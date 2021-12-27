Россия осталась вообще без пилотов на подходе к Формуле-1. Кого ждать после Шварцмана?

За последние годы российские болельщики привыкли, что во время уик-эндов Гран-при следить надо отнюдь не только за Формулой-1: иногда гонки Ф-2 и Ф-3 оказывались даже более интересными за счёт выступлений представителей России. Успехи Артёма Маркелова, Сергея Сироткина, Никиты Мазепина, Роберта Шварцмана и Александра Смоляра приучили нас к хорошему: чуть ли не каждый этап кто-то из россиян должен был подняться на подиум, а там дай бог и национальный гимн прозвучит. Однако сезон-2022, видимо, станет первым за долгие годы, когда в двух главных молодёжных сериях не окажется представителя России. Как так вышло и исправится ли ситуация через несколько лет?

Формула-2 и Формула-3: без Шварцмана и Смоляра

Остались позади времена, когда в Ф-2 одновременно выступали сразу несколько пилотов из России. Артём Маркелов, похоже, уже бесповоротно завершил свою гоночную карьеру (будем рады ошибиться), Никита Мазепин поднялся в Формулу-1, а Роберт Шварцман и его менеджмент не видят смысла оставаться в Ф-2 на третий сезон, особенно после завоевания вице-чемпионского титула.

Возникшую «российскую» вакансию мог бы занять Александр Смоляр, однако, похоже, программу «СМП Рейсинг» недостаточно устроили результаты Смоляра в Ф-3, чтобы вложиться в его выступления на более высоком уровне. Александр не принял участия в постсезонных тестах Ф-2, а это верный знак, что его шансы попасть в чемпионат невелики. При этом и в Формуле-3 Смоляр вряд ли останется: при третьем сезоне ты уже выглядишь «ветераном», а не перспективным пилотом. Разве что какая-нибудь команда окажется готова взять Александра бесплатно — тогда да, нет смысла воротить нос. Но шансы на подобный счастливый случай невелики.

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В теории у России есть два кандидата на выступления в Формуле-3 уже в 2022-м: это Михаэль Белов и Кирилл Смаль. Однако у Белова, несмотря на успешные выступления в Региональной формуле и полугодовой опыт езды в Ф-3, нет денег, а Смаль, вероятно, пока не готов к слишком резкому шагу вперёд: в 2022-м Кирилл почти наверняка окажется в той же Региональной формуле. Если выступит успешно, то уже в 2023-м мы можем ожидать Смаля в Формуле-3 — посмотрим. Белов готов к ней уже сейчас, но, повторимся, нет денег — и не факт, что они когда-нибудь появятся.

Условно в 2024 году до Формулы-3 может дойти ещё один талант из России Никита Бедрин. В 2021-м он перешёл из картинга в «формулы» и хорошо проявил себя в Формуле-4, одержав несколько побед. Бедрин наверняка останется в национальных чемпионатах Ф-4 ещё на сезон, после чего логично в 2023-м перейти в Региональную формулу — так что совсем скоро рассчитывать на появление Никиты в Ф-3 не стоит.

Из участников Формулы-4, представляющих Россию, также можно назвать двух Владиславов — Рябова и Ломко. Рябов планирует провести в Ф-4 ещё год, Ломко, как мы понимаем, нацелен на Европейскую формулу — результаты там покажут его истинный потенциал, а с ним и перспективы на попадание ещё выше.

Картинг: придётся подождать. Но зато есть кого!

Двигаемся дальше вниз по гоночной лестнице и переходим к картингу — собственно, тому уровню, где уже заметны главные международные таланты поколения, которым через некоторое время предстоит перебраться сначала в младшие «формулы», а потом и в Ф-1. Есть ли здесь кем похвастаться России?

