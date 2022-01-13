Сотников или Николаев? «КАМАЗ-мастер» в шаге от 19-й победы на «Дакаре»

BIKE/QUAD: накануне финала

Зачёт мотоциклов традиционно радует своей непредсказуемостью и минимальными отрывами, и в преддверии заключительного дня гонки именно в этом классе обстановка наиболее напряжённая — накануне финиша лидер общего зачёта сменился в очередной раз.

Быстрее всех 11-й этап проехал Кевин Бенавидес, который накануне из-за технических проблем потерял последние шансы на победу. В то же время вчерашний лидер Адриен ван Беверен проиграл лучшему времени 20 минут и в общем зачёте откатился на четвёртую строчку.

Сандерленд лидирует в общем зачёте перед финалом гонки Фото: aso.fr

Лидирует же теперь Сэм Сандерленд. Маттиас Валькнер идёт вторым в семи минутах, Пабло Кинтанилья уступает восемь — он третий. Ну а ван Беверен проигрывает 15 минут, но стартует на финальном этапе из третьего десятка, так что при удачном стечении обстоятельств может вернуться на первую позицию и украсть у соперников «бедуина».



В классе квадроциклов к первой в своей карьере победе на «Дакаре» летит Александр Жиру. Ближайшие соперники француза — Франсиско Морено и Камиль Вишневский — отстали почти на три часа.

Мотоциклы. Общий зачёт после СУ11:

1. Сэм Сандерленд (КТМ) — 37:04.05

2. Маттиас Валькнер (KTM) +7.15

3. Пабло Кинтанилья (Honda) +7.52

4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +15.30

5. Хоан Барреда Борт (Honda) +10.22.



Квадроциклы. Общий зачёт после СУ11:

1. Александр Жиру (Yamaha) — 47:26.25

2. Франсиско Морено (Yamaha) +2:41.24

3. Камиль Вишневский (Yamaha) +2:44.55.

CARS: почти без шансов для Лёба

В зачёте внедорожников борьба куда менее напряжённая: на протяжении всего марафона Себастьен Лёб безуспешно догоняет Нассера Аль-Аттию. Вот и на 11-м этапе француз был быстрее на четыре минуты, однако мало того, что этого, прямо скажем, недостаточно — у катарца в запасе оставалось почти полчаса, так ещё и на бивуаке экипаж Лёба получил сверху ещё пять минут — штраф за превышение скорости в зоне нейтрализации. В итоге перед заключительным этапом разрыв в паре лидеров лишь вырос — до 33 минут.

Третье место генеральной классификации надёжно удерживает Язид Аль-Раджи — Лёбу он проиграл уже полчаса, хотя в какой-то момент боролся с ним за вторую строчку, зато идущим позади Терранове и де Вильерсу саудит «везёт» те же полчаса. Россиянин Владимир Васильев по-прежнему занимает седьмую строчку, уверенно опережая Матье Серрадори, и может зацепиться за место в топ-6 — если в последний день отыграет восемь минут у Якуба Пшигонского.

Сайнс принёс «Ауди» четвёртую победу на этапах «Дакара» Фото: aso.fr

Ну а победил на 11-м этапе Карлос Сайнс — и это уже четвёртый по ходу гонки спецучасток, на котором автомобили «Ауди» были быстрее других. Почти наверняка и сам Матадор, и Стефан Петерансель, который и попадал в аварии, и терпел технические проблемы, сделали бы борьбу за победу куда живее, если бы с самого начала не откатились назад.



Пока же «Ауди» может рассчитывать лишь на восьмое место по итогам гонки — и то лишь в том случае, если Маттиас Экстрём сможет отыграть пять с половиной минут у Серрадори. Сайнс перед финальным днём занимает лишь 12-ю позицию, Петерансель же борется в пятом десятке.

Автомобили. Общий зачёт после СУ11:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 36:49.51

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +33.19

3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +1:03.43

4. Орландо Терранова (Prodrive) +1:31.29

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1:44.11

6. Якуб Пшигонски (Mini) +1:51.57

7. Владимир Васильев (BMW) +1:59.49

8. Матье Серрадори (Century) +2:34.19

9. Маттиас Экстрём (Audi) +2:39.57

10. Себастьян Халперн (Mini) +2:40.00

…28. Денис Кротов (Mini) +8:10.12.

SSV: Фаррес опередил Джонса

В классе Т4 (серийные мотовездеходы) сменился лидер: Жерар Фаррес показал на этапе второе время и теперь на полторы минуты с небольшим опережает Остина Джонса. В теории в их борьбу ещё может вмешаться Марек Гочал, отстающий на 18 минут, а вот Рокас Бачюска и Михал Гочал уступают уже 22 и 29 минут соответственно.



Зато всё стабильно в зачёте Т3 (доработанные мотовездеходы). Франсиско Лопес Контардо по-прежнему на 55 минут опережает Себастьяна Эрикссона, в то время как на третью позицию после проблем у Фернандо Альвареса вышла Кристина Гутьеррес. Павел Лебедев опередил Сантьяго Наварро и теперь идёт четвёртым. Есть шансы на подиум, но они не слишком велики.

Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после СУ11:

1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 43:56.34

2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +55.36

3. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +4:31.22

4. Павел Лебедев (Can-Am) +4:58.10.



Серийные мотовездеходы. Общий зачёт после СУ11:

1. Жерар Фаррес (Can-Am) — 45:24.07

2. Остин Джонс (Can-Am) +1.41.

3. Михал Гочал (Can-Am) +17.59.

TRUCK: «Синяя Армада» в шаге от новой победы

В зачёте грузовиков гонка финиширует без драм, хотя экипажу Антона Шибалова пришлось поволноваться: уже на старте спецучастка начались проблемы с выхлопной системой. «Лопнула труба, которая выходит из турбины. Пришлось останавливаться, что-то думать, потому что продолжать так было нельзя», — рассказал на финише пилот.

Эта неприятность, впрочем, никак не сказалась на положении россиян. Лидирует по-прежнему Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев, который выиграл этап, уступает товарищу по команде восемь минут, а Антон Шибалов занимает третью строчку. Андрей Каргинов, со сходом Алеша Лопрайса поднявшийся на четвёртое место, опережает Януса ван Кастерена — именно он является ближайшим преследователем «Синей Армады» — на час с лишним.

Грузовики. Положение после СУ11:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 39:54.53

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +8.18

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +1:04.50

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:47.34

5. Янус ван Кастерен (Iveco) +2:55.19

6. Мартин ван ден Бринк (Iveco) +3:36.13

7. Мартин Мацик (Iveco) +4:39.39

8. Виктор Верстейнен (Iveco) +4:44.13

9. Рихард де Грот (Iveco) +6:06.41

10. Митчел ван ден Бринк (Iveco) +7:46.45.

Что дальше

Организаторы обещают, что последний спецучасток гонки получится «рабочим», как говорят на бивуаке, а пилотам нужно будет преодолеть немало песков — пусть и без тех умопомрачительных дюн, которые встречались на маршруте ранее. Зачётная дистанция составит 164 километра. Маловато? Для мотоциклов и мотовездеходов Т4 именно они станут решающими.