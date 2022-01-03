Последняя великая гонка Шумахера. Как Михаэль не пустил Хэмилтона на подиум в Монце

Вернувшись в Формулу-1 в 2010-м, Михаэль Шумахер так и не одержал ни одной победы, однако порой немец выдавал блестящие гонки, и в честь дня рождения легендарного пилота предлагаем вспомнить одну из таких — Гран-при Италии 2011 года.

Второй пилот «Мерседеса»

Сезон-2011 был для Шумахера уже вторым после возвращения. Годом ранее Михаэль по всем статьям проиграл Нико Росбергу — набрал вдвое меньше очков, а в квалификационной дуэли уступил со счётом 14-5. И не то чтобы в 2011-м дела шли намного лучше: по количеству набранных очков Михаэль в первых 12 гонках уступал Росбергу 14 баллов, однако в квалификациях счёт был уже 11-1.

Но в Монце Михаэль во второй раз в сезоне опередил напарника в квалификации — хотя в одном из эпизодов вынужден был бросить круг из-за ошибки Льюиса Хэмилтона. Британец, впрочем, в итоге занял второе место, уступив полсекунды выигравшему поул Себастьяну Феттелю, а Михаэль занял восьмое место: лишь один раз в том сезоне — в Монако — немец стоял на решётке выше.

Старт Гран-при Италии 2011 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

На старте вперёд вырвались Алонсо, Хэмилтон и Феттель, выстроившиеся в три ряда. Самым смелым в итоге оказался Фернандо: проехав одним колесом по траве, он опередил обоих соперников и лидером вышел из стартовой эски. Шумахер вышел на четвёртое место: Михаэль «нырнул» в слипстрим позади Алонсо, прошёл на прямой Баттона и Уэббера, а в первом повороте объехал Массу.

Росбергу же повезло куда меньше: Витантонио Льюцци после небольшого контакта в конце пелотона потерял контроль над машиной и вылетел на газон, откуда неуправляемый автомобиль «Хиспании» бросило поперёк пелотона — прямо в «Мерседес» Нико и «Лотус» Виталия Петрова. Для всех троих гонка закончилась, так толком и не начавшись.

Дуэль двух легенд

Рестарт дали на четвёртом круге: Шумахер опередил Хэмилтона и теперь шёл третьим — и для Льюиса это в итоге был роковой момент. Льюис оказался заперт позади «Мерседеса» на 13 кругов. В какой-то момент британцу на выходе из «Параболики» удалось попасть в слипстрим позади Михаэля и опередить его на стартовой прямой, но немец в ответ попал в воздушный мешок и отыгрался в «Курва Гранде».

В сражении с Шумахером Хэмилтон терял так много времени, что вскоре пару догнал Дженсон Баттон — он воспользовался тем, что Михаэль выдавил Льюиса и прошёл напарника, а затем с первой попытки опередил и «Мерседес». Хэмилтон в конце концов тоже прошёл Шумахера — не без помощи пит-стопов — и бросился в погоню за Фернандо Алонсо.

Баттон догоняет Хэмилтона и Шумахера Фото: Paul Gilham/Getty Images

Впрочем, догнать испанца он уже не успел: линию финиша Льюис пересёк на 0,5 секунды позже Фернандо и остался четвёртым, так что на подиум Хэмилтона не пустил именно Шумахер. Дженсон Баттон в итоге финишировал вторым, проиграв 10 секунд Феттелю — через месяц на Гран-при Японии он обеспечит себе второй чемпионский титул.

Михаэль тогда в Монце финишировал пятым и почти догнал Росберга, однако всё-таки уступил ему по итогам сезона. Тем не менее та гонка в Монце во многом придала Шумахеру и сил, и мотивировала его: в сезоне-2012 у него будет равный квалификационный счёт с молодым напарником, а в Валенсии немец в 155-й и последний раз в карьере поднимется на подиум. Уже одно это стоило того, чтобы вернуться.