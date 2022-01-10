Соперники обвинили «КАМАЗ-мастер» в жульничестве. Смешная реакция на очередной разгром

В очередном обзоре «Чемпионата» — главные события восьмого этапа ралли-марафона «Дакар».

MOTO: в гонке новый лидер

В зачёте мотоциклов всё как всегда — в том плане, что нас ожидали очередные перестановки в группе лидеров. Адриену ван Беверену не удалось сохранить первую позицию: после не самого удачного, но всё же и не провального этапа райдер «Ямахи» опустился на третью строчку, пропустив вперёд Сэма Сандерленда и Маттиаса Валькнера. Таким образом Сандерленд оформил своеобразный дубль: выиграл этап и вышел в лидеры «абсолюта». Отметим и прогресс Хоана Барреды Борта, который выбрался на пятое место и уступает лидеру менее 15 минут — шансы всё ещё есть.

В то же время пошатнулись позиции Кевина Бенавидеса и Лоренсо Сантолино, которые потеряли места в топ-5. Впрочем, семь мотогонщиков по-прежнему умещаются в 21 минуте — пожалуй, ими и можно очертить круг претендентов на итоговую победу.

«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт после 8 СУ:



1. Сэм Сандерленд (KTM) — 27:38.42.

2. Маттиас Валькнер (KTM) +03.45.

3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +04.43.

4. Пабло Кинтанильи (Honda) +05.30.

5. Хоан Барреда Борт (Honda) +14.38.

6. Кевин Бенавидес (KTM) +14.47

7. Лоренсо Сантолино (Sherco) +21.09.

QUAD: техника Максимова не выдержала

Усилиями Александра Максимова россиянам в этом году вновь начал быть интересен зачёт квадроциклов. Дебютант «Дакара» отлично провёл первую половину гонки, однако перед началом восьмого этапа сказка закончилась. Технические проблемы, которые механики пытались побороть всю ночь, так и не позволили россиянину продолжить борьбу. А ведь после семи этапов из 12 Максимов занимал третье место и имел отличные шансы остаться на подиумной позиции… Увы, «Дакар» суров.



Лидерство в «абсолюте» сохраняет Александр Жиру, который после победы на спецучастке увеличил отрыв от Пабло Копетти с 19 минут до почти 31.

CAR: Лёб не сдаётся, «Ауди» намекает на 2023-й

Казалось, что в зачёте внедорожников Нассер Аль-Аттия сегодня вновь оторвётся от Себастьена Лёба. Французу предстояло открывать трассу для представителей своего класса, а позиция «открывашки» зачастую ведёт к навигационным ошибкам и потере времени. Однако на практике легендарный француз проехал гораздо сильнее не менее легендарного катарца. Несмотря на прокол, Лёб показал третий результат и отыграл у Аль-Аттии семь минут. При этом Себастьен мог бы ехать и шустрее, но в середине дня осознал, что потерял второе запасное колесо — пришлось чуть снизить темп, чтобы избежать катастрофического прокола.

В протоколе дня Лёб окружён представителями «Ауди»: Маттиас Экстрём победил, Стефан Петерансель занял второе место, Карлос Сайнс — четвёртое. Да, по разным причинам пилоты немцев уже не претендуют на высокие результаты на нынешнем «Дакаре», но уже очевидно, что в 2023-м «Ауди» будет готова бросить вызов «Тойоте» Аль-Аттии.



В общем зачёте Нассер всё ещё имеет достойный запас от Лёба в 38 минут. Главным неудачником дня стал Лусио Альварес, который потерял почти четыре часа, а с ними и четвёртое место в общем зачёте. Благодаря этому на шестую позицию вышел россиянин Владимир Васильев, который не так далёк и от четвёртой строчки: до Якуба Пшигонски менее 13 минут. Правда, и самого Васильева преследует опытнейший Джиниэл де Вильерс.

«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт после 8 СУ:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 27:45.52.

2.

3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +53.13.

4. Якуб Пшигонски (Mini) +01:28.06.

5. Орландо Терранова (Prodrive) +01:31.39.

6. Владимир Васильев (VRT Team) +01:40.57

7. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +01:46.05. 1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 27:45.52.2. Себастьен Лёб (Prodrive) +37.58.3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +53.13.4. Якуб Пшигонски (Mini) +01:28.06.5. Орландо Терранова (Prodrive) +01:31.39.6. Владимир Васильев (VRT Team) +01:40.577. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +01:46.05.

