Росси — преемник Шумахера в «Феррари» и гремучая смесь Алонсо-Монтойя. Чего лишилась Ф-1

Просто представьте, насколько иначе мог бы выглядеть наградной лист Ф-1, произойди или нет какие-то трансферные события. Что если бы в своё время «Ред Булл» не решился пойти на серьёзный риск и посадить за руль 17-летнего таланта Макса Ферстаппена – стал бы голландец чемпионом в 2021-м? Получил бы тогда Даниил Квят шанс закрепиться в команде и бороться если не за титулы, то за победы – и, главное, сумел бы им воспользоваться? Переписал бы на своё имя большинство рекордов Льюис Хэмилтон, не доверь ему «Макларен» быстрейший болид в 2007-м? Список можно продолжать почти до бесконечности. И ведь все эти вопросы взяты не с потолка – на каждом из таких перекрёстков история Ф-1 легко могла бы свернуть в другую сторону.

После католического Рождества и в преддверии Нового года авторы «Чемпионата» вспомнили, какие желания вместе с гонщиками впустую загадывали они, и порассуждали, как они могли бы изменить глобальный расклад сил.

Виталий Крысанов: «Феррари» не взяла Росси в 2007-м

В середине 2000-х, едва Ф-1 вышла из спячки, в которую её отправили пять кряду титулов Михаэля Шумахера, чемпионат (да и весь спортивный мир в целом) мог взорвать поистине уникальный переход – «Феррари» на полном серьёзе рассматривала возможность приглашения многократного чемпиона MotoGP Валентино Росси. Ах, какой красивой могла бы быть эта история – одна итальянская легенда за рулём другой!

Вале впервые сел за руль красного болида в 2004-м, и тот первый – выставочный – заезд быстро превратился в потенциальные смотрины. Росси с ходу показал настолько хорошее время, что впечатлил самого Шумахера, не оставив никаких сомнений, что он удивительно быстр не только на двух, но и на четырёх колёсах. Дальнейшее знакомство лишь убедило обе стороны в первоначальных выводах.

Валентино Росси изучает болид «Феррари» Фото: Clive Rose/Getty Images

В 2006-м «Скудерии» как раз предстояло сделать непростой выбор – о своём уходе из гонок объявил Михаэль и его команде было жизненно важно найти немцу адекватную замену. Росси, который тогда находился на пике своей формы (к своим 27 годам он успел стать уже пятикратным чемпионом MotoGP), был готов рискнуть всем ради возможности поехать за «Феррари» в Ф-1 – ну какой итальянский гонщик не мечтает об этом? Увы, в «Феррари» посчитали эту затею слишком уж рискованной и сделали куда более осторожный выбор в пользу Кими Райкконена.

Впрочем, от идеи привести Валентино в Ф-1 в Маранелло не отказались, предложив тому для начала стать гонщиком «Заубера». Альтернативный вариант был ещё менее привлекательным – стать тест-пилотом «Феррари» и пропустить сезон, чтобы – возможно – сесть за руль в 2008-м. Ни то ни другое Росси не устроило – растрачивать свой потенциал впустую легенда MotoGP вполне логично не захотел, и в итоге Вале остался верен двум колёсам.

Безумно жаль, что ничего из этой затеи не вышло – ведь в 2007-м Райкконен стал чемпионом мира. Не факт, конечно, что Росси на месте финна был бы способен с ходу побороться за титул с двумя «Макларенами», но почти наверняка смог бы одержать несколько побед. И, кто знает, быть может, в 2008-м именно легендарный итальянец, а не Фелипе Масса, стал бы главной ударной силой «красных»…

Евгений Кустов: Хюлькенберг не перешёл в «Мерседес» в 2013-м

Некоторое время назад Росс Браун признался: если бы «Мерседесу» не удалось заманить к себе Льюиса Хэмилтона, то на смену Михаэлю Шумахеру в немецкую команду, вероятно, перешёл бы Нико Хюлькенберг. Думаю, вам легко представить, как в момент этого признания Росса сглотнули слюну все болельщики Халка…

Вряд ли бы при таком развитии событий история Ф-1 пошла совсем по-другому. Да, по всему выходит, что Хюлькенберг в плане таланта и его реализации не дорос до Хэмилтона, но его умений вполне хватило бы, чтобы сражаться в первые годы турбоэры с Нико Росбергом за чемпионские титулы и приносить победы «Мерседесу».

