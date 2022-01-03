Как Шумахер пробивался в Формулу-1. Странный путь наверх и авария с Хаккиненом

3 января – в день рождения Михаэля Шумахера – принято вспоминать самые яркие вехи в карьере Красного Барона. 19 сезонов семикратного чемпиона в «Королевских гонках» вместили в себя множество памятных или даже эпохальных моментов. Однако сегодня речь пойдёт совсем о другом этапе гоночной жизни Михаэля Шумахера – его карьере до Формулы-1. Давайте же перенесёмся в конец 1980-х и вспомним, с чего начинался его долгий путь к величию.

Шумахер — Френтцен — главное противостояние немецкого автоспорта в конце 1980-х

В конце 1980-х на просторах Формулы-1 вовсю гремело принципиальное сражение Сенны и Проста. В это же время свои первые шаги во взрослой гоночной карьере начинал делать Михаэль Шумахер – человек, который в будущем перебьёт достижения вышеупомянутых господ. В 1988-м Михаэль совершил переход от картинга к юниорским гоночным сериям, приняв участие сразу в трёх чемпионатах за сезон.

В первенстве Формулы-Кёниг Шумахер выиграл 9 гонок из 10 и стал первым чемпионом в истории серии. Выступая в европейском и немецком первенстве Формулы «Форд», Михаэль уже был не столь успешен. Впрочем, свою самую значимую гонку в том сезоне Красный Барон провёл именно в национальном чемпионате Формулы «Форд»: одержав победу на «Зальцбургринге», Шумахер невольно привлёк внимание владельца команды, выступающей в немецком первенстве Формулы-3. Этим собственником гоночной конюшни оказался Вилли Вебер – будущий менеджер и просто один из главных людей в жизни Михаэля.

Следующий сезон Шуми начинал уже в немецкой Формуле-3, где он лицом к лицу столкнулся с Хайнц-Харльдом Френтценом – своим главным соперником на юниорском уровне. В те годы дуэль Френтцена и Шумахера выглядела не иначе как битва двух главных талантов немецкого автоспорта, что определённо добавляло зрительского интереса к очередному сезону немецкой Ф-3.

Начало чемпионата сложилось явно в пользу Михаэля: 3 подиума подряд, в то время как Френтцен провалил первые четыре гонки, ни разу не финишировав выше 5-го места. Однако затем Хайнц-Харльд собрался и выдал мощную серию, не опускаясь ниже второй строчки на протяжении следующих пяти гонок. В конце концов, битва Шумахера и Френтцена завершилась тем, что оба пилота по итогам сезона набрали одинаковое количество очков, но до титула так и не дотянули. Чемпионом в итоге стал Карл Вендлингер, опередивший двух талантливых немцев всего лишь на один зачётный балл!

На Гран-при Макао Шумахер поборолся с Хаккиненом и выиграл благодаря неоднозначному манёвру

В 1990-м главные герои прошлого сезона немецкой Ф-3 Шумахер, Френтцен и Вендлингер были зачислены в молодёжную программу «Мерседеса». В том же году они начали выступать за команду «Заубер-Мерседес» в рамках чемпионата мира спорткаров (тогдашний аналог WEC). По сути, своим молодым талантам «Мерседес» выделил одно место на троих: большую часть сезона Шумахер и Вендлингер подменяли друг друга в качестве напарника Йохена Масса (Френтцен провёл лишь один этап).

Фото: Bongarts/Getty Images

В своём первом сезоне в кузовах Михаэль показал более чем достойный результат: победа и два серебра в четырёх проведённых гонках. Что интересно, в том же году Шуми попробовал свои силы ещё и в DTM, приняв участие в гонке на «Хоккенхаймринге», которая завершилась для него столкновением с Джонни Чекотто на первом круге.

Впрочем, несмотря на дебют в кузовах, большую часть сезона Шумахер провёл в немецком первенстве Формулы-3. В то время как его прошлогодние соперники Френтцен и Вендлингер отправились на повышение в Формулу-3000, Михаэль остался в родном чемпионате, чтобы со второй попытки наконец-таки выиграть титул.

