Способен ли хоть кто-то остановить «КАМАЗ»? 7 интриг нового «Дакара»

Автоспортивный год традиционно открывает «Дакар». В 2022 году ралли-марафон вновь пройдёт целиком в Саудовской Аравии, и эта гонка обещает стать одной из самых интересных. Но и одной из самых скандальных тоже, причём стараниями самих устроителей «Дакара».

«Дакар» — часть чемпионата мира

С момента своего появления, будучи главным ралли-рейдом планеты, «Дакар» оставался вещью в себе. Но с 2022 года всё меняется: «Дакар» открывает календарь нового чемпионата мира World Rally-Raid Championship. Под эгидой W2RC объединены автомобильный и мотоциклетный чемпионаты по ралли-рейдам, и «Дакар» будет одним из этапов нового первенства. Так что отныне победа в марафоне по бездорожью оказывается не просто победой на «Дакаре», но и победой на первом этапе чемпионата мира. А значит, что гонка обретает новый статус. Увы, со знаком «минус» для российских участников — санкции Всемирного антидопингового агентства лишают пилотов из России национального флага и гимна, поэтому все отечественные гонщики вынуждены выступать в статусе представителей Российской автомобильной федерации, если участвуют и в зачёте чемпионата мира.

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Что покажет «Ауди»

Покорив классическое ралли и кольцевые гонки, немецкая марка решила побороться за победы в ралли-рейдах. В 2022 году дебютирует заводская команда «Ауди» — коллектив Audi Q Motorsport, в котором объединены опыт подразделения Audi Motorsport и прославленной ралли-рейдовой X-raid, а также колоссальные знания француза Стефана Петеранселя и испанца Карлоса Сайнса, ставших лидерами команды. Третий Audi RS Q e-tron в своё распоряжение получил швед Маттиас Экстрём.



Цель у «Ауди» амбициозная — не просто выиграть «Дакар», но и стать первым автопроизводителем, который победит в этом ралли-марафоне на гибридном внедорожнике. Учитывая, что марке покорились «24 часа Ле-Мана» на дизельных и гибридных прототипах, были выиграны титулы на бензиновых моделях и электрических болидах, то шансы пополнить список достижений триумфом на «Дакаре» на бензо-электрическом багги весьма высоки.

Ставка на экологичность

«Дакар»-2022 будет первым ралли-марафоном, в котором экоповестка стоит во главе угла. Взятый организаторами курс на переход к экологичной технике на альтернативных видах топлива постепенно реализуется из абстрактных разговоров в реальные проекты. Гибридный внедорожник Audi RS Q e-tron, гибридные грузовики Hino Team Sugawara и Riwald Dakar Team, водород-электрический грузовик STA Competition, багги BRX Hunter T1+ на биотопливе — это гоночные машины сегодняшнего дня, а на 2023 год уже обещан дебют и других гибридных внедорожников и даже ожидается премьерный старт водородной техники. Экспериментируют разработчики ралли-рейдовых автомобилей и с электрическими силовыми установками, так что планы устроителей «Дакара» сделать свою гонку экологичной уже не кажутся такими уж утопичными.

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Отыграется ли KTM

Если раньше интригой «Дакара» в мотоциклетном зачёте была борьба между пилотами заводской команды KTM, то два последних года победа уходит к представителям «Хонды». И в 2022 году вопрос уже в том, сможет ли японская марка укрепить своё реноме триумфатора ралли-марафона или же у австрийского бренда получится вновь вернуться на вершину «Дакара».



Переманив к себе действующего победителя мотозачёта Кевина Бенавидеса, KTM рассчитывает побить «Хонду» и за счёт аргентинца, и за счёт Марка Комы — испанец с поста спортивного директора «Дакара» перешёл на должность гоночного стратега австрийской команды. Японская марка усилилась чилийцем Пабло Куинтанильей, но достаточно ли будет этого, чтобы остаться действующим победителем «Дакара»? Ответ на этот вопрос станет известен спустя две недели после старта ралли-марафона. Впрочем, «Ямаха» и «Хускварна» тоже не планируют оставаться в стороне от сражения за первое место в гонке.

Кто из «КАМАЗ-мастера» победит

В грузовом зачёте каждый год фаворитом «Дакара» является российская команда. И в сезоне-2022, похоже, именно «Синяя Армада» разыграет победу — весь вопрос в том, кто из экипажей станет первым. Будет интересно посмотреть, как проявит себя новая техника, тем более что грузовики семейства K5 поведут в бой действующий чемпион «Дакара» Дмитрий Сотников и 5-кратный победитель ралли-марафона Эдуард Николаев. Но и у Антона Шибалова и Андрея Каргинова на машинах предыдущего модельного года с техническими улучшениями есть все шансы на победу.



К сожалению, политические сложности не позволят выйти на старт «Дакара»-2022 экипажам «МАЗ-СПОРТавто», которые традиционно были главными соперниками российского коллектива, так что если не подведёт техника и не будет серьёзных ошибок у экипажей, то для «КАМАЗ-мастера» предстоящий ралли-марафон должен стать не самым проблемным с точки зрения итогового результата. С другой стороны, когда конкуренция ослабла и ожидания как никогда высоки, растёт и психологическое давление на экипажи…

Фото: kamazmaster.ru

«Нива» снова на «Дакаре»

Первый опыт проведения гонки для классических автомобилей, принимавших участие в «Дакаре» в разные годы не позднее 2000-го, оказался успешным, и зачёт Dakar Classic в сезоне-2022 прирос новыми культовыми моделями. Среди них — сразу два российских внедорожника «Нива». На автомобиле команды 191 Classic Rally Team поедут французы Ромен Грабовски и Констанция Шенар, а на автомобиле в цветах Niva Red Legend Team выступят швейцарцы Марио Якобер и Сладан Милич, которые получили поддержку «АвтоВАЗа».

Понятно, что гонка классических автомобилей — не то же самое, что состязание современной техники, но всё равно легендарная «Нива» на маршруте «Дакара» — это ещё один повод следить за ходом ралли-марафона.

Чего добьются россияне

Помимо команды «КАМАЗ-мастер», которая традиционно представляет Россию несколькими экипажами, в 2022 году честь страны станут отстаивать участники и в других зачётах. Среди пилотов «Дакара» под эгидой РАФ или российским флагом заявлены Сергей Карякин и Антон Власюк в классе SSV, Татьяна Сычёва и Александр Алексеев в том же дивизионе, Александр Максимов в классе ATV. В категории Light Prototype для серьёзно доработанных UTV стартуют Павел Лебедев/Кирилл Шубин, Андрей Новиков/Дмитрий Кожухов, Борис Гадасин/Дмитрий Павлов, а среди экипажей внедорожников поедут Владимир Васильев (пилот), Денис Кротов/Константин Жильцов и Алексей Кузьмич (штурман).

В 2022 году ралли-марафон больше не будет проходить по кольцевому маршруту. 2 января «Дакар» стартует в Хаиле и финиширует в Джидде 14 числа. За почти две недели гонки участникам предстоит преодолеть 12 спецучастков общей протяжённостью порядка 4000 км, а весь маршрут ралли-марафона составит порядка 7000 км. К участию заявлены 578 экипажей (97 внедорожников, 105 единиц UTV и Light Prototype, 149 мотоциклов и 21 квадроцикл, 58 грузовиков и 148 участников в новый зачёт Dakar Classic для внедорожников и грузовиков, участвовавших в гонках до 2000 года), что почти вдвое больше, чем на «Дакаре»-2021.