Болельщикам, вероятно, было бы только интереснее: если предположить, что Халк был бы не так стабилен, как Льюис, то между ним с Росбергом разгорелась бы максимально равная борьба, а в 2015-м мы вообще могли бы увидеть тройное сражение с участием двух пилотов «Мерседеса» и Феттеля на «Феррари».

Нико Хюлькенберг так и не стал гонщиком «Мерседеса» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Хэмилтон? Ну, он бы помучился в «Макларене» 2013-2014 годов и наверняка пошёл искать себе новое место работы. Если предположить, что у Тото Вольфа не возникло бы причин разбивать немецкий дуэт пилотов (услада для руководства концерна!), мы вполне могли посмотреть на Льюиса, скажем, в «Феррари». А там уже легко представить, как в 2017-2018 годах Хэмилтон, традиционно превозмогая, приносит «Скудерии» долгожданные титулы. И при этом не надоедает болельщикам своим доминированием.

В общем, как же жаль, что в 2012-м Лауда всё-таки уговорил Льюиса и турбоэра получилась не такой яркой и богатой на чемпионов, какой могла.

Лев Дорогов: Монтойя слишком рано покинул «Макларен»

К 2005 году Хуан Пабло Монтойя успел закрепиться в статусе одного из главных пилотов современности. Неуступчивый на трассе, язвительный на пресс-конференциях, да и просто человек, который не побоялся бросить вызов самому Михаэлю Шумахеру – одним словом, настоящая звезда. Но его «Уильямс» не мог угнаться за «Феррари».

Так что переход в «Макларен» виделся для Монтойи чуть ли не шансом всей жизни. Казалось, что в команде Рона Денниса колумбиец сможет в полной мере реализовать свой потенциал и стать-таки чемпионом мира. Однако судьба отнеслась к Монтойе не слишком-то благосклонно.

Для колумбийца дебютный сезон в новой команде выдался жутко неровным и скомканным. А уже второй год пребывания в «Макларене» стал для Монтойи последним, да ещё и укороченным. Хуану Пабло пришлось расстаться с командой прямо посреди чемпионата-2006: как только он самостоятельно объявил о своём уходе из Формулы-1 по окончании сезона, Деннис принял решение немедленно распрощаться со своенравным пилотом.

Нынешний и два будущих гонщика «Макларена» Фото: Martin Rose/Getty Images

А теперь представьте, свидетелями какого шоу мы могли бы стать, останься Хуан Пабло в «Макларене» ещё хотя бы на пару лет. Во-первых, мы бы увидели, возможно, самый взрывоопасный дуэт за всю историю Ф-1 – Монтойя-Алонсо. Внутрикомандное сражение самых экспрессивных пилотов 2000-х – именно то чего не хватило «Королевским гонкам» той эпохи. Ну а во-вторых, у него появился бы наиболее реальный шанс взять наконец долгожданный титул – как минимум в 2007-м. Всё-таки тот сезон стал бы для Монтойи уже третьим в составе «Макларена», что определённо давало бы ему некое преимущество перед новичком команды (пусть и чемпионом) Алонсо.

Но, к большому сожалению, ничего из вышеперечисленного мы так и не увидели: Монтойя навсегда покинул Формулу-1 в 2006-м, проведя здесь до обидного мало времени, так и не добравшись до вершины, хотя имел для этого все данные.

Александр Кожевников: авария прервала карьеру Кубицы

Если говорить о разочарованиях, то из более-менее недавних событий можно вспомнить так и не состоявшийся контракт Роберта Кубицы с «Феррари». Польский гонщик подписал соглашение с итальянцами ещё в начале 2011 года, однако этой истории не было дано осуществиться: Роберт попал в страшную аварию на ралли, серьёзно повредил руку и завязал с Формулой-1 почти на 10 лет.