Кстати, именно в том году стартовал первый раунд противостояния Шумахер-Хаккинен. Будучи новоиспечённым чемпионом британской Ф-3, Мика принял участие в заключительной гонке сезона аналогичного первенства в Германии. В своей первой и единственной гонке в немецком чемпионате Хаккинен отобрал победу у Шумахера, тем самым не дав Михаэлю красиво отпраздновать чемпионство.

Спустя полтора месяца немец и финн вновь вышли на одну стартовую решётку – на сей раз на Гран-при Макао. С самого начала гоночного уик-энда стало понятно, что победу между собой разыграют именно Шумахер и Хаккинен. В квалификации и первой гонке быстрее всех был Хаккинен, в то время как Михаэль каждый раз располагался на второй строчке. Для того чтобы стать победителем Гран-при Макао, финскому пилоту нужно было во второй гонке финишировать менее чем в трёх секундах от Шумахера (итог Гран-при складывался из времён двух гонок). И Мика с этой задачей почти справился, но на последнем круге он решил атаковать немца, имея при этой комфортный отрыв по итогам двух гонок. Воспользовавшись слипстримом, Хаккинен намеревался пройти Шумахера на прямой, однако немец вильнул в сторону финского пилота, вследствие чего Мика задел заднюю часть болида Михаэля, а затем и вовсе отправился в стену. В итоге победителем Гран-при Макао стал Шумахер, который без проблем финишировал со сломанным задним антикрылом. Именно так зарождалось противостояние двух великих пилотов.

Кузова вместо Формулы-3000 — странное решение Вилли Вебера, которое никто не понимал

После победы в немецкой Ф-3 Шумахер должен был двигаться дальше. Самым логичным вариантом продолжения карьеры для талантливого немца виделась Формула-3000, где ещё в 1990-м дебютировали те же Френтцен и Вендлингер. Однако Вилли Веберу не удалось договориться ни с одной из команд главной юниорской серии мира, после чего он решил ещё на год оставить своего протеже в команде «Заубер-Мерседес».

За это решение немецкие журналисты нещадно критиковали Вебера, сетуя, что он разрушает карьеру юному дарованию. В тот момент многие просто не понимали, как ещё один сезон в кузовах поможет Шумахеру приблизиться к Формуле-1. Однако у менеджера Михаэля был ответ на этот непростой вопрос: Вебер считал, что гонки на спорткарах помогут Шумахеру прокачать свои гоночные навыки. Иными словами, Михаэль постепенно втягивался во взрослые гонки. Работа с инженерами, способность адаптироваться к неподходящей машине, пилотаж в переменчивых условиях – в каждом из этих компонентов Шуми однозначно прибавил за время, проведённое в «Заубер-Мерседес».

В 1991-м немецкий пилот провёл полноценный сезон в чемпионате мира спорткаров, выступая одном экипаже с Карлом Вендлингером. Что интересно, Михаэль не бросил состязаться в кузовах даже после дебюта в Ф-1 (благо календарь позволял одновременно участвовать в двух чемпионатах). В том же году Шумахер в первый и в последний раз принял участие в гонке «24 часа Ле-Мана», по итогам которой экипаж немца занял всего лишь пятое место. Также в сезоне-1991 Михаэль успел провести два этапа в DTM и даже заявиться на одну гонку японской Формулы-3000, которую он закончил на втором месте.

Ну а в августе 1991-го лондонский суд приговорил Бертрана Гашо к тюремному заключению, после чего команде «Джордан» потребовалась срочная замена. «Мерседес» заплатил £ 150 тыс. за своего воспитанника, и Шумахер дебютировал в Формуле-1. Следующий этап в «Королевских гонках» Михаэль проведёт уже в «Бенеттоне», а ещё через три года выиграет свой первый из семи титулов в Формуле-1. Но это уже совсем другая история…