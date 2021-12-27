«Нет ничего важнее семьи». Как «Ред Булл» прервал доминирование «Мерседеса»

Цели на сезон: дать бой «Мерседесу»

Все мы знаем, чем в конечном итоге завершился сезон-2021 Формулы-1. Но думал ли кто-то перед сезоном, что мы получим настолько захватывающий чемпионат? Скорее нет, чем да. Конечно, у всех были надежды, что доминирование «Мерседеса» закончится, да и их болид уже в 2020-м откровенно достиг потолка своего развития — а это неизбежно приводит к тому, что конкуренты могут подтянуться и дать бой. Но выиграть титул в личном зачёте? Думаю, мало кто верил в подобное развитие событий до первых гонок сезона.

Разумеется, как любая крупная компания, «Ред Булл» ставил перед собой самые высокие цели на сезон, но планка вряд ли всерьёз дотягивала до выигранного чемпионата. Скорее — навязать борьбу «Мерседесу», и дальше уже будь что будет. Но одно можно сказать наверняка — австрийцы были готовы сделать всё возможное, чтобы «Хонда» покинула Формулу-1 как бренд со щитом, а не на щите.

Резюме: «Ред Булл» смог

И у «Ред Булл» получилось! Не помешало даже то, что на протяжении большей части сезона у австрийцев была не лучшая машина в пелотоне. Австрийцы выложились по максимуму, чтобы завоевать титул в личном зачёте, действовали, как настоящая команда, в которой каждый, в том числе и Серхио Перес, сыграл свою роль, и, как итог, их старания окупились — Макс Ферстаппен стал чемпионом. Несмотря на все препятствия, именно «Ред Булл» удалось «превозмочь» и выиграть титул.



Отдельно отметим «Хонду»: перед своим прощальным сезоном японцы здорово доработали силовую установку, которая стала мощнее и при этом была очень надёжна. Кто бы мог такое представить во времена, когда движок оскорблял Фернандо Алонсо.

«Ред Булл»: 22 Гран-при, 11 побед, 23 подиума, 613,5 очков, 2-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место.



Макс Ферстаппен: 22 Гран-при, 11 побед, 18 подиумов, 395,5 очков, 1-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Эмилии-Романьи, Монако, Франции, Штирии, Австрии, Бельгии, Нидерландов, США, Мексики и Абу-Даби).

Серхио Перес: 22 Гран-при, 1 победа, 5 подиумов, 190 очков, 4-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Азербайджана). 22 Гран-при, 11 побед, 23 подиума, 613,5 очков, 2-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место.22 Гран-при, 11 побед, 18 подиумов, 395,5 очков, 1-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Эмилии-Романьи, Монако, Франции, Штирии, Австрии, Бельгии, Нидерландов, США, Мексики и Абу-Даби).22 Гран-при, 1 победа, 5 подиумов, 190 очков, 4-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Азербайджана).

Лучшая гонка: Гран-при Мексики

На самом деле выбрать лучшую гонку «Ред Булл» в сезоне так же сложно, как и выбрать худшую для «Хааса». Фактически «Ред Булл» в большинстве Гран-при сезона выкладывался на 110 процентов, так что однозначной лучшей гонки для этой команды в сезоне не было. Почему Гран-при Мексики? Потому что именно эта гонка наглядно показала, что «Мерседес» борется за титул на трассе не с одним человеком, а с двумя.

Тот подиум Серхио Переса, которому на родине радовались так, будто он выиграл титул, показал, насколько Чеко комфортно в этом коллективе, а отношение его отца к Максу Ферстаппену продемонстрировало в том числе и отношение самого Переса к напарнику. «Ред Булл» — большая семья, частью которой стал Перес, а для мексиканцев семья значит очень много. И Чеко доказал это чуть позже, когда в Абу-Даби лёг костьми, чтобы не дать Льюису Хэмилтону уехать далеко, что в конечном итоге и помогло Максу Ферстаппену выиграть титул.

