7 интересных мест, где сорвалось проведение гонок Формулы-1. На очереди Колумбия?

Не так давно в Колумбии выразили желание присоединиться к миру «Королевских гонок». Президент страны заявил, что уже ведёт переговоры о проведении этапа Формулы-1. Однако серьёзный настрой главы государства не является гарантией того, что колумбийцы смогут воочию увидеть сильнейших пилотов планеты: история Ф-1 помнит множество стран и городов, до которых «Королева автоспорта» так и не доехала, несмотря на проявленный интерес высокопоставленных лиц. Вспоминаем самые интересные из нереализованных проектов Гран-при Формулы-1.

Второй британский этап в Лондоне

Гран-при в Лондоне – один из самых затяжных и неопределённых проектов, связанных с проведением гонки Формулы-1. Впервые о возможности включения Лондона в календарь сезона «Королевских гонок» заговорили ещё в 2004-м. В том году при участии команд Формулы-1 на улицах столицы состоялось гоночное шоу, которое по разным оценкам посетило от трёхсот до пятисот тысяч зрителей. Подобные цифры восхитили как руководство гоночной серии, так и мэра Лондона – тогда-то и начались первые разговоры о проведении этапа Ф-1.

Нельзя сказать, что на тот момент Формула-1 сильно нуждалась во втором британском этапе. Застолбивший за собой место в календаре Ф-1 «Сильверстоун» более чем устраивал гоночную публику. Впрочем, промоутеров в этой истории интересовал сам факт проведения гонки в одном из самых статусных мегаполисов мира. Причём согласно первоначальным планам трасса должна была пролегать вокруг главных достопримечательностей Лондона — таких как Биг Бен, Трафальгарская площадь и Букингемский дворец, что обеспечило бы этапу невероятно красочную телекартинку. Однако дальше разговоров перспективы данного проекта так и не зашли.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Главные проблемы, с которыми столкнулся Лондон по пути к Формуле-1, носили финансовый и транспортный характер. Градоначальники Лондона открыто выражали сомнения касательно целесообразности столь дорогого мероприятия. К тому же, согласно первоначальным планам, гонка должна была пройти в центре Лондона, что на несколько дней парализовало бы движение в немалой части города. Данную проблему пытались решить переносом импровизированной трассы в Олимпийский парк, оставшийся после проведения Игр. Но и в этом случае между промоутерами и британцами не был найден консенсус.

В ноябре 2021 года вновь поползли слухи о возможном проведении этапа Ф-1 в Лондоне – на сей раз планируется возведение автодрома на востоке города. Впрочем, месяц спустя исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что серия в ближайшее время не планирует проводить этап в столице Великобритании. В очередной раз проект Гран-при Формулы-1 в Лондоне был поставлен на паузу.

Гран-при Дании

Впервые серьёзный интерес к «Королевским гонкам» датчане начали проявлять в 2017 году, что абсолютно логично. В то время за «Хаас» выступал самый успешный датчанин в истории Ф-1 – Кевин Магнуссен. Датская сторона даже не скрывала, что о проведении этапа Формулы-1 в стране задумались именно после дебютного сезона своего соотечественника. Хотя стоит отметить, что у себя на родине Магнуссен был не очень популярен, поэтому датчане планировали зарабатывать на болельщиках, приезжающих из соседних Германии и Нидерландов.

В качестве места проведения Гран-при почти безальтернативно были выбраны улицы Копенгагена. Вдохновившись опытом Баку, датчане мечтали соединить в городском автодроме элементы старого и нового города, тем самым продемонстрировав гостям главные достопримечательности столицы. В 2017 году Герман Тильке, работавший в паре с Яном Магнуссеном, представил миру первый набросок конфигурации городского трека.

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Трасса получилась простоватой, но достаточно скоростной. На длинных прямых пилоты могли разгоняться до 300 километров в час – солидный показатель для городской трассы. Также, глядя на конфигурацию, бросались в глаза сразу три моста, которые смогли бы украсить и без того живописную телетрансляцию.

К сожалению, дальше задумки проект Гран-при Дании так и не двинулся. Уже в следующем году стало известно, что в ближайшее время гонка в Копенгагене не состоится: прагматичные датские политики не оценили данную идею и отказались выделять безумные деньги на столь авантюрное мероприятие.

Балканские этапы в Хорватии, Греции и Болгарии

Формула-1 могла обосноваться на Балканском полуострове ещё в середине 1980-х, когда Берни Экклстоун рассматривал Югославию в качестве варианта для проведения гонки в соцлагере. В итоге выбор Берни пал на Венгрию, и следующего сближения с Формулой-1 балканским странам пришлось ждать более двадцати лет. На стыке 2000-х и 2010-х сразу три государства с Балкан изъявили желание стать частью мира Ф-1 – Болгария, Греция и Хорватия. Что интересно, их отношения с «Королевскими гонками» развивались по одному и тому же сценарию: устная договорённость с Экклстоуном и последующие проблемы с поиском финансирования, которые и ставили крест на проекте.

Первыми созрели в Болгарии. Инициатором проведения Гран-при выступил глава мотоциклетной федерации Болгарии Богдан Николов – настоящий энтузиаст своего дела, который в том числе на свои личные средства спонсировал перспективных болгарских пилотов. В 2009-м Николов провёл несколько встреч с Экклстоуном и вроде бы даже обо всём договорился, но в конце того же года оказалось, что в стране никто, кроме Богдана, не заинтересован в проведении Гран-при Формулы-1. В одиночку потянуть столько масштабный проект Николов был не в силах, и Болгарии пришлось распