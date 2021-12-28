Не превозмогли. Три причины, по которым «Мерседес» наконец-то проиграл

Цели на сезон: титул

Было бы удивительно воспринимать всерьёз слова Тото Вольфа перед сезоном, в которых он описывал, с какими трудностями сталкивается «Мерседес» и что он ждёт «Ред Булл» и «Астон Мартин» на вершине. В «Мерседесе» привыкли превозмогать несуществующие проблемы, но, видимо, в какой-то момент действительно накликали на себя беду. С одной стороны, их машина действительно достигла потолка развития ещё в 2020 году. С другой — новые правила ФИА, порезавшие машины с низким рейком, также негативно сказались на болидах с индексом W. Но даже это не помешало «Мерседесу» подготовить болид, который по-прежнему можно назвать самым быстрым в пелотоне. Разумеется, на такой технике «Мерседес» хотел выиграть титул, причём в первую очередь не командный, а личный — всё-таки иметь в составе восьмикратного чемпиона мира и выиграть восемь Кубков конструкторов подряд — две большие разницы.

Резюме: на одной ноге двуногого не обгонишь

Как бы «Мерседес» не любил «превозмогать», сделать этого на самом деле им не удалось. Можно сколько угодно ломать копья, утверждая, что именно решение Майкла «Я не читаю E-Mail во время гонки» Маси лишило Льюиса Хэмилтона титула, но давайте смотреть объективно: «Мерседес» проиграл титул самостоятельно. Имея самую быструю машину пелотона на дистанции (а W12 всё же была быстрейшей на большей части этапов, пусть и не на всех), немецкая команда постоянно ошибалась, что говорило отчасти и о нервозности коллектива, не привыкшего (или отвыкшего, тут кому как угодно) к борьбе. Сказался на «Мерседесе» и уход в декрет Рози Уайт, главного стратега команды: до этого «Мерседес» был способен действовать на опережение. После Гран-при Испании вся тактика команды строилась на консервативном подходе, а апогеем этого действа стал Гран-при Венгрии, на котором Льюис оказался единственным, кто не сменил шины на рестарте.

Новость по теме Решение по тактике Хэмилтона приняла девушка, которая после ГП Испании уйдёт в декрет

Ещё одним фактором, погубившим титульные надежды Хэмилтона, стал Боттас. Валттери ещё в первой половине сезона знал, что это его последний сезон с «Серебряными стрелами», так что не особо-то и старался на трассе, мысленно уже сражаясь с «Хаасами» и «Уильямсами» за рулём «Альфа Ромео». Зачастую так выходило и на самом деле — на быстрейшей машине пелотона Боттас играл в Албона, застревая за более медленными соперниками. Пожалуй, показательным моментом можно назвать ситуации, в которых Боттас сразу несколько раз должен был сдерживать Макса Ферстаппена во имя побед напарника, но не делал этого. Для сравнения — вспомните действия Серхио Переса в Абу-Даби…



Тактика, отсутствие напарника в борьбе с основными соперниками, нервозность — три кита, на которых обычно держатся проигранные титулы. И этот не стал исключением. Да, как утешительный приз «Мерседес» получил восьмой Кубок конструкторов, но они проиграли главную битву — битву за наследие Льюиса Хэмилтона, который, возможно, уже не получит свой шанс стать восьмикратным и превзойти легендарного Михаэля Шумахера. А согласитесь, для Льюиса важно быть не ещё одним семикратным, а единственным и неповторимым обладателем восьми титулов.

«Мерседес»: «Мерседес»: 22 Гран-при, 9 побед, 28 подиумов, 613,5 очков, 1-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место.



Льюис Хэмилтон: 22 Гран-при, 8 побед, 17 подиумов, 387,5 очков, 2-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Бахрейна, Португалии, Испании, Великобритании, России, Сан-Паулу, Катара и Саудовской Аравии).

Валттери Боттас: 22 Гран-при, 1 победа, 11 подиумов, 226 очков, 3-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Турции). «Мерседес»: 22 Гран-при, 9 побед, 28 подиумов, 613,5 очков, 1-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место.22 Гран-при, 8 побед, 17 подиумов, 387,5 очков, 2-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Бахрейна, Португалии, Испании, Великобритании, России, Сан-Паулу, Катара и Саудовской Аравии).22 Гран-при, 1 победа, 11 подиумов, 226 очков, 3-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Турции).

Лучшая гонка: Гран-при Испании

Да, «Мерседес» неоднократно проводил гонки на высочайшем уровне, но, в отличие от «Ред Булл», немцы редко прыгали в этом сезоне выше своей головы. Но, пожалуй, именно испанский Гран-при можно назвать сильнейшим в этом году для этой команды. И речь не столько о результате — первым и третьим пилоты «Мерседеса» в 2021-м финишировали шесть раз. Речь о том, что тогда тактический гений Рози Уайт был на месте и «лишний» пит-стоп Льюиса, который, казалось, может всё испортить, на самом деле сыграл, и сыграл очень хорошо. Льюис выиграл гонку, которую должен был проиграть, и это была победа не британца, а команды, чего в дальнейшем «Мерседесу» так не хватало.

Худшая гонка: Гран-при Азербайджана

В битве за худший этап участвовали сразу несколько Гран-при, в том числе и упомянутый выше этап в Венгрии с самым странным стартом в истории чемпионата. Но по спортивному принципу в этом сражении безоговорочно побеждает этап в Баку. Гонка на улицах этого азербайджанского города стала единственной, в которой «Мерседес» не набрал ни одного очка. И тому поспособствовали два фактора — во-первых, абсолютно беззубое выступление Валттери Боттаса, провалившего сначала квалификацию, а затем и не показавшего ничего в гонке, а во-вторых — нервозность Льюиса Хэмилтона. Льюис «учуял кровь» после аварии лидировавшего Ферстаппена и был уже готов праздновать победу, но неловкое движение пальцами привело к необратимым последствиям — Хэмилтон попросту отключил передние тормоза нажатием на «магическую» кнопку, из-за чего не смог вписаться в первый поворот и финишировал только 15-м.

Пилоты

В принципе, о гонщиках всё было сказано выше — Льюис по-прежнему один из лучших в пелотоне, а Боттас мыслями уже давно не в «Мерседесе». Льюису для победы в чемпионате не хватило именно Боттаса и смелости в командных решениях, но ещё одним важным фактором стало то, что Хэмилтон в принципе морально не готов к напряжённой борьбе за титул. Мы это помним ещё по 2016 году.



Хэмилтон проиграл в борьбе за восьмой титул, но, пожалуй, наряду с Ферстаппеном он всё же был достоин завоевать этот трофей. Гораздо интереснее — что же будет дальше? С одной стороны, в следующем сезоне Хэмилтон получает нового напарника в лице Джорджа Расселла, который явно быстрее Боттаса. С другой — Расселл уже показал своей медиаактивностью, что он будет в следующем сезоне смотреть в рот Хэмилтону и не пытаться отнять у него звание первого пилота коллектива. Это всё при условии, если Льюис сумеет в очередной раз «превозмочь» и всё же продолжит карьеру (а на обратное уже намекал Тото Вольф). Ситуация неоднозначная, но есть ощущение, что на самом деле Хэмилтон просто в очередной раз привлекает к себе внимание. Так ли это? Покажет время.

Цитата года

«Думаю, что сердце гонщика скажет Льюису, что он должен продолжать выступать. Он на пике формы. Но нам нужно преодолеть ту боль, которую ему причинили в воскресенье, потому что он человек с чёткой системой ценностей. Ему нужно понять, что произошло. Секундомер не лжёт, но, если нарушить фундаментальный принцип спортивной справедливости и аутентичности спорта, тогда секундомер внезапно потеряет актуальность, потому что мы становимся подвержены случайному принятию решений. После этого легко разлюбить спорт. Появляются сомнения в том, что вся ваша работа, весь пот, слезы и кровь не значат ничего, потому что её можно перечеркнуть случайностью. Потребуется много времени, чтобы переварить то, что произошло в воскресенье», — Тото Вольф после Гран-при Абу-Даби.

Перспективы

Пожалуй, главный вопрос межсезонья — останется ли Льюис Хэмилтон в команде или завершит карьеру. Как уже говорилось выше — скорее, первое. Второй вопрос — насколько много сил «Мерседес» вложил в 2021 год в ущерб году следующему? Как показывает практика, после смены регламента прежние доминаторы редко остаются на вершине, так что не стоит удивляться, если в следующем сезоне «Мерседес» сможет бороться разве что за подиумы. Многое будет зависеть от распределения ресурсов.



Если же «Мерседес» останется в списке претендентов на титул, многое будет зависеть и от пилотов — как от Расселла, так и от Хэмилтона. Во-первых — решится ли Джордж навязать борьбу Льюису? Если да, то в этой борьбе можно потеряться и пропустить соперников вперёд. Если нет, то останется ещё и психологический фактор Хэмилтона — даже если он не всерьёз задумался о завершении карьеры, червячок сомнения в том, нужно ли ему это, останется с британцем до конца. И если этот червячок не задушить в зародыше, Льюис может очень быстро потерять форму, а вместе с ней и звание одного из быстрейших пилотов чемпионата.



Пожалуй, «Мерседес» образца 2022 года — самая загадочная команда, которой можно заранее отдавать любое место с первого по пятое. Уж упасть ниже им точно не позволит статус.