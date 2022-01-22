7 лучших выходов на замену в истории Формулы-1 — включая фееричный дебют Шумахера

Одна из отличительных черт сезона Формулы-1, проходящего в условиях пандемии – возросшая роль резервного пилота. В новых реалиях ни один гонщик не застрахован от того, чтобы подхватить вирус и выбыть на определённый срок. Впрочем, вынужденные замены пилотов нередко случались и до пандемии. Представляем вашему вниманию семёрку самых ярких выходов на замену в истории Формулы-1.

Марио Андретти («Феррари») – 1982 год

После неудачного сезона-1981, проведённого в составе «Альфа Ромео», Марио Андретти принял решение попрощаться с Королевой автоспорта и с чистой совестью сосредоточиться на американских гоночных сериях. Однако определённые обстоятельства заставили Андретти в 1982 году на несколько Гран-при вернуться в Формулу-1.

На третьем этапе сезона, проходившем в Лонг-Бич, Марио довелось подменять внезапно ушедшего из «Уильямса» Карлоса Ройтеманна, а в конце сезона услугами американца воспользовалась уже «Феррари». В поисках замены получившего серьёзные травмы Пирони боссы «Скудерии» сначала обратились к чемпиону 1980 года Алану Джонсу, но получили отказ от австралийца. Следующим кандидатом на вакантное место был старый друг итальянской команды Марио Андретти, который принял предложение провести за рулём «Феррари» две последние гонки сезона.

Первый за 10 лет Гран-при в составе «Феррари» Марио было суждено провести в Монце – почти домашний этап для американца итальянского происхождения. Уже по итогам квалификации Андретти поверг в восторг местные трибуны, показав быстрейшее время. Непосредственно гонка началась для Марио не самым лучшим образом: стартовав с первого места, американец моментально потерял несколько позиций и выпал из первой тройки. Однако возникшие проблемы у соперников позволили Андретти финишировать на 3-м месте – невероятно важные очки в контексте сражения «Феррари» за Кубок конструкторов.

Жан Алези («Тиррелл») – 1989 год

В преддверии Гран-при Франции 1989 года команда «Тиррелл» должна была заключить спонсорское соглашение с табачной компанией «Кэмел». И всё бы ничего, но новых партнёров британской команды смутил личный спонсор выступающего за «Тиррелл» Микеле Альборето: итальянца поддерживал другой табачный гигант «Мальборо». Руководство команды потребовало от своего пилота расторгнуть соглашение с корпоративно неправильной компанией, но Микеле отказался задвигать личные интересы ради командных, вследствие чего ему пришлось покинуть британский коллектив.

Воспользовавшись ситуацией, Эдди Джордан уговорил Кена Тиррелла предоставить на один этап машину Жану Алези, который на тот момент выступал за команду Джордана в Ф-3000. Свой шанс Алези использовал на все сто, хотя поначалу домашний Гран-при не предвещал французу ничего хорошего – всего лишь 16-е место в квалификации. Однако на старте Алези удалось избежать грандиозного завала, что серьёзно увеличило его шансы на хороший результат. После ещё нескольких сходов впереди идущих пилотов дебютанту и вовсе удалось взобраться на вторую позицию. После запланированного пит-стопа Жан выбыл из топ-3, откатившись на 4-е место, на котором он и закончил свою первую гонку в Ф-1. Дебютный перформанс Алези настолько впечатлил Кена Тиррелла, что французу тут же был предложен контракт до конца сезона.

Роберто Морено («Бенеттон») — 1990 год

За два этапа до конца сезона-1990 боевой пилот «Бенеттона» Алессандро Наннини пережил крушение вертолёта, в результате которого едва не потерял кисть руки – на этом формульная карьера итальянца была окончена. Первый пилот «Бенеттона» Нельсон Пике посоветовал боссам команды пригласить на освободившееся место своего соотечественника Роберто Морено. Практически весь сезон-1990 Морено провёл в составе безнадёжного аутсайдера «ЕвроБрун», поэтому приглашение в конкурентоспособный «Бенеттон» для него виделось шансом всей жизни.

Первый Гран-при за новую команду Морено должен был провести на «Сузуке» – это та самая гонка, в которой Сенна и Прост не поделят трассу в первом повороте. Разборки двух лидеров, а также сходы с дистанции их напарников серьёзно помогли бразильскому дуэту «Бенеттона»: во второй половине гонки Пике и Морено возглавили пелотон. На финише Роберто отстал от своего более именитого напарника всего на 7 секунд, что позволило ему взобраться на вторую ступень пьедестала – и это в первой гонке на новой машине! На руководство «Бенеттона» дебютный подиум Морено произвёл настолько сильное впечатление, что с бразильцем вскоре был подписан контракт на следующий сезон.

Михаэль Шумахер («Джордан») – 1991 год

Единственная гонка Михаэля Шумахера за «Джордан» – едва ли не самая известная замена в истории Ф-1. В преддверии Гран-при Бельгии пилот «Джордана» Бертран Гашо угодил за решётку, и у Вилли Вебера появилась возможность усадить на вакантное место своего подопечного. Чтобы убедить Эдди Джордана взять Михаэля, Веберу даже пришлось приврать, заявив, что Шумахер отлично знаком с трассой «Спа-Франкоршам», хотя на самом деле он ни разу не выступал на бельгийском автодроме. В итоге менеджерский талант Вебера вкупе с финансовой поддержкой «Мерседеса» позволили Михаэлю дебютировать за «Джордан» на бельгийском этапе.



