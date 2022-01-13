Сотников или Николаев? «КАМАЗ-мастер» в шаге от 19-й победы на «Дакаре»

BIKE/QUAD: накануне финала
Зачёт мотоциклов традиционно радует своей непредсказуемостью и минимальными отрывами, и в преддверии заключительного дня гонки именно в этом классе обстановка наиболее напряжённая — накануне финиша лидер общего зачёта сменился в очередной раз.
Быстрее всех 11-й этап проехал Кевин Бенавидес, который накануне из-за технических проблем потерял последние шансы на победу. В то же время вчерашний лидер Адриен ван Беверен проиграл лучшему времени 20 минут и в общем зачёте откатился на четвёртую строчку.
Сандерленд лидирует в общем зачёте перед финалом гонки
Фото: aso.fr
Лидирует же теперь Сэм Сандерленд. Маттиас Валькнер идёт вторым в семи минутах, Пабло Кинтанилья уступает восемь — он третий. Ну а ван Беверен проигрывает 15 минут, но стартует на финальном этапе из третьего десятка, так что при удачном стечении обстоятельств может вернуться на первую позицию и украсть у соперников «бедуина».
В классе квадроциклов к первой в своей карьере победе на «Дакаре» летит Александр Жиру. Ближайшие соперники француза — Франсиско Морено и Камиль Вишневский — отстали почти на три часа.
1. Сэм Сандерленд (КТМ) — 37:04.05
2. Маттиас Валькнер (KTM) +7.15
3. Пабло Кинтанилья (Honda) +7.52
4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +15.30
5. Хоан Барреда Борт (Honda) +10.22.
Квадроциклы. Общий зачёт после СУ11:
1. Александр Жиру (Yamaha) — 47:26.25
2. Франсиско Морено (Yamaha) +2:41.24
3. Камиль Вишневский (Yamaha) +2:44.55.
CARS: почти без шансов для Лёба
В зачёте внедорожников борьба куда менее напряжённая: на протяжении всего марафона Себастьен Лёб безуспешно догоняет Нассера Аль-Аттию. Вот и на 11-м этапе француз был быстрее на четыре минуты, однако мало того, что этого, прямо скажем, недостаточно — у катарца в запасе оставалось почти полчаса, так ещё и на бивуаке экипаж Лёба получил сверху ещё пять минут — штраф за превышение скорости в зоне нейтрализации. В итоге перед заключительным этапом разрыв в паре лидеров лишь вырос — до 33 минут.
Третье место генеральной классификации надёжно удерживает Язид Аль-Раджи — Лёбу он проиграл уже полчаса, хотя в какой-то момент боролся с ним за вторую строчку, зато идущим позади Терранове и де Вильерсу саудит «везёт» те же полчаса. Россиянин Владимир Васильев по-прежнему занимает седьмую строчку, уверенно опережая Матье Серрадори, и может зацепиться за место в топ-6 — если в последний день отыграет восемь минут у Якуба Пшигонского.
Сайнс принёс «Ауди» четвёртую победу на этапах «Дакара»
Фото: aso.fr
Ну а победил на 11-м этапе Карлос Сайнс — и это уже четвёртый по ходу гонки спецучасток, на котором автомобили «Ауди» были быстрее других. Почти наверняка и сам Матадор, и Стефан Петерансель, который и попадал в аварии, и терпел технические проблемы, сделали бы борьбу за победу куда живее, если бы с самого начала не откатились назад.
Пока же «Ауди» может рассчитывать лишь на восьмое место по итогам гонки — и то лишь в том случае, если Маттиас Экстрём сможет отыграть пять с половиной минут у Серрадори. Сайнс перед финальным днём занимает лишь 12-ю позицию, Петерансель же борется в пятом десятке.
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 36:49.51
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +33.19
3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +1:03.43
4. Орландо Терранова (Prodrive) +1:31.29
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1:44.11
6. Якуб Пшигонски (Mini) +1:51.57
7. Владимир Васильев (BMW) +1:59.49
8. Матье Серрадори (Century) +2:34.19
9. Маттиас Экстрём (Audi) +2:39.57
10. Себастьян Халперн (Mini) +2:40.00
…28. Денис Кротов (Mini) +8:10.12.
SSV: Фаррес опередил Джонса
В классе Т4 (серийные мотовездеходы) сменился лидер: Жерар Фаррес показал на этапе второе время и теперь на полторы минуты с небольшим опережает Остина Джонса. В теории в их борьбу ещё может вмешаться Марек Гочал, отстающий на 18 минут, а вот Рокас Бачюска и Михал Гочал уступают уже 22 и 29 минут соответственно.
Зато всё стабильно в зачёте Т3 (доработанные мотовездеходы). Франсиско Лопес Контардо по-прежнему на 55 минут опережает Себастьяна Эрикссона, в то время как на третью позицию после проблем у Фернандо Альвареса вышла Кристина Гутьеррес. Павел Лебедев опередил Сантьяго Наварро и теперь идёт четвёртым. Есть шансы на подиум, но они не слишком велики.
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 43:56.34
2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +55.36
3. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +4:31.22
4. Павел Лебедев (Can-Am) +4:58.10.
Серийные мотовездеходы. Общий зачёт после СУ11:
1. Жерар Фаррес (Can-Am) — 45:24.07
2. Остин Джонс (Can-Am) +1.41.
3. Михал Гочал (Can-Am) +17.59.
TRUCK: «Синяя Армада» в шаге от новой победы
В зачёте грузовиков гонка финиширует без драм, хотя экипажу Антона Шибалова пришлось поволноваться: уже на старте спецучастка начались проблемы с выхлопной системой. «Лопнула труба, которая выходит из турбины. Пришлось останавливаться, что-то думать, потому что продолжать так было нельзя», — рассказал на финише пилот.
Эта неприятность, впрочем, никак не сказалась на положении россиян. Лидирует по-прежнему Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев, который выиграл этап, уступает товарищу по команде восемь минут, а Антон Шибалов занимает третью строчку. Андрей Каргинов, со сходом Алеша Лопрайса поднявшийся на четвёртое место, опережает Януса ван Кастерена — именно он является ближайшим преследователем «Синей Армады» — на час с лишним.
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 39:54.53
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +8.18
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +1:04.50
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:47.34
5. Янус ван Кастерен (Iveco) +2:55.19
6. Мартин ван ден Бринк (Iveco) +3:36.13
7. Мартин Мацик (Iveco) +4:39.39
8. Виктор Верстейнен (Iveco) +4:44.13
9. Рихард де Грот (Iveco) +6:06.41
10. Митчел ван ден Бринк (Iveco) +7:46.45.
Что дальше
Организаторы обещают, что последний спецучасток гонки получится «рабочим», как говорят на бивуаке, а пилотам нужно будет преодолеть немало песков — пусть и без тех умопомрачительных дюн, которые встречались на маршруте ранее. Зачётная дистанция составит 164 километра. Маловато? Для мотоциклов и мотовездеходов Т4 именно они станут решающими.
- 13 января 2022
-
18:51
-
18:11
-
17:36
-
16:11
-
15:52
-
14:48
-
14:35
-
12:26
-
12:01
-
10:09
-
09:48
-
06:38
-
05:44
-
01:13
-
00:50
- 12 января 2022
-
23:52
-
23:32
-
22:12
-
21:19
-
20:33
-
20:05
-
20:02
-
19:34
-
18:38
-
17:09
-
17:07
-
16:30
-
16:03
-
15:46
-
14:40
-
14:28
-
12:26
-
12:02
-
12:01
-
11:52