Новость по теме Сергей Карякин объявил о том, что его экипаж окончательно завершил участие на «Дакаре»

SSV: всё-таки без Карякина

После жёсткой аварии на седьмом этапе экипаж Сергея Карякина надеялся вопреки всему восстановить свой мотовездеход и вернуться в гонку. Увы, ночной ремонт на бивуаке показал: в полевых условиях починить технику нереально. Багги выполнила свою миссию по защите экипажа, но везти своих гонщика и штурмана дальше уже не в силах. Карякин и Антон Власюк досрочно возвращаются в Россию — с мечтами отыграться уже в 2023-м. Лидирует в зачёте серийных мотовездеходов Остин Джонс, однако Жерар Фаррес Гуэль совсем рядом, сохраняет шансы и Михал Гочал.



В классе мотовездеходов-прототипов продолжает доминировать Сет Кинтеро, одержавший седьмую победу на восьми этапах. Однако провал во второй день борьбы давно выбил американца из борьбы за высокие места. В «генерале» продолжает лидировать Франсиско Лопес Контардо, в то время как Себастьян Эрикссон и Фернандо Альварес не менее уверенно идут вторым и третьим. Россиянин Павел Лебедев после провала Кристины Гутьеррес вышел на пятую позицию и всего минуту уступает Сантьяго Наварро.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 8 СУ:



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 32:51.49

2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +01:19.01

3. Фернандо Альварес (Can-Am) +02:55.30

4. Сантьяго Наварро (Can-Am) +04:50.24

5. Павел Лебедев (Can-Am) +04:51.35

TRUCK: Сотников снова отрывается от Николаева

Команда «КАМАЗ-мастер» избежала серьёзных проблем в восьмой день борьбы. А что это означает? Правильно, четыре первые позиции на спецучастке. Дмитрий Сотников благодаря победе на спецучастке сумел вновь увеличить отрыв от Эдуарда Николаева в общем зачёте — до 11 минут. Николаев потерял время, когда не смог сразу преодолеть одну из дюн, а потом чуть сбросил темп из-за странноватой работы рулевого управления.



Антон Шибалов оторвался от Алеша Лопрайса уже на 50 минут в споре за бронзу, а Андрей Каргинов напротив всё ближе к чеху: чемпиону 2020 года осталось отыграть ещё 12 минут — это меньше, чем Каргинов «привёз» Лопрайсу сегодня.

«Дакар-2022». Грузовики. Восьмой СУ:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:56.42

2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +03.11

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +06.11

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +08.58

5. Игнасио Касале («Татра») +20.10

6. Алеш Лопрайс («Прага») +22.02

7. Мартин Мацик («Ивеко») +26.07.



«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 30:02.36

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +11.25

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +40.23

4. Алеш Лопрайс («Прага») +01:29.27

5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:41.01

6. Янус ван Кастерен («Ивеко») +02:11.10.

На фоне доминирования камазовцев их конкуренты начинают выдвигать странные теории насчёт причин российских побед. Если бы Маурик ван ден Хёвель что-то сказал про заводскую поддержку или что-то подобное, то бог с ним, но голландец внезапно обвинил «КАМАЗ-мастер»… в мошенничестве! Мол, россияне каким-то образом получают в своё распоряжение маршрут спецучастка и заранее знают расположение всех контрольных точек, что позволяет им срезать и получать преимущество.



Учитывая, что организаторы «Дакара» берегут детали маршрута как зеницу ока, получается, ван ден Хёвель предположил, что камазовцам помогают именно устроители гонки. Но зачем? В интересах промоутеров наоборот сбросить «КАМАЗ-мастер» с пьедестала, прекратив доминирование россиян. Зачем организаторам вместо этого брать и помогать российской команде? «КАМАЗ» или какая-либо другая российская компания не является одним из генеральных партнёров гонки, не получает денег из России. Скажем грубее: если вдруг завтра по некой причине «КАМАЗ» покинет грузовой зачёт, «Дакар» это переживёт и наоборот начнёт всем вещать о резко возросшей интриге. И вот на фоне всего этого организаторы вдруг будут мухлевать вместе с россиянами?



Максимально странный вброс, который говорит лишь об уровне голландских конкурентов — и пилота, который так жалко объясняет победы соперников, и его штурмана, который не умеет ориентироваться на трассе спецучастка и слепо следует дорожной книге.

Что дальше?

До финиша «Дакара» остаётся ещё четыре этапа. 11 января участников ожидает спецучасток длиной 287 километров. Песка обещают меньше, чем обычно, но взамен экипажи поднимутся в местное высокогорье, плюс найдётся серьёзная работа для штурманов.