Самый взрослый класс KZ — некоторые картингисты до него даже не доходят, предпочитая пораньше пересесть за руль «формул». Например, сразу из предыдущего класса OK в Ф-4 перешли Бедрин и Смаль. И всё же взглянем на KZ. Здесь можно обратить внимание на Максима Туриева и Никиту Артамонова. Они оба пробивались в финалы на крупных европейских соревнованиях, однако всё-таки не выделялись на фоне наиболее перспективных гонщиков из Европы. Впрочем, нередко бывает, что при переходе в «формулы» кто-то существенно прибавляет, а кто-то, напротив, уже не демонстрирует былой прыти — посмотрим, что покажут Максим и Никита, но пока всё-таки не дадим им званий следующих больших российских надежд в гонках.

Схожая ситуация в классе OK, который, как мы уже сказали, для многих становится «выпускным». Там из россиян сильнее всех выделяется Артём Северюхин. Однако есть две проблемы: во-первых, и ему не удаётся по-настоящему блеснуть на фоне соперников из Европы, а во-вторых, против Артёма начинает играть его высокий рост — увы, каждый лишний сантиметр бьёт по твоим перспективам. В гонках по-прежнему ценится миниатюрность.

Так что, в картинге всё плохо? Нет, не торопитесь: в следующем классе OK Junior есть целая россыпь талантов из России, за каждым из которых следует последить. Запомните эти имена: Кирилл Куцков, Максим Орлов, Максимилиан Попов, Анатолий Хавалкин.

В 2021-м из этой четвёрки сильнее всех блеснул, пожалуй, Кирилл Куцков, на счету которого вторые места в своём классе в Кубке мира RGMMC и на одном из этапов чемпионата Европы (до Куцкова ещё никто из россиян не поднимался на второе место на этапе чемпионата Европы). Кроме того, Кирилл — единственный из россиян, кто в 2021-м неоднократно одерживал победы в гонках. Результаты могли бы оказаться ещё выше, но во второй половине сезона Куцкова часто подводила техника (это вам не Ф-1, где машины почти перестали ломаться), да и некоторые судейские решения были против Кирилла.

В любом случае результаты Куцкова оценила одна из ведущих заводских картинговых команд Birel ART, с которой он заключил двухлетний контракт. Условия контракта остаются конфиденциальными, но ясно, что они весьма выгодные. Это очень важно, ведь траты родителей и спонсоров картингистов могут доходить до невероятных € 200-300 тыс. за сезон! Если Кирилл покажет хорошие результаты в новой команде, то для него практически автоматом откроется дверь для выступлений за «АРТ» (да-да, тот самый, Николя Тодта) уже в младших формульных сериях.

Хороший сезон был и у Анатолия Хавалкина, который стал бронзовым призёром чемпионата мира по картингу — это лучший результат в истории для российских пилотов в этой категории. Максимилиан Попов может похвастать третьим местом в Кубке мира (как раз позади Куцкова), были свои весьма достойные результаты и у Орлова.

Вся эта четвёрка, вероятно, проведёт в картинге ещё по паре лет, прежде чем дружно рвануть в Формулу-4 — если, конечно, на то будут необходимые ресурсы. Так что ждите в 2024 году новые мощные дебюты россиян в Ф-4. А дальше — уже где-то в 2026-м — кто-то из них должен дойти до Формулы-3.

Вслед за этой четвёркой будем надеяться на дебют в «формулах» Владимира Иванникова, который в 2021-м выступал в классе «Мини». Иванников стал победителем европейской серии WSK, да и в других чемпионатах смотрелся хорошо — так что и эту фамилию обязательно запомните.

В общем, итог: вполне возможно, что в самое ближайшее время ждать серьёзной подпитки из картинга нам не стоит — в этот момент остаётся надеяться на дальнейший прогресс Бедрина, Смаля и других, кто уже выступает в «формулах». А вот в 2024-м гонщики из России уже станут способны сделать новый рывок вперёд, причём действительно мощный. Подождём и проверим, смогут ли нынешние картинговые звёзды подтвердить свой потенциал. Но шансы на успех действительно велики.