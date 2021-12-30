Не пустили в Америку, отобрали флаг. Как выступали россияне в мировом автоспорте

В сезоне-2021 мировой автоспорт вроде бы восстановился после пандемии коронавируса, хотя и не полностью, и вернулся к докоронавирусной реальности. Что не помешало участию российских гонщиков в чемпионатах мира и европейских турнирах.

FIA Formula One World Championship: провальный дебют Мазепина

В новом сезоне чемпионата мира дебютировал ещё один российский гонщик — правда, из-за санкций ВАДА Никита Мазепин провёл нынешний и проведёт следующий сезон без флага, с надписью RAF вместо триколора. Так или иначе, для Никиты его переход в главную гоночную серию мира вряд ли назовёшь удачным. Околоспортивные скандалы, инциденты на трассе, критика от коллег по пелотону и болельщиков, конфликт с командой и проигрыш напарнику обернулись в итоге 21-м местом в личном зачёте чемпионата из 20 пилотов. Понятно, что для «Хааса» в сезоне-2021 важно было просто продержаться год перед новым регламентом Формулы-1, а сам Никита только осваивался в серии, но всё равно назвать такой дебют успешным не получится при всём желании. Ждём прогресса в 2022-м.

FIA Formula 2 Championship: вице-чемпионство Шварцмана

От Роберта Шварцмана в новом сезоне Формулы-2 ждали борьбы за титул, и в какой-то момент россиянин в ней вполне участвовал, но вскоре стало ясно: стабильности для сражения за чемпионство не хватает. Двух побед и шести подиумов пилоту «Премы» хватило только для вице-чемпионства, да и то было обеспечено в самом финале сезона. Место в Формуле-1 Роберт не получил, Формулу-2 покинул, так что сейчас все надежды на будущее у пилота связаны исключительно с сотрудничеством с «Феррари». У которой и другой молодёжи достаточно, что не может не вызывать переживаний за перспективного россиянина.

FIA Formula 2 Championship: вице-чемпионство Шварцмана Фото: JOE PORTLOCK/GETTY IMAGES

FIA Formula 3 Championship: победы Смоляра

Выиграв две гонки и ещё дважды побывав в топ-3 на сезона, Александр Смоляр закончил год на шестой позиции в личном зачёте. Стабильности россиянину вроде бы и хватило, но вот соперники были удачливее и результативней. В итоге пилот «АРТ» хоть и регулярно набирал очки, однако в борьбу за титул включиться не смог и в целом под конец сезона как будто бы сбавил обороты. Главное, чтобы была возможность продолжить карьеру в 2022 году и там уже прибавить. Спортивная судьба пилота во многом зависит от дальнейших планов «СМП Рейсинг».

FIA World Rally Championship-2: три подиума Грязина

В 2021 году россиянин Николай Грязин выступал в классе WRC 2 за команду Movisport сразу на трёх автомобилях — Volkswagen Polo GTI R5, Ford Fiesta R5 Mk. II и Skoda Fabia Rally2 evo — но особых успехов пилоту это не принесло. Несколько подиумов и сходов были не только в чемпионате мира, но и в чемпионате Европы ERC, где раллист тоже проехал несколько этапов. Если бы не ошибки и не проблемы с техникой, то можно было ожидать более высоких результатов, но в итоге имеем что имеем.

European Rally Championship: борьба за титул Лукьянюка

Кроме Николая Грязина, в чемпионате Европы выступал Алексей Лукьянюк. Двукратный обладатель титула в серии защищал цвета Sainteloc Junior Team на Citroen C3 Rally2 и одержал две победы, а ещё в двух гонках поднялся на подиум. Проще говоря, на всех этапах, где россиянин не сходил, он был в числе призёров гонки. Увы, но пара сходов и пара пропущенных этапов не дали возможность Лукасу сразиться за очередное чемпионство — только 4-е место по итогам сезона-2021.

European Rally Championship: борьба за титул Лукьянюка Фото: instagram.com/lukyanuk

W Series: подиум Сидорковой

Первая в истории первого женского гоночного чемпионата пилотесса из России наконец-то дебютировала в W Series. Увы, но для Ирины Сидорковой сезон-2021 сложился непросто — один из этапов пришлось пропустить из-за положительного теста на коронавирус, а на финальные гонки россиянка вовсе не попала после отказа в американской визе. Но зато уже во втором старте в W Series Сидоркова оказалась на подиуме, а после окончания сезона Ирине выпала возможность протестировать болид Формулы-3. В следующем году место россиянке в W Series гарантировано, так что можно ожидать улучшения результатов.

European Le Mans Series: одна победа Русинова

Российская команда G-Drive Racing с её постоянным пилотом Романом Русиновым за годы участия в серии приучила нас к победам и титулам, но в сезоне-2021 что-то у коллектива не заладилось. Только одна победа и 4-е место по итогам сезона ELMS в личном и командном зачётах — явно не тот результат, на который рассчитывали и в G-Drive Racing, и российские болельщики коллектива.

World Touring Car Cup: дебют российской команды, российских пилотов и российской трассы

Кубок мира проходит не первый год, но в 2021-м впервые всё сошлось воедино — финал сезона прошёл на «Сочи Автодроме», а в этапе приняли участие заводская команда «Лада» и российские гонщики Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев. Естественно, в дебюте добиться успеха было сложно, но оба пилота финишировали в обеих гонках, и это неплохой результат для абсолютных новичков серии. Вроде бы WTCR в России надолго, так что можно ожидать продолжения участия Lada Sport Rosneft и россиян в Кубке мира.

GT World Challenge Europe: успешный дебют Терещенко и участие Богуславского

Тимур Богуславский, начав сезон в статусе действующего чемпиона, отстоять свой титул не смог. В 2021-м удача россиянину из AKKA ASP Team не очень сопутствовала. Зато ещё одному россиянину и тоже из AKKA ASP Team удалось блестяще провести свой первый сезон в GT World Challenge Europe: Константин Терещенко выиграл несколько гонок в зачёте Silver Cup, закончив свой дебютный чемпионат в топ-3. Так что не всегда опыт помогает добиться большего, чем удача.

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Россияне представлены и в картинге, и в формульных, и в кузовных гонках, и в классическом ралли, и в ралли-рейдах самого разного ранга. Рассказать обо все пилотах в рамках одного материала невозможно, но самое важное, что российская автоспортивная жизнь, вопреки всем пандемийным и санкционным препонам, в её международном проявлении продолжается.