Но что, если бы Кубица не угодил в ту аварию и в 2012-м стал пилотом «Скудерии»? Как бы тогда сложился тот чемпионат мира? Конечно, при всём уважении к скорости Роберта (а в лучшие годы он был одним из самых быстрых гонщиков пелотона) вряд ли в свой первый же сезон в «Феррари» он всерьёз претендовал бы на титул. Но, учитывая психологические проблемы Массы образца тех лет, вполне вероятно, что поляк выступил бы в разы лучше, чем бразилец.

Фернандо Алонсо и Роберт Кубица — давние друзья Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Вспоминая ход сезона-2012, стоит думать, что Кубица смог бы отобрать гораздо больше очков у Себастьяна Феттеля, чем это сделал тогда Фелипе. Принесло ли бы это третий титул Фернандо Алонсо? Скорее, да, чем нет, ведь по итогам сезона-2012 Себа и Фернандо разделили всего три зачётных балла…

Сложно сказать, как сложилась бы дальнейшая карьера Кубицы в «Феррари», но, скорее всего, стабильная пара Алонсо-Кубица осталась бы в команде надолго и, возможно, закончила свои выступления в составе итальянской команды лишь пару сезонов назад. Где бы тогда был Себастьян Феттель? Скорее всего, до сих пор в «Ред Булл» или даже в «Мерседесе», где мог бы заменить Михаэля Шумахера, а вот Льюис Хэмилтон тогда остался бы страдать в «Макларене» с моторами «Хонда».

Такой расклад вполне мог подарить нам совершенно другого гонщика в ранге восьми- или даже девятикратного чемпиона – и речь именно о Феттеле. Так что хотя потенциальный переход Кубицы в «Феррари» вряд ли принёс бы ему титул, зато серьёзно изменил бы ход истории современной Формулы-1.

Владислав Золов: Бадоер променял карьеру на «Феррари»

Иногда мечта должна оставаться мечтой. Лука Бадоер вошёл в анналы Формулы-1 как один из её главных неудачников во многом потому, что больше всего на свете желал надеть алый гоночный комбинезон «Скудерии». В конце концов он дождался своего шанса выйти на старт за рулём «Феррари», но сделал это ценой всей своей гоночной карьеры. И, глядя на итог, думаешь: а стоило ли оно того?

В начале 90-х годов итальянец по таланту был сопоставим с молодыми героями Ф-1 нашего времени — Шарлем Леклером, Ландо Норрисом, Джорджем Расселлом. Одолев на трассах Формулы-3000 Рубенса Баррикелло, Дэвида Култхарда, Оливье Паниса и других неплохих гонщиков, Бадоер начинал сезон-1993 уже в статусе пилота Формулы-1.

Слабейшая команда пелотона «Скудерия Италия» не могла дать ему желаемого, и следующий год он провёл в качестве тест-пилота «Минарди». В 1995 году Лука вернулся в качестве боевой единицы, чтобы опять прозябать на последних местах, а в 1996-м перешёл в «Форти», чья форма оказалась ужас как плоха. Но главное – Бадоер, набивая шишки, набирался опыта и вполне мог со временем рассчитывать на приглашение в более крепкий коллектив.

Лука Бадоер на тестах в составе «Феррари» Фото: Paul Gilham/Getty Images

А дальше в его жизни появилась она — «Феррари». Её вечным тестером он всем и запомнился. Ах да: в сезоне-2009, когда на квалификации к Гран-при Венгрии Фелипе Масса угодил в серьезную аварию, Луке Бадоеру наконец выпал шанс провести два полных этапа — в Валенсии и Спа. Вот только это вышла грустная история. Почти 40 лет в паспорте, первые за 10 сезонов настоящие гонки, а оттого безоговорочно худшие секунды…

Карьера Бадоера, на самом деле, очень поучительна. Даниилу Квяту, всё ещё грезящему о возвращении в обойму призовых пилотов Ф-1, имеет смысл задуматься. Ну и Роберту Шварцману, идущему именно тестовым гонщиком в «Феррари», тоже стоит помнить, что главная сила истории — давать возможность учиться на чужих ошибках.

А о каких несостоявшихся (или, наоборот, случившихся) переходах, изменивших бы мир Ф-1, больше всего жалеете вы? Пишите в комментариях!