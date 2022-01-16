Почему хорошо, если Хэмилтон уйдёт из Формулы-1. И почему — плохо

Ещё в конце позапрошлого сезона, когда Хэмилтон в доминирующей манере выиграл свой седьмой титул, многие нейтральные болельщики считали уход Льюиса из Формулы-1 лучшим подарком для поклонников автоспорта. И вот сегодня, когда семикратный чемпион как никогда близок к тому, чтобы попрощаться с «Королевскими гонками», ситуация уже выглядит не такой однозначной. Всё-таки Хэмилтон является одним из символов современной Формулы-1, а потому его потенциальный разрыв с Королевой автоспорта в равной степени может иметь как свои плюсы, так и свои минусы.

Минусы

Конец противостоянию Хэмилтон VS Ферстаппен

Самая очевидная проблема – недосказанность в сражении с Максом Ферстаппеном. Весь прошлый сезон мы с замиранием сердца наблюдали за самой ожесточённой дуэлью последних лет. Порой казалось, что противостояние Хэмилтона и Ферстаппена – это нечто больше, чем просто схватка за позицию, победу или даже титул. В борьбе Льюиса и Макса прослеживалось столкновение двух характеров, выходящее за рамки гоночного трека. Именно поэтому было бы безумно интересно посмотреть на второй раунд этого противостояния. Тем более что в предстоящем сезоне Ферстаппен и Хэмилтон поменяются ролями: на сей раз Макс – действующий чемпион, а Льюис тот самый претендент, что бросает вызов. Как сильнейшие пилоты современности справятся с новыми ролями – один из главных вопросов грядущего чемпионата. Но, к сожалению, мы рискуем так и не узнать ответа.

Никто из молодых пилотов не сможет бросить вызов Хэмилтону

Следующий сезон станет первым при новом техническом регламенте. А это значит, что к борьбе за самые высокие места может подтянуться команда, не помышлявшая о подобном в прошлом году. В таком случае мы сможем увидеть, как Хэмилтону бросает вызов кто-то из плеяды молодых и очень способных пилотов. Построит конкурентоспособную машину «Феррари» – родится новое противостояние Леклер – Хэмилтон. Подберётся к лидерам «Макларен» – своему соотечественнику бросит вызов Ландо Норрис. А если вдруг выстрелит «Альпин», мы сможем лицезреть битву двух ветеранов – Льюиса и Фернандо.

Особняком в списке потенциальных сражений Хэмилтона с молодыми пилотами стоит его внутрикомандная дуэль с Джорджем Расселлом. Находясь в одной команде с податливым Боттасом, Льюис выглядел абсолютным лидером. Но будет ли он также убедителен на фоне Расселла?.. Всё-таки для Джорджа невероятно важно будет показать свой максимум в первом же сезоне за новую команду, дабы не повторить судьбу вышеупомянутого Валттери. Конечно, есть вероятность, что Тото Вольф просто не допустит ещё одну внутрикомандную дуэль в «Мерседесе», но и задвигать Расселла боссу «серебряных стрел» не очень-то выгодно, учитывая, что после ухода Льюиса именно Джорджу предстоит стать лидером команды.

Мы так и не увидим Льюиса на не самом быстром «Мерседесе»

С самого первого сезона в Формуле-1 Льюис неизменно садится за руль конкурентоспособного болида, способного как минимум сражаться за победы. А в гибридную эру Хэмилтон так вообще получил в своё распоряжение с отрывом лучшую машину пелотона (за исключением последнего сезона). Вследствие чего болельщики невольно начали задаваться вопросом: на что способен Льюис за рулём не столь успешной техники? Предстоящий сезон, возможно, смог бы дать ответ на этот вопрос.

Хэмилтон — символ современной Ф-1

Не нужно забывать, кем для современной Формулы-1 является Хэмилтон. Как к нему ни относись, а Льюис – звезда. Противоречивый, неоднозначный, популярный, и всё это в одном флаконе – такой человек однозначно нужен Формуле-1. Своей непобедимостью, так раздражающей нейтральных болельщиков, он делает противостояния ярче, а победы других пилотов – значительнее. Тот же титул Ферстаппена многими фанатами воспринимался не иначе как победа добра над злом. Была бы победа Макса столь эпохальной, одержи он её над условным Леклером или Норрисом? Разумеется, нет.

Плюсы

Новые лица выходят на первый план

Впрочем, положительные моменты в уходе Хэмилтона также присутствуют. Начнём с самого очевидного: на первый план наконец-таки выйдут новые лица. За вторую половину 2010-х многие успели несколько подустать от тотального доминирования «Мерседеса» и Хэмилтона в частности. Суперзвёзды и мастодонты, конечно, нужны каждому виду спорта, но ровно до определённого момента. Сегодня в Формуле-1 собралось целое поколение ярких и талантливых пилотов, которое ни в коем случае нельзя проморгать. Да, Ферстаппен уже успел стать чемпионом, но не нужно забывать про Леклера, Норриса, Гасли, Расселла… Каждый из них заслуживает того, чтобы выйти на первые роли и стать лицом современной Формулы-1. Даже если «Мерседес» вновь построит быстрейший болид в пелотоне, но чемпионом уже станет не Хэмилтон, а Расселл – это уже не так сильно ударит по зрительскому интересу к «Королевским гонкам». Всё-таки для мира Ф-1 Джордж всё ещё новое лицо.

Кто-то из молодых талантов попадёт в «Мерседес»

Также не будем забывать, что уход Хэмилтона может открыть дорогу в топ-команду одному из способных пилотов. В таком случае в борьбе за самые высокие места мы сможем увидеть сразу двух новых персонажей (если, конечно, в «Мерседесе» не решат вернуть Боттаса). По мнению инсайдеров, в числе главных кандидатов на замену Льюиса значатся Окон и Гасли – крайне занимательные варианты для нейтральных зрителей. Тем более что Пьер давно уже перерос «Альфа Таури» и явно готов попробовать свои силы в топ-команде. А Эстебан сможет претворить в жизнь занимательную концепцию с двумя собственными воспитанниками в «Мерседесе» – даже «Ред Булл» себе такого не может позволить. Плюс ко всему трансфер Окона в немецкую команду освобождает место в «Альпин» для невероятно талантливого Оскара Пиастри. Также среди возможных сменщиков британца фигурировала фамилия Феттеля. Себастьян, конечно, несколько выбивается из концепции «свежих» лиц, но понаблюдать за тем, как немец справится с ролью дядьки-наставника в большой команде, было бы очень интересно.

В Формуле-1 станет меньше политики

Поклонники автоспорта частенько критиковали Хэмилтона за то, что он привносит в Формулу-1 слишком много политической и социальной повестки. В какой-то момент Льюис начал использовать Формулу-1 в качестве площадки для транслирования собственных взглядов. Причём даже тех, которые не имеют никакого отношения к гонкам. Например, в прошлом сезоне он стал организатором акции Black Lives Matter, которая проводилась перед стартом каждой гонки. И не сказать, что эта акции кого-то серьёзно сплотила. Напротив, пилоты тут же разделились на тех, кто поддерживает эту акцию, и тех, кто считает вставание на колено излишним. Нужно ли Ф-1 серьёзное погружение в общественную жизнь и политику? Скорее, нет, чем да. Всё-таки гонки должны оставаться гонками, а выразить свои политические или иные воззрения можно и за пределами гоночного трека, не создавая поводов для разногласий, которых и так хватает в паддоке.