В своём первом гоночном уик-энде на «Спа-Франкоршам» Шумахер очень быстро адаптировался к сложнейшей трассе. Немецкий дебютант настолько уверенно чувствовал себя на бельгийском автодроме, что опередил в квалификации опытнейшего напарника Андреа де Чезариса. Стартовав с седьмой позиции, ещё на старте Шумахер опередил Жана Алези и Нельсона Пике, но пятое место Михаэль занимал недолго: из-за проблем со сцеплением он не смог закончить даже первый круг. Тем не менее своим пилотажем немецкий дебютант восхитил гоночную общественность, и на старт следующей гонки он выходил уже в составе «Бенеттона», вытеснив из команды как раз-таки Морено.

Александр Вурц («Бенеттон») – 1997 год, («Макларен») – 2005 год

Единственный пилот из нашего рейтинга, кому удалось удачно выйти на замену целых два раза. Первое появление Александра в качестве запасного пилота совпало с его дебютом в «Королевских гонках»: ветеран Герхард Бергер был вынужден пропустить три этапа из-за болезни, и выполняющий функции тест-пилота Вурц подменил соотечественника в кокпите «Бенеттона». В первых двух гонках Александр не мог добраться до финиша, а вот на третьем этапе в Сильверстоуне стал настоящим героем. Стартовав с восьмого места, ещё на старте Вурц потерял пару позиций, но благодаря грамотной стратегии одного пит-стопа австрийцу удалось переиграть кучу соперников и финишировать на 3-м месте. Со следующего этапа за руль «Бенеттона» вернулся Бергер (и сразу же победил), а Вурц получил место боевого пилота на 1998 год.

Спустя 8 лет после триумфальной гонки на «Сильверстоуне» Александру вновь пришлось выходить на замену – на сей раз в «Макларене». На этапе в «Бахрейне» травмированного Хуана Пабло Монтойю подменял Педро де ла Роса, а в Имоле настала очередь другого резервиста «Макларена». Свою первую за пять лет гонку в Ф-1 Вурц завершил четвёртым, но после дисквалификации пилотов «БАР» поднялся на одну позицию выше и вновь получил кубок за третье место.

Мика Сало («Феррари») – 1999 год

В 1999 году Мика Сало не являлся боевым пилотом ни одной из команд пелотона, что, впрочем, не помешало ему провести 9 гонок из 16 возможных. В том сезоне финский пилот стал самым востребованным резервистом в Формуле-1. Сначала он подменял в «БАР» Рикардо Зонту, а спустя два месяца и вовсе занял место Михаэля Шумахера. После травмы Красного барона Сало был призван в «Феррари», чтобы помогать вышедшему на первые роли Эдди Ирвайну.

Своё приглашение в «Скудерию» Мика оправдал уже во второй гонке за итальянскую команду. В квалификации на «Хоккенхаймринге» финский пилот показал четвёртое время, что позволило ему опередить своего напарника – на этом приключения только начинались. Ещё на старте Сало удалось ворваться в топ-3, а после разного рода проблем, возникших у Култхарда и Хаккинена, новобранец «Феррари» и вовсе возглавил пелотон. Впрочем, лидировал он недолго: во имя командной тактики финну пришлось отдать победу сражающемуся за титул Ирвайну. В той гонке Мика финишировал вторым, а самое главное, зарекомендовал себя командным бойцом.

В последующих четырёх Гран-при за «Скудерию» Сало добавил в свой актив ещё и подиум на домашней для команды «Монце». В шести гонках, проведённых за «Феррари», Мика Сало набрал 10 очков – так он внёс свой вклад в завоевание итальянской командой Кубка конструкторов.

Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») – 2020 год

Вот мы и добрались до самого ярко выраженного резервиста современной Формулы-1. В 2020 году Хюлькенбергу приходилось выходить на замену целых три раза за сезон, подменяя при этом двух разных пилотов, но в одной команде. Сначала Нико примчал в Великобританию после того, как Серхио Перес подхватил всем известный вирус. Первый блин вышел комом: из-за отказавшей силовой установки немец не смог даже выйти на старт гонки.



Впрочем, следующий этап должен был пройти всё на том же «Сильверстоуне» ровно через неделю, а потому у Нико был ещё один шанс. На сей раз удача была более благосклонной к немецкому пилоту: в квалификации Хюлькенберг показал блестящий третий результат. В самой гонке Нико не смог удержать место в первой тройке, пропустив вперёд две машины «Ред Булл», а также Леклера и — из-за дополнительного пит-стопа — Стролла.

Триумфаторы «Дакара» — команда «КАМАЗ-мастер» и «Чемпионат» — проводят розыгрыш для наших читателей! Залетай в «Инстаграм» и выигрывай эксклюзивные призы!

В следующий раз выйти на старт гонки Хюлькенбергу было суждено уже на домашнем Гран-при, проходившем на «Нюрбургринге»: на сей раз заболел Лэнс Стролл. О необходимости замены в стане «Рейсинг Пойнт» узнали уже в субботу, поэтому немцу пришлось ехать сразу в квалификации – закономерное последнее место. Однако, несмотря на неудачный результат в субботней сессии, Хюлькенбергу удалось адаптироваться как к машине, так и к трассе. В воскресенье Нико был неотразим: провёл безошибочную гонку и сумел прорваться до восьмого места. Лучший резервист современности!