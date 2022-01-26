«Я деревянный гонщик вообще!» Знаменитый дрифтер не испугался сразиться с Петровым на льду

Знаменитый российский дрифтер Аркадий Цареградцев стал, пожалуй, одним из самых неожиданных участников рождественской Гонки чемпионов, которая по традиции была организована «Ладой» в Тольятти. Несмотря на крайне необычную для себя технику, Царь сумел замкнуть топ-10, а потом ответил на вопросы корреспондента «Чемпионата».

— В 2022 году вы стали первым в истории дрифтером на Гонке чемпионов — какие впечатления от уик-энда в Сосновке?

— Деревянный гонщик вообще! Не готов под передний привод, на котором давно не ездил, поэтому приходилось себя ломать. Рано ставлю в повороте большой угол, не провожу его до конца, потому что скорости мало: на заднеприводной-то машине газ нажал и едешь себе, скользишь дальше. Здесь на шинах с большим шипом машина останавливается в повороте, приходится её выпрямлять, прокатывать и заново ломать – из-за этого теряю время. Ну и аккуратничаю много: «боевой» шип много позволяет, а я ему не верю, поэтому еду несильно быстро.



Первые заезды на «Весте» я провёл в четверг перед гонкой, а до этого ездил последний раз на переднем приводе в 2009 году — больше десяти лет назад! Поэтому для меня это практически в новинку. Рулю слишком много. Видел, как ребята едут — Вова Шешенин показывал, как надо, и у него руления в два раза меньше, очень точно едет. А у меня пока истерика за рулём, и очень сложно её победить. Я же не умом еду: это мышечная память, которая за 13 лет научилась: «Руль в сторону заноса — газ в пол!»



Во время тренировок более опытные пилоты хорошо мне подсказывали, но подсказки — это одно, а с ходу переложить советы на работу руками и ногами — совсем другое. Что-то получилось, что-то — не очень. Но опыт дрифта здесь тоже актуален, потому что позволяет очень точно делать перекладки, и это то, что у меня подсмотрел Шешенин: сказал, что классные и динамичные перекладки. Кроме того, помогает умение тормозить углом.

Фото: Lada Sport

— Заезды с кем из других участников запомнились больше всего?

— Самым сложным соперником, конечно, для меня оказался именно Вовка, а с Владом Незванкиным получился просто потрясающий заезд, ставший моей единственной победой. Она была очень непростой — две сотых секунды, даже не десятых, разделили нас. Ад и фотофиниш, вообще круто!



С Виталием Петровым мне удалось очень сильно выиграть за счёт классного старта. Наверное, мог бы выиграть и заезд, если бы не воткнулся в последнем повороте в бруствер. Хотел пройти полным ходом по колее, но выпал из неё. Очень хотел пассажиром с Ладыгиным проехать: парно-то чего с ним ехать, он сразу в космос уезжает, а вот посмотреть, как Кирилл едет, что он там делает, почему он такой точный, очень интересно. Ну и хотел бы, чтобы Ладыгин со мной справа проехал. Ну а потом уже я поучу его на заднеприводном ведре!

— Зато теперь у вас будет шанс посмотреть, как 8-кратный победитель «Гонки чемпионов» проявит себя в дрифте.

— Да, я пригласил победителя Гонки чемпионов на «Сочи Дрифт Челлендж», машину дам и мастер-класс устрою. Уверен, что Кирилл согласится — куда он денется, это же пацанское предложение! Я же не зассал сюда приехать, хотя понимал, что мне глобально ничего не светит. В «Сочи Дрифт Челледж» будет то же самое, но для него.

— Если говорить о пилотах RDS, кого бы хотели увидеть на трассе в Сосновке?

— Очень хотел — Георгия Чивчяна, вместе с которым мы начинали на «кольце», и хотя он на переднем приводе ездил мало, ну и ладно — я тоже мало ездил. И Женя Ружейников. Он классно едет кольцевые гонки, много ими занимался, и я хотел бы на него посмотреть на этой трассе.



— Если пригласят на Гонку чемпионов в 2023 году, заранее потренируетесь на переднеприводной машине?

— На переднем приводе тренироваться не хочу! Всё-таки езда на заднеприводных автомобилях — мой основной вид деятельности, и не хочется ломать себе представление о рулении, потому что в RDS GP такая конкуренция в чемпионате, что любая мелочь способна решить исход заезда.



На переднем приводе весело и прикольно, но акцентировать внимание на этом я не буду. Не хочу на «передке» гонять — хочу на заднем приводе или на полном. Поеду, кстати, в конце января в Карелии ралли на заднем приводе. Очень красивый и динамичный этап на трассе с перепадом высот. Буду выступать на BMW 3 Series E36 — задний привод, «боевой» шип, классическое ралли. Я никогда не ездил в подобных гонках, для меня это будет полностью новый опыт, хотя, думаю, за счёт заднего привода это должно быть мне более понятно.

— Через несколько месяцев стартует новый сезон Гран-при Российской дрифт-серии — как готовите технику, кто кроме вас поедет в команде?

— Подготовка к новому сезону RDS GP идёт своим чередом. Будем готовы. Как обычно, в последний день, но готовы. Будем красивые: на новых дисках, в новом обвесе, в новой ливрее. Творческий полёт у нас безграничный: можно воротить всё что хочешь, так что я сделаю машину на 1500 л.с.!



Огненных уик-эндов больше быть не должно: уберём выхлоп от колёс и перестанем ездить на спирте. Это две основные причины, по которым горел автомобиль, и мы их устранили.



По составу команды пока окончательно понимания нет: сейчас мы в процессе утрясания последних деталей. Как только решится, сразу всё объявим. На старте сезона RDS GP — 2022 точно узнаем, кто за нас поедет!

— В новом сезоне впервые будет использоваться единая для всех участников RDS GP покрышка. Как относитесь к переходу на моношину?

— Нормально. У нас всё равно все ехали на самой быстрой шине, даже не на той, которую спонсор рекомендует. Та покрышка, которую сейчас предлагает RDS, хотя бы машину не разрушает. Она среднедержаковая, и её точно хватает на два проезда, что очень важно: сейчас шин на это не хватает.



Шинная война в RDS мало того, что есть, так она ещё и дорогая. Та шина, на которой едут те, кто до топ-8 добирается, очень дорогая, вдвое дороже обычной, поэтому пусть будет моношина. Это никак не повлияет и, возможно, кого-то с кем-то чуть-чуть уравняет по скорости, потому что всё равно весь топ RDS уже ехал на одних и тех же покрышках. Моношина никак не повлияет на расклад сил в чемпионате. Да, мы станем чуть медленнее, ну и ок.

Фото: Monster

— После фантастического сезона-2021 чего ждёте от нового года в истории RDS GP?

— А какие перспективы у RDS? Растём и летим в космос, всё круто! Единственное, что «ковидла» мешает зарубежным этапам. Партнёры зовут выступить в Китае, а я туда не могу приехать. В Японию хотел бы съездить, на автосалоне в Токио снимать какой-нибудь офигительный видос. Но — «ковидла»!

— Что насчёт перспективы увидеть Аркадия Цареградцева в числе участников американской «Формулы Дрифт»?

— Далеко и очень дорого. И непонятно, потому что этапы «Формулы Дрифт» совпадают почти всегда с RDS, и неясно, какую машину туда везти. В США живёт Катя Седых, которая сдаёт автомобиль в аренду, но это неконкурентоспособная техника: она была едва конкурентна лет 5-6 назад. Это та самая белая Silvia S15, на которой ехал Гоча. Машина и тогда-то уже не поспевала ни за кем… Короче, это должна быть практически отдельная гоночная программа. Ну и пока выглядит так, как будто в RDS GP трассы круче, чем в американской серии.

— С учётом всех сложностей, о которых вы рассказывали в начале года в своём «инстаграме», у дрифта в Сочи есть будущее?

— Мы частично решили вопрос. Нам разрешили делать соревнования, и сейчас обсуждаем, как нам проводить тренировки, чтобы мы никому не мешали и в то же время делали социальную работу, убирая «гонщиков» с улиц. Это, на самом деле, большая работа и серьёзный труд: сейчас нам надо доносить до всех в «Сириусе», что мы не плодим автохулиганов, а, наоборот, их дисциплинируем.



О судьбе этапа RDS GP и FIA IDC в 2022 году в Сочи переживать не стоит, хотя с 2023-м пока есть вопросы, нужно обсуждать. Самое главное, что сейчас есть диалог и нас услышали, хотя раньше всерьёз не воспринимали.

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Год только начался, и я надеюсь, что нас ждёт большой совместный успех. Мы не хотим воевать – наоборот, хотим дружить. Я не ожидал, что будет такая реакция: у меня за сутки было 33 тысячи репостов в «Инстаграме», огромная активность, которая дошла до самого верха. Люди узнали, что мы не беспредельщики и защищаем флаг Родины, а чтобы делать это, нам необходима база для тренировок. Lada Sport Rosneft, Lukoil Racing — все те команды, которые выступают на мировом уровне, они буквально живут зимой на «Сочи Автодроме», поэтому этот очень важный объект ни в коем случае нельзя ни разбирать, ни закрывать. Автомобильное сообщество в России очень большое, и у нас есть поддержка по всей стране. Вместе победим!