Крах чемпионов. Как техническая революция в Ф-1 привела к провалу «Феррари» и «Макларена»

Совсем скоро команды Формулы-1 представят свои новые машины — построенные по принципиально иному техническому регламенту. В паддоке говорят, что такого масштаба реформ в чемпионате ещё не бывало, а любые перемены в правилах — шанс на перемены в расстановке сил. Так, в 2014 году новый турбогибридный регламент заложил фундамент доминирования «Мерседеса», а пятью годами ранее изменения в правилах отбросили к середнякам «Феррари» и «Макларен»…

В ожидании презентаций и первых тестов машин 2022 года вспоминаем, как 13 лет назад гранды прозевали двойной диффузор и сделали ставку совсем не на то.

С ног на голову

К концу 2000-х в Формуле-1 доминировали «Феррари» и «Макларен». «Рено», которой совместными с Фернандо Алонсо усилиями удалось прервать гегемонию Михаэля Шумахера, с уходом испанца откатилась к середнякам. Вернувшись, испанец выиграл Гран-при Сингапура — эта победа, как покажет будущее, обошлась команде очень дорого. Третьей силой считалась БМВ — и именно баварцы считались теми, кто может включиться в борьбу грандов.

Однако на зимних тестах в Барселоне главной сенсацией стал «Браун» — экс-«Хонда», которая в сезоне-2008 была настолько плоха, что японцы поспешили избавиться от команды — пусть даже и за один символический доллар. Очень зря: японские инженеры нашли способ обойти правила в области диффузора и генерировать прижимную силу там, где технический регламент её, казалось, резко ограничивал. До такой же идеи додумались в «Тойоте» и «Уильямсе», однако их решение было не столь эффективным.

Дженсон Баттон на зимних тестах перед сезоном-2009 Фото: Jasper Juinen/Getty Images

В то же время «Феррари» и «Макларен» сосредоточились на том, чтобы решить возникшие из-за появления KERS проблемы с развесовкой — система рекуперации кинетической энергии изначально была тяжёлой. В Уокинге уже на зимних тестах поняли, что машина генерирует меньше прижимной силы и с такой аэродинамикой ей не поможет никакая KERS.

В «Феррари» считали, что испытывают меньше проблем, но когда в трёх первых гонках Фелипе Масса с Кими Райкконеном не набрали ни одного очка, стало ясно, что и у Маранелло множество проблем. Тем временем «Браун» выиграл уже две гонки, а в Китае первую в своей истории победу одержала команда «Ред Булл». Расстановка сил в чемпионате встала с ног на голову.

Никто не догоняет Баттона

Двойные диффузоры давали «Брауну» огромное преимущество, при этом быстро скопировать компонент было невозможно: в аэродинамике задней части машины он играл фундаментальную роль, так что конкурентам пришлось переделывать всю заднюю часть машины.

Поначалу соперники даже пытались запретить машину «Брауна» и подали протесты, но в ФИА признали, что прямых нарушений текста регламента нет, хотя и предполагалось, что такого рода решения запрещены. Но японские инженеры прочитали правила внимательнее других и нашли лазейку — теперь никто не мог им запретить использовать своё супероружие. На пятом этапе сезона в Испании Баттон и Баррикелло привезли «Брауну» второй в сезоне дубль, в то время как «Феррари» и «Макларен» в общей сложности не набрали и 20 очков.

Масса впереди Баррикелло на Гран-при Германии-2009 Фото: Mark Thompson/Getty Images

В Маранелло сдались к середине года. В Венгрии получил травму Фелипе Масса — оторвавшаяся от «Брауна» Баррикелло пружина прилетела бразильцу в шлем, гонщик выбыл до конца сезона. Уже на следующей неделе после той гонки «Феррари» полностью переключилась на машину 2010 года.

В «Макларене» продолжали бороться — и именно в Венгрии кардинально обновлённая машина принесла первую в сезоне победу, после чего позволила регулярно бороться за подиумы. Но момент был уже упущен: Хэмилтон шёл в чемпионате лишь восьмым, набрав в три раза меньше очков, чем Баттон, а в Кубке конструкторов «Макларен» шёл пятым. Дженсона так никто и не догнал — в предпоследней гонке сезона британец гарантировал себе чемпионский титул.

Поворотный год

Спустя 13 лет можно сказать, что сезон-2009 стал поворотным в истории Формулы-1. После победы «Брауна» в чемпионате на команду вышел «Мерседес», и в 2010-м это была уже заводская команда немцев — именно она вот уже восемь лет подряд выигрывает Кубки конструкторов. А ведь если бы не тот сезон, далеко не факт, что немцы расстались бы с «Маклареном».

Для Уокинга потеря технического партнёра стала ударом, который едва не похоронил команду. В 2011-2012 годах «Макларен» вернулся на былые позиции, сражался за победы и чемпионаты, но уже в 2013-м начался резкий спад, а с переходом на новые моторы «Хонды» в сезоне-2015 команда и свалилась к аутсайдерам. Только сейчас, девять лет спустя победы Баттона в Бразилии в 2012-м, «Макларен» снова выиграл гонку Формулы-1.

Льюис Хэмилтон на Гран-при Абу-Даби-2009 Фото: Clive Mason/Getty Images

«Феррари» тоже в итоге смогла выбраться из кризиса, но путём смены команды. Райкконена «попросили» на пару лет, чтобы освободить место для Фернандо Алонсо, и он выиграл первую же гонку сезона-2010. Именно в этот момент начинается восхождение Маттиа Бинотто в команде — в 2013-м он станет главой отдела силовых установок, а в 2016-м сменит Джеймса Эллисона на посту технического директора.

Но больше всех на тех переменах в правилах отыграл «Ред Булл». В 2009-м машина Эдриана Ньюи не сразу смогла опережать «Браун», так что в борьбе за титул Феттель с Уэббером практически не участвовали, зато на следующие четыре года именно «Ред Булл» оставался ориентиром для остальных и выигрывал титул за титулом. Не исключено, что и в этом году Формула-1 получит неожиданного лидера.