Худшая гонка: Гран-при Великобритании

Но не на протяжении всего сезона для Переса всё было так радужно. Да, Серхио смог оправдать свои собственные слова о «пяти гонках на вкат» и выиграть шестую, но середина сезона для мексиканца оказалась далеко не самой впечатляющей. Постоянные проблемы на трассе, неприятные инциденты и отсутствие темпа вполне объяснимы — именно в этот момент сезона Чеко начал искать собственные настройки и перестал пользоваться телеметрией Макса.



Апогеем этих проблем стал этап в Великобритании. Макс отлично провёл спринт, выиграв у Хэмилтона, но в гонке всё закончилось столкновением между ним и Льюисом. О то, насколько серьёзной была вина Хэмилтона в той аварии, было сломано уже множество копий, но факт есть факт — если бы не ошибка Переса в спринте и отсутствие темпа в ходе уик-энда, именно он должен был выигрывать эту гонку и не давать Хэмилтону возможность одержать победу с 10-секундным штрафом. Не сложилось. В итоге этап в Великобритании оказался единственным в сезоне, в котором пилотам «Ред Булл» не удалось набрать очков.

Пилоты

А здесь и добавить нечего: всё было сказано выше. «Ред Булл» наконец-то обрёл настоящую команду. У них есть самый быстрый пилот на Диком Западе, он же, по совместительству, новоиспечённый чемпион мира Макс Ферстаппен. И есть Серхио Перес, великолепно исполнивший роль верного оруженосца. Сейчас «Ред Булл» — настоящая счастливая семья, в которой все равны по своим правам.



Будем честны — Серхио в этом году помогал Максу в борьбе за титул не по приказу условного Джеймса (Джонатана Эддолса), а по собственной воле. Именно это не позволяет бросить камень в сторону мексиканца и назвать его «лучшим вторым пилотом». Нет, Перес — лучший напарник, а не второй пилот, которого мог бы пожелать Ферстаппен. И именно это делает «Ред Булл» настоящим коллективом, который способен и дальше выигрывать гонки и титулы, кто бы это в итоге ни был — Перес или Ферстаппен. И почему-то есть уверенность, что если Пересу машина следующего года подойдёт идеально, а у Макса возникнут проблемы, то уже Макс в последней гонке сезона будет сдерживать главного конкурента Переса в борьбе за титул, а затем искренне радоваться успеху напарника…

Цитата года

«Когда в «Мерседесе» увидели, что мы на том же уровне или даже быстрее, то сначала придумали «гнущиеся крылья», а потом и другие ложные аргументы. Мы восприняли эти действия как очень неспортивный жест, после чего тоже начали обращать внимание на происходящее в «Мерседесе». Мы чувствуем некоторую односторонность в решениях. В то же время мы проводили обсуждения с ФИА и «Либерти», поэтому я бы сказал, что в какой-то мере это часть игры», — именно так охарактеризовал сезон спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко, что лишний раз демонстрирует, с чем именно пришлось столкнуться австрийцам.

Перспективы

С одной стороны — что «Ред Булл», что «Мерседес» вложили слишком много сил в машину сезона-2021. С другой — именно эти две команды на протяжении долгого времени были главной силой чемпионата, а интеллектуальный ресурс никуда не делся. Новые машины будут строиться с нуля, так что фактически у любой команды есть шанс выстрелить. Но стрелять из любого вида оружия становится бесполезно, когда у «Ред Булл» есть настоящий пулемёт в лице Эдриана Ньюи. Учитывая, что нас ждёт новый регламент, главными действующими лицами начала нового сезона станут ведущие инженеры — а лучше инженера, чем Ньюи, найти очень сложно. Эдриан любит новые вызовы и любит искать серые зоны в регламенте, так что именно его полёт фантазии станет ключом в борьбе за титул в следующем году.



Алексей Попов говорил, что в 2022-м нас могут ждать 23 дубля? Не удивляйтесь, если первые два места в каждой гонке будут доставаться Ферстаппену и Пересу. Весь вопрос только в том, в каком порядке они будут располагаться.