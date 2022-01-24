Просто взял и поехал. История незаконного выступления гонщика в Формуле-1

Что нужно сделать пилоту, чтобы войти в историю Формулы-1? Вариантов масса: выиграть гонку, установить какой-нибудь печальный антирекорд или же подобно Латифи вмешаться в чемпионскую борьбу, разбив свой болид. Ну а некоторым гонщикам удаётся вписать своё имя в летопись автоспорта совсем уж оригинальным способом. Так, например, немецкий пилот Ханс Хайер за свою жизнь принял участие только в одном Гран-при Формулы-1, но сумел установить удивительное достижение, став единственным, кому удавалось в рамках одного этапа не пройти квалификацию, сойти с дистанции в гонке, а также по итогу получить дисквалификацию. Вспоминаем удивительное выступление Хайера.

До 27 лет гонял в картинге, а потом стал побеждать в кузовах

Свой гоночный путь уроженец Мёнхенгладбаха начал в возрасте шестнадцати лет: в 1959-м Хайер собственноручно построил свой первый карт, с которым он отправился в Нидерланды, чтобы принять участие в первых гоночных соревнованиях (действовавшие в Германии правила не позволяли состязаться гонщикам, не достигшим совершеннолетия). В картинге немецкий пилот провёл достаточно много времени, просидев в юниорской гоночной серии чуть более десяти лет. За это время он успел дважды стать чемпионом Голландии, а также взять несколько титулов в первенствах Германии и Европы.

Следующий шаг в своей автоспортивной карьере Хайер сделал уже в возрасте 27 лет, приняв участие в чемпионате Европы по кузовным гонкам. Чуть позже он начнёт выступать в аналогичном немецком и мировом первенствах, параллельно участвуя сразу в трёх чемпионатах. Ближе к середине 1970-х упорство Хайера начало давать результаты: в 1974-м он становится чемпионом европейского туринга, тем самым выиграв свой первый взрослый трофей. В следующие два года он сделает победный дубль на родине, выиграв два титула в чемпионате Германии по кузовным гонкам.

Ханс Хайер за рулём «Форс Эскорт» Фото: wikipedia.org

Добившись определённых успехов в туринге, Хайер решает наконец-таки попробовать свои силы в серии с открытыми колёсами: в 1976-м он дебютирует в чемпионате Формулы-2, приняв участие в двух этапах на родном «Хоккенхаймринге». Свою первую гонку в новой серии возрастной дебютант закончил на 7-й позиции и не должен был получать очки. Но поскольку победитель гонки Ханс-Йоахим Штук не участвовал в чемпионате, то все финишировавшие вслед за ним пилоты поднимались в итоговом протоколе на одну позицию вверх. Так Ханс Хайер набрал очки в своей первой же гонке Формулы-2.

На следующем домашнем этапе Ф-2 немецкому пилоту удача сопутствовала куда меньше, чем в первый раз: Хайер не смог пройти квалификацию, а соответственно, и принять участие в гонке. Ну а следующее появление Ханса на «Хоккенхаймринге» навсегда войдёт в историю Формулы-1.

Дебютировал в Ф-1, потому что команде требовался немецкий пилот на Гран-при Германии

В 1977 году в пелотоне Ф-1 появилась новая команда под названием ATS. Основателем гоночной конюшни был немецкий предприниматель Гюнтер Шмидт – владелец компании, специализирующейся на производстве колёс для автомобилей. Участие в «Королевских гонках» Шмидт рассматривал исключительно как способ продвижения собственного бренда. Для участия в дебютном сезоне Ф-1 Гюнтер приобрёл гоночные болиды у свернувшей свою формульную программу американской команды «Пенске». Бóльшую часть этапов ATS провела одной машиной, за рулём которой находился Жан-Пьер Жарье. Но в преддверии домашнего этапа на «Хоккенхаймринге» Шмидт пришёл к выводу, что наличие в команде местного пилота обеспечит ATS дополнительное внимание со стороны немецких болельщиков. Так было принято решение выставить на Гран-при Германии дополнительную машину.

Ханс Хайер во время Гран-при Германии Фото: Getty Images

На роль второго пилота ATS был выбран познавший успех в кузовах 34-летний Хайер, которого не понаслышке знала немецкая публика. Уроженец Мёнхенгладбаха должен был провести этап на запасном шасси, доставшемся по наследству от «Пенске». Причём конкретно на том, на котором Джон Уотсон одержал единственную победу в истории американской команды.

Главной задачей на гоночный уик-энд для немецкого дебютанта являлось преодоление квалификационного рубежа: из 30 участников, заявившихся на Гран-при, выйти на старт гонки могли только 24. То есть для того, чтобы принять участие в воскресном заезде, Хайеру требовалось опередить в квалификации как минимум шестерых пилотов. При том, что это был лишь третий в его жизни старт на машине с открытыми колёсами – определённо, непростая задача!

За 9 кругов, проведённых на трассе, получил пожизненную дисквалификацию

По итогам квалификации Хансу удалось опередить великого Эмерсона Фиттипальди, а также бывшего пилота «Феррари» Артуро Мерцарио. Однако попасть в заветный топ-24 немецкий дебютант так и не сумел. От спасительной 24-й строчки он отстал на досадные 0,4 секунды, расположившись лишь на 27-й позиции. Подобный расклад позволял Хайеру принять участие в гонке только в том случае, если сразу трое пилотов, преодолевших квалификацию, не смогут выйти на старт в воскресенье.

В день гонки обошлось без сюрпризов и на стартовую решётку вышли все 24 квалифицировавшихся пилота. Несмотря на это, за пару минут до старта Хайер занял место в кокпите, находясь в полной боевой готовности: у немецкого пилота был свой план.

Старт Гран-при Германии — 1977 Фото: Getty Images

Начало гонки не обошлось без инцидентов: прямо на старте между собой столкнулись Клей Регаццони и Алан Джонс. И пока маршалы размахивали флагами, на трассе появился… Хайер! Да, он не имел на это никакого права по итогам квалификации, однако настырного немца ничуть не тревожили такие мелочи, как результаты предыдущих сессий: он был настроен сражаться здесь и сейчас.

Отчасти Хансу помогли немецкие маршалы, которые закрыли глаза на перформанс своего соотечественника и не стали сообщать судьям о вопиющем нарушении. А что касается самих судей, то они банально просмотрели появление на трассе второй машины ATS. А вот кто заметил окрашенный в цвета немецкого флага болид Хайера, так это трибуны «Хоккенхаймринга». От действий своего пилота местные болельщики пришли в восторг, каждый раз громогласно приветствуя проезжающего мимо «нелегального пилота».

Нарушать правила Хансу Хайеру было суждено ровно 9 кругов, пока он не завернул в боксы из-за проблем с коробкой передач. И только тогда судьи заметили, что в гонке участвовал пилот, не имевший на это права. По итогам гоночного уик-энда Хайер был награждён дисквалификацией, а также пожизненным запретом на участие в чемпионате Формулы-1.

Так Ханс стал первым пилотом в истории «Королевских гонок», кому за один Гран-при удалось собрать девять печальных букв: DNQ (не прошёл квалификацию), DNF (не финишировал) и DSQ (дисквалифицирован). Как мы видим, историю пишут не только победители.