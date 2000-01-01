Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Что известно сейчас о состоянии семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера
Что известно сейчас о состоянии семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера
29 декабря 2013 года Шумахер катался на лыжах со своим 14-летним сыном Миком на курорте Мерибель во французских Альпах. Произошёл несчастный случай — гонщик упал и ударился головой.
AMP-версия
Шумахер пережил искусственную кому и перенёс операцию. Врачи спасли жизнь Михаэлю, но вернуть его в нормальное состояние не получается из-за повреждения мозга.
Шумахер пережил искусственную кому и перенёс операцию. Врачи спасли жизнь Михаэлю, но вернуть его в нормальное состояние не получается из-за повреждения мозга.
В сентябре 2014 года Шумахер вернулся домой из швейцарской клиники после выхода из комы. С тех пор достоверной информации из надёжных источников о состоянии Михаэля практически нет.
В сентябре 2014 года Шумахер вернулся домой из швейцарской клиники после выхода из комы. С тех пор достоверной информации из надёжных источников о состоянии Михаэля практически нет.
Слова бывшей жены Флавио Бриаторе, менеджера команды Шумахера в Ф-1
Слова бывшей жены Флавио Бриаторе, менеджера команды Шумахера в Ф-1
«Он не разговаривает, он общается глазами. К нему допускаются только три человека. Они переехали в Испанию, и его жена обустроила госпиталь дома», – заявила Элизабетта Грегорачи.
Слова Жана Тодта, главы ФИА (2009-2021)
Слова Жана Тодта, главы ФИА (2009-2021)
«Я часто вижусь с Михаэлем, навещаю его один-два раза в месяц. Он продолжает бороться. Михаэль окружён заботливыми, любящими людьми. Он находится в комфортных условиях и следит за карьерой сына».
Слова Мика Шумахера, пилота «Хааса» и сына Микаэля
Слова Мика Шумахера, пилота «Хааса» и сына Микаэля
«После инцидента, этого опыта, этих моментов гоночной карьеры, которые, как я полагаю, многие делят с родителями, больше нет – либо они присутствуют в меньшей степени. Это несправедливо».
Слова Коринны Шумахер, жены Михаэля
Слова Коринны Шумахер, жены Михаэля
«Нам всем не хватает Михаэля, но на самом деле он здесь, с нами. Он стал другим, но он здесь, и это придает нам сил. Мы вместе. Мы живём вместе в доме, проводим терапию».
«Мы делаем всё возможное, чтобы Михаэлю стало лучше. Мы стараемся держаться вместе, как одна семья – как хотел бы и как по-прежнему хочет Михаэль. И жизнь продолжается», – сказала Коринна.
«Мы делаем всё возможное, чтобы Михаэлю стало лучше. Мы стараемся держаться вместе, как одна семья – как хотел бы и как по-прежнему хочет Михаэль. И жизнь продолжается», – сказала Коринна.
Слова нейрохирурга Эриха Ридерера в документальном фильме телеканала TMC
Слова нейрохирурга Эриха Ридерера в документальном фильме телеканала TMC
«Он в вегетативном состоянии. Проснулся, но не отвечает. Дышит, сердце бьётся. Может сидеть и делать маленькие шаги с помощью посторонних, но не более. Не думаю, что он станет таким, как до аварии».
Ридерер считает, что врачи слишком долго тянули с первой операцией, и это отрицательно сказалось на состоянии Шумахера.
Ридерер считает, что врачи слишком долго тянули с первой операцией, и это отрицательно сказалось на состоянии Шумахера.
Слова нейрохирурга Николы Аччарри
Слова нейрохирурга Николы Аччарри
«За последние 20 лет наука добилась прогресса по лечению стволовыми клетками. Но мы всё ещё мало знаем о человеческом мозге. Мы не можем сказать, какие результаты это лечение принесёт».
Итог: прежнего Шумахера мы вряд ли увидим
Итог: прежнего Шумахера мы вряд ли увидим
Остаётся надеяться на чудеса медицины, но поводов для оптимизма пока, к сожалению, нет.
Что известно сейчас о состоянии семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера
Читайте также
Команда «Мерседес» в сезоне-2021
Нельсон Пике и Михаэль Шумахер
Команда Ф-1 “Ред Булл” в сезоне-2021: итоги
Кого ждать после Шварцмана?
«Феррари» в Формуле-1 сезона-2021
© championat.com 2000–2021