прибавить в следующем сезоне? До первых Гран-при нового чемпионата мы не можем ответить на эти вопросы положительно.

Вспомним и про ещё одну жалобу россиянина, которая останется актуальной в 2022-м. Мик Шумахер и дальше будет иметь доступ к симулятору «Феррари», на котором сможет готовиться к каждому Гран-при (к тому же «Скудерия» сейчас уже практически запустила на полную мощность новый, ещё более крутой симулятор). В то же время в распоряжении Никиты останутся куда менее совершенные симуляторы, поскольку своего собственного у «Хааса» как не было, так и нет. Да, глобально это не оправдание, но если говорить о внутрикомандном противостоянии, то небольшое преимущество перед каждым этапом у Мика сохранится.

Наконец, есть ощущение, что Мазепин чуть хуже сработался со своей бригадой инженеров, чем Шумахер. «Изменения настроек не влияют на мои ощущения от машины, я просто теряюсь. У меня всегда был подход, что пилот выполняет свою работу, а инженеры — свою. Но в настоящий момент мы в какой-то степени говорим на разных языках. Вероятно, мне нужно несколько уроков по инженерии. Я хочу узнать больше деталей, чтобы я мог лучше коммуницировать с командой насчёт того, как сделать машину быстрее, потому что то, как всё складывается сейчас, выглядит не слишком многообещающим», — признавался Мазепин в середине сезона.

Россиянина не раз вовремя не предупреждали о быстрых машинах позади или помехах спереди, плюс его гоночный инженер плохо «разруливал» мелкие внутрикомандные истории: в то время как Шумахеру позволяли в случае необходимости обходить коллегу на прогревочных кругах, сам Никита подобных разрешений не получал. Наконец, некоторые инженеры из бригады Мазепина покинули «Хаас» прямо в ходе сезона. Так что посмотрим, насколько сильна окажется сторона боксов россиянина в 2022-м – мелочей в Ф-1 нет.

Если как-то подытожить, то можно не сомневаться: так или иначе Мазепин прибавит. Набранный опыт и ожидаемая прибавка в темпе от «Хааса» сделают своё дело, так что вопрос в другом: поможет ли такой прогресс оказаться на одном уровне с Шумахером или хотя бы где-то неподалёку? Для этого нужно решить проблемы, на которые мы указали во второй части материала. К тому же если «Хаас» сумеет вступить в борьбу за очки, то проблемы и ошибки молодых пилотов американской команды начнут привлекать к себе гораздо большее внимание.