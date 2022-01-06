Все «КАМАЗы» на высоте, у Карякина — третье место. Итоги 5-го этапа «Дакара»

Проблемы Каргинова с трансмиссией решены, и он снова быстрее всех, а среди мотоциклистов победу одержал дебютант из MotoGP.

BIKE: триумф Петруччи

В зачёте мотоциклов быстрее всех пятый этап прошёл Тоби Прайс, двукратный победитель «Дакара», однако после финиша он получил шесть минут пенализации, а победа перешла к Данило Петруччи, известному по выступлениям в MotoGP.

Петруччи с огромным трудом попал на гонку: из-за перелома пятки и лодыжки итальянец вообще мог пропустить марафон. Ну а затем были ложноположительный тест на COVID-19, поломка мотоцикла, потеря телефона и документов на дистанции… Но Петруччи так и не снялся с гонки — и не зря!

В общем зачёте всё без изменений: Сэм Сандерленд лидирует, на пару минут опережая Маттиаса Валькнера и на шесть минут — Адриена ван Беверена. В 20 минутах от лидера умещается вся топ-8 генеральной классификации, так что решающие бои в классе мотоциклов только впереди. Что до Прайса, то он отыгрывается после проблем на первых этапах и пока идёт на 12-й позиции с отставанием в полчаса.

Мотоциклы. Общий зачёт после СУ5:



1. Сэм Сандерленд (КТМ) — 19:01.50

2. Маттиас Валькнер (KTM) +2.29

3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +5.59

4. Дэниел Сандерс (KTM) +8.01

5. Скайлер Хауэс (Husqvarna) +13.36

6. Лоренсо Сантолино (Sherco) +15.27

7. Пабло Кинтанилья (Honda) +16.55

8. Росс Бранч (Yamaha) +18.15

9. Кевин Бенавидес (КТМ) +21.51

10. Штефан Свитко (KTM) +22.50.

QUAD: ждём утверждения

В зачёте квадроциклов дистанция спецучастка была сокращена: уже по ходу дистанции стало ясно, что медицинских вертолётов не хватает. Это решение затронуло и мотоциклистов, большинство из которых успели проехать этап, а также участников классического зачёта. А вот квадроциклисты финишировать не успели и на момент подготовки материала официальных протоколов пятого этапа пока нет — они ожидают утверждения мотоциклетной федерацией ФИМ.

Александр Жиру Фото: aso.fr

Однако организаторы сообщают, что, скорее всего, результаты будут утверждены по отметке 220-го километра (шестая путевая точка). На ней лучшее время было у Александра Жиру, который на шесть минут опередил Марсело Медейроса, восемь «привёз» Камилю Вишневскому и почти 10 — Пабло Копетти.

Таким образом, в теории разрыв между Копетти и Жиру сократился до трёх с половиной минут, а Александр Максимов уступил третью позицию общего зачёта Мануэлю Андухару.

Квадроциклы. Общий зачёт после WP6 пятого этапа:



1. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») — 22:13.17

2. Александр Жиру («Ямаха») +3.28

3. Мануэль Андухар («Ямаха») +29.31

4. Александр Максимов («Ямаха») +32.45

5. Марсело Медейрос («Ямаха») +1:12.09.

CARS: победил Латеган, Лёб отыграл три минуты

В зачёте внедорожников победу на этапе одержал Хенк Латеган из стана «Тойоты» — для него это первый подобный успех на спецучастке. Второе время у Себастьена Лёба, который уступил Латегану две минуты, но отыграл почти три у лидирующего в общем зачёте Нассера Аль-Аттии.

Лучшим из россиян на этапе стал Владимир Васильев, показавший 11-е время. Денис Кротов расположился на 20-й строчке, а вот Ясир Сеайдан и его российский штурман Алексей Кузьмич столкнулись с проблемами: серьёзная авария завершила гонку экипажа. Пилот и штурман не пострадали, а вот у их внедорожника повреждён каркас безопасности, что автоматически означает сход.

Экипаж Карлоса Сайнса Фото: aso.fr

Очередную неудачу в четверг потерпела «Ауди»: у Карлоса Сайнса, который шёл в темпе топ-5, возникли проблемы с трансмиссией и, чтобы их решить, пришлось дожидаться Стефана Петеранселя. Сайнс в итоге финишировал с часом отставания, Петер — с тремя. Лишь Маттиас Экстрем смог проехать в своём темпе, и то он потерял порядка 19 минут и классифицирован 21-м.

В общем зачёте по-прежнему довольно комфортно лидирует Аль-Аттия — от Лёба катарца отделяют 35 минут. На третью строчку поднялся Лусио Альварес, который опередил Язида Аль-Раджи, в то время как Владимир Васильев сохраняет за собой пятую позицию — на неё экипаж вышел после 5-часового штрафа Джиниэлу де Вильерсу, выписанному накануне. Экипаж Дениса Кротова отыграл три позиции и теперь идёт 15-м.

Автомобили. Общий зачёт после СУ5:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 17:24.23

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +35.10

3. Лусио Альварес (Toyota) +51.15

4. Язид Аль-Раджи (Toyota) +1:06.23

5. Владимир Васильев (BMW) +1:07.52

6. Якуб Пшигонски (Mini) +1:10.24

7. Себастьян Халперн (Mini) +1:22.01

8. Орландо Терранова (Prodrive) +1:25.16

9. Мартин Прокоп (Ford) +1:31.01

10. Матьё Серрадори (Century) +2:07.49

…15. Денис Кротов (Mini) +2:40.21.

SSV

Среди доработанных мотовездеходов (Т3) уже четвёртый день подряд доминирует Сет Кинтеро, который отстал в начале гонки из-за технических проблем. Второе время у Себастьяна Эрикссона, который опередил Франсиско Лопеса Контардо, но лишь на 43 секунды, а потому в общем зачёте разрыв между двумя пилотами Can-Am остался на уровне 20 минут.

Быстрейшим из россиян стал Борис Гадасин, показавший 14-е время, — для экипажа №315 это пока лучший результат по ходу текущего марафона. Но из-за технических проблем в начале гонки за победу Гадасин уже не борется и проигрывает 111 часов. Павел Лебедев, потерявший накануне более трёх часов, занимает 10-ю строчку общего зачёта.

Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после СУ5:



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 20:38.29

2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +20.16

3. Филипп Пинчедес (Can-Am) +2:03.38

4. Фернандо Альварес (Can-Am) +2:19:25

5. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +2:22.20

10. Павел Лебедев (Can-Am) +4:40.46.

В зачёте Т4 одним из главных героев этапа стал Сергей Карякин — россиянин шёл в темпе лидеров, а на середине спецучастка даже опережал график своих соперников. Правда, в концовке Карякин всё же потерял четыре минуты и отдал победу Родриго Луппи Де Оливейре, а второе место — Мареку Гочалу, однако и третья строчка стала для Сергея лучшим результатом по ходу текущего марафона.

В общем зачёте после победы на пятом этапе лидирует Луппи Де Оливейра, Остин Джонс, показавший четвёртое время, уступает бразильскому экипажу четыре с половиной минуты. Далее расположились Михал Гочал и Жерар Фаррес Гуэль, которые отстали на 20 с небольшим минут, а Сергей Карякин в 143 минутах позади занимает восьмую позицию.

Серийные мотовездеходы. Общий зачёт после СУ5:



1. Родриго Луппи Де Оливейра (Can-Am) — 21:21.33

2. Остин Джонс (Can-Am) +4.27

3. Михал Гочал (Can-Am) +22.25

4. Жерар Фаррес (Can-Am) +23.28

5. Рокас Бачушка (Can-Am) +45.00

8. Сергей Карякин (BRP) +2:23.49.

TRUCK: Каргинов вновь быстрее всех

В зачёте грузовиков вторую победу в этом году одержал Андрей Каргинов, экипаж которого в борьбе за первое место общего зачёта уже не участвует: накануне у грузовика возникли проблемы с трансмиссией, а под финиш он и вовсе застрял в русле. Каргинову в итоге удалось выбраться с помощью Вайдотаса Пашкевичюса, но даже на фоне победы на пятом этапе экипаж идёт шестым с отставанием в полтора часа.

Лидирует же экипаж действующего победителя «Дакара» Дмитрия Сотникова. Эдуард Николаев отстал от товарища по команде на 10 минут, а Антон Шибалов проигрывает 26. Вся команда держалась вместе и провела сильный этап, расположившись на четырёх первых позициях.

Главным преследователем «Синей Армады» остаётся Янус ван Кастерен из команды Жерара де Роя. В четверг ван Кастерен проиграл ещё девять минут и в общей сложности проигрывает Сотникову 52 минуты. Алеш Лопрайс на грузовике «Прага» занимает пятое место и проигрывает час, а Мартин ван ден Бринк, уступивший в «генерале» Каргинову, отстал уже на час и 46 минут.

Позади уже пять этапов гонки, но пока никто так и не смог навязать экипажам «КАМАЗ-мастер» настоящей борьбы. Более того, никому даже на отдельном этапе пока не удалось превзойти российские грузовики. Однако ралли-рейды по природе своей непредсказуемы, а потому даже с таким отрывом расслабляться рано.

Грузовики. Положение после СУ5:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 19:09:20

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +9.53

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +26.27

4. Янус ван Кастерен (Iveco) +52.16

5. Алеш Лопрайс (Praga) +1:01.13

6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:36.12

7. Мартин ван ден Бринк (Iveco) +1:46.46

8. Маурик ван ден Хёвель (Scania) +2:27.47

9. Виктор Верстейнен (Iveco) +2:31.32

10. Рихард Де Грот (Iveco) +3:04.24.

Что дальше

В пятницу, 7 января, караван участников ждёт последней перед днём отдыха этап. Экипажи вновь ждёт круговой спецучасток — маршрут пройдёт по западной области вокруг Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Организаторы обещают 404 километра спецучастка, причём в концовке пилотам предстоит преодолеть «море дюн», отмечают организаторы.