Без великих Уильямса и Мосли. Кого потеряли гонки в 2021-м

В последние дни года вспоминаем тех, кого не стало в 2021-м, но они навсегда останутся в памяти поклонников автоспорта.

Юбер Ориоль (07.06.1952 — 10.01.2021)

В дни ралли «Дакар» 2021 года во Франции от COVID-19 скончался Юбер Ориоль — легендарный французский гонщик и организатор, без которого этот марафон не был бы таким, какой он есть. Ориоль занялся автоспортом в 1973 году, а в 1979-м уже был на старте одного из самых первых «Дакаров». В 1981 и 1983 годах он выиграл марафон на мотоцикле, а в 1992-м победил в нём за рулём внедорожника. Затем Ориоль сам на протяжении 10 лет проводил ралли-рейд, занимая пост руководителя гонки. Французу было 68 лет.

Макс Мосли (13.04.1940 — 23.05.2021)

В день Гран-при Монако в возрасте 81 года от онкологии скончался Макс Мосли, который в первую очередь известен тем, что 16 лет занимал пост президента Международной автомобильной федерации и стал инициатором перемен, которые после смерти Айртона Сенны сделали Формулу-1 намного безопаснее. Однако сам Мосли своим главным достижением считал продвижение программы Euro NCAP, которая задала новые стандарты безопасности для гражданских автомобилей и спасла по всему миру десятки тысяч человек.

Макс Мосли Фото: Peter Macdiarmid/Getty Images

Уго Мильян (2006 — 24.07.2021)

В июле в страшной аварии в Арагоне погиб 14-летний мотоциклист Уго Мильян. Испанец проводил блестящий сезон в European Talent Cup и в пяти первых гонках сезона трижды стартовал с поула и четыре раза поднимался на подиум. В паддоке не сомневались, что парня ждёт большое будущее в мотогонках…

Тон ван Генугтен (25.01.1983 — 26.08.2021)

В августе произошла трагедия на производстве в компании «ТонТранс», в результате которой погиб её директор Тон ван Генугтен, который также был известным участником ралли «Дакар» и выступал за команду Жерара де Роя. Лучшим результатом ван Генугтена осталось пятое место в 2016 году, но в команде верили, что у пилота большое будущее. Голландцу было 38 лет.

Дин Берта Виньялес (20.04.2006 — 25.09.2021)

Ещё одна трагедия в молодёжных гонках произошла в сентябре — на этапе чемпионата мира Supersport 300 в Хересе Дин-Берта Виньялес упал, угодив в завал из нескольких мотоциклов, после чего в испанца врезался другой пилот. 15-летний мотогонщик скончался на месте — это был его дебютный сезон в мотогонках.

Минута молчания в честь Дина Берты Виньялеса Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Антониа Терци (29.04.1971 — 31.10.2021)

В конце октября в ДТП погибла инженер Антониа Терци, которая в разные годы работала в отделах аэродинамики «Феррари» и «Уильямс». Именно она под руководством Рори Бирна создала первую чемпионскую «Феррари» Шумахера, а затем спроектировала нашумевший «Уильямс» с «бивнями». После Формулы-1 Антониа сотрудничала с аэрокосмическими компаниями и была главой аэродинамического отдела «Бентли». В 2020 году Терци стала профессором Национального университета Австралии в Канберре.

Боб Бондурант (27.04.1933 — 12.11.2021)

В ноябре в возрасте 88 лет скончался Боб Бондурант, который в 60-х выступал в Формуле-1 (четвёртое место в Монако в 1966-м) и «24 часах Ле-Мана» (победа в классе GT +3 1964 года), однако в первую очередь он запомнился тем, что в 1966-м спас жизнь Джеки Стюарту, когда тот застрял в машине, из которой выливалось горючее. Бондурант остановился в месте вылета и вместе с Грэмом Хиллом вытащил шотландца из машины, которая в любую секунду могла взорваться.

Фрэнк Уильямс (16.04.1942 — 28.11.2021)

В Суррее в конце ноября после продолжительной болезни скончался Фрэнк Уильямс — основатель самой успешной (по числу Кубков конструкторов) британской команды Формулы-1. С 1986-го Уильямс был прикован к инвалидному креслу, тем не менее вплоть до 2012 года оставался у руля своей команды и лишь затем передал дела своей дочери. За несгибаемую волю и непоколебимость решений в паддоке его называли Железный Фрэнк.

Эл Анзер (29.05.1939 — 09.12.2021)

В начале декабря не стало Эла Анзера-старшего — долгие годы он боролся с гемохроматозом, но в итоге болезнь поразила печень и взяла своё. Эл Анзер был одним из трёх братьев, начавших гоночную карьеру, и в итоге четыре раза выиграл «500 миль Индианаполиса» — никому в истории не удавалось побеждать в этой гонке чаще. Помимо побед на «Старой Кирпичнице», в послужном списке Биг Эла титул USAC и два чемпионства IndyCar.

Эл Анзер Фото: Chris Graythen/Getty Images

Марта Эрнхардт (1930 — 25.12.2021)

В канун Рождества в возрасте 91 года скончалась Марта Эрнхардт — матриарх, пожалуй, самой известной гоночной династии Америки. Марта Эрнхардт была супругой Ральфа Эрнхардта — гонщика NASCAR и отца Дэйла, который позже получит прозвище «Устрашитель», выиграет рекордные семь титулов в Cup Series и погибнет в 2001 году в Дайтоне. Дэйл Эрнхардт-младший, внук Марты, сын «Устрашителя», долгие годы оставался самым популярным гонщиком NASCAR, но чемпионом в итоге не стал, однако по-прежнему время от времени выходит на старт отдельных этапов и тестировал новое шасси Next Gen.

Карел Лопрайс (04.03.1949 — 30.12.2021)

Легендарный чешский раллист Карел Лопрайс до нового 2022 года не дожил буквально пару дней — шестикратный победитель «Дакара» скончался в результате болезни 30 декабря. Все победы Лопрайса связаны с «Татрой» — заводом, на который он пришёл обычным рабочим в 1967 году. С тех пор Лопрайс стал лидером ралли-рейдового движения в Чехии и был одним из первых соперников «КАМАЗ-мастера». Дело Карела на «Дакаре» продолжит его племянник Алеш Лопрайс, когда-то дебютировавшей в этой гонке в качестве штурмана в экипаже отца.