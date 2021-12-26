«Феррари» ожила! Два блестящих кадровых решения приблизили «Скудерию» к титулу

Теперь никого не удивит предположение, что итальянцы могут выстрелить в 2022-м. Все возможности для этого есть.

Сериал «Чемпионата» по подведению итогов сезона-2021 для каждой из команд подходит к завершению. Сегодня на очереди — бронзовые призёры из Маранелло.

Цели на сезон: прийти в себя после провала

К 2021 году «Феррари» подходила в скверном положении: странное тайное соглашение с ФИА больно ударило по силовой установке, не просто лишив её преимущества в лошадиных силах, а даже отбросив на последнее место в неофициальном рейтинге моторов Ф-1. При этом и сам болид-2020 получился не слишком удачным, согласованные ФИА ограничения мешали кардинально его переделать.

И всё-таки инженеры «Феррари» постарались оптимально использовать так называемые жетоны на доработку машины и дополнительно исправить слабые места за счёт улучшенной аэродинамики. Также команда рассчитывала на серьёзное улучшение мотора и на помощь со стороны нового дуэта гонщиков: потерявшего мотивацию и, похоже, исчерпавшего себя в «Феррари» Себастьяна Феттеля должен был заменить относительно молодой Карлос Сайнс.

Резюме: возвращение на верный путь — и без революций

Ход чемпионата показал: решения, принятые в ходе сезона-2020, сработали. Леклер и Сайнс создали прекрасный дуэт гонщиков, а новая управленческая структура разгрузила Маттиа Бинотто (которого итальянская пресса требовала уволить, но руководство не поддалось давлению) и выдала достойный результат. Новый мотор уже не тянул команду отчаянно вниз, а болид позволял сражаться с «Маклареном» за третье место в Кубке конструкторов и даже несколько раз за сезон выводил «Феррари» почти на уровень двух фаворитов. Да, это было, скорее, исключение из правил, но всё же.

Доработка системы ERS под финиш чемпионата и невезение Норриса позволили «Феррари» одержать принципиальную победу над «Маклареном» и занять третье место — даже несмотря на победный дубль команды из Уокинга в Монце. И при этом, по заверениям Бинотто, «Скудерия» никак не жертвовала ресурсами, которые изначально были направлены на подготовку к новому техническому регламенту 2022 года. Кругом позитив!

«Феррари»: 22 Гран-при, 0 побед, 5 подиумов, 323,5 очка, третье место Кубка конструкторов. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Монако и Гран-при Великобритании).



Карлос Сайнс: 22 Гран-при, 0 побед, 4 подиума, 164,5 очка, пятое место общего зачёта. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Монако).



Шарль Леклер: 21 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 159 очков, седьмое место общего зачёта. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Великобритании). 22 Гран-при, 0 побед, 5 подиумов, 323,5 очка, третье место Кубка конструкторов. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Монако и Гран-при Великобритании).22 Гран-при, 0 побед, 4 подиума, 164,5 очка, пятое место общего зачёта. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Монако).21 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 159 очков, седьмое место общего зачёта. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Великобритании).

Лучшая гонка: Гран-при Великобритании

Дважды за сезон «Феррари» была очень близка к победе. Если в Монако шансы на неё фактически пропали ещё до старта, то на «Сильверстоуне» Шарль Леклер удерживал лидерство до 49-го круга из 52, но не сумел отбить атаки Льюиса Хэмилтона. Тем не менее темп «Феррари» приятно удивил, намекнув, что «Скудерия» приходит в себя. Что касается Карлоса Сайнса, то он занял шестое место, так и не сумев опередить столь быстрый на прямых «Макларен» Даниэля Риккардо.

Худшая гонка: Гран-при Франции

Единственный раз за сезон, когда «Феррари» осталась без очков. В субботу ничто не предвещало провала: на счету пилотов достойные пятое и седьмое места. Однако во время гонки на «Поль Рикаре» оба итальянских автомобиля начали чудовищно изнашивать шины, не оставив своим ездокам шансов на финиш в очках. Карлос Сайнс финишировал 11-м, Шарль Леклер после второго пит-стопа — лишь 16-м. «Машины, которые мы опережали в субботу на полсекунды, в конце гонки были быстрее нас на две секунды», — поражался Сайнс.

Пилоты

Быстрые на аналитику болельщики почему-то решили, что Карлос Сайнс после замены Себастьяна Феттеля согласится на роль второго пилота. Странная логика: как можно судить о чём-то подобном, пока вы не увидите явного сравнения в скорости двух гонщиков? Если же добавить к этому, что в 2021-м «Феррари» не претендовала на титулы, то для Маттиа Бинотто не было никакого смысла заранее проводить расчёт на первый-второй.

Вот и в жизни получилось, что у «Феррари» два практически равных гонщика, которые в зависимости от трассы вырывались вперёд относительно друг друга. Да, Сайнсу понадобилось время на адаптацию, но ближе к финишу сезона он мог бросать Шарлю вызов не только по воскресеньям, но и по субботам. В итоге не без доли везения Сайнс даже опередил Леклера по очкам и стал лучшим пилотом не из числа представителей топ-команд — отличный дебют! Но посмотрим, как будут дружить два гонщика, если начнут регулярно сражаться за победы.

Цитата года

«Я доволен двумя пилотами, наконец-то мы можем положиться на обоих. Важно, что два пилота сотрудничают. Карлос адаптируется в команде и хорошо работает с Шарлем. Осознание, что мы можем рассчитывать на обоих гонщиков, важно, это влияет и на командный дух. Сейчас наши соперники — другие команды. Когда мы вернёмся наверх, наши гонщики станут соперниками друг другу», — Маттиа Бинотто о новом дуэте Леклер-Сайнс.

Перспективы

Маттиа Бинотто очень аккуратно реагирует на любые предположения, что «Феррари» может стать скрытым фаворитом 2022 года — мол, пока «Мерседес» и «Ред Булл» до последнего тратили ресурсы на борьбу за титул, «Скудерия» со своими огромными возможностями могла построить «самовозку». Очевидно, что Бинотто не хочет создавать завышенные ожидания и подвергать подчинённых стрессу, но мы все равно ждём от «Феррари» многого.

В пилотах сомнения нет, по машине сказать пока ничего не можем — но это верно и для всех остальных конюшен. Вопрос остаётся по мотору. С учётом доработанной ERS движок был неплох, но всё-таки уступал и «Мерседесу», и «Хонде». Реально ли добиться за зиму такого прогресса, чтобы Леклер и Сайнс не уступали соперникам на прямых? И не скажется ли повышенная скорость на надёжности? Год назад «Хонда» смогла ответить на подобные вопросы утвердительно, да и в самой «Феррари» показали своим прогрессом в 2021-м, что всё реально. Однако будем сохранять осторожность — хотя бы до тестов и первых Гран-при.

Но если «Феррари» наконец вернётся на лидирующие позиции, то помните: мы вас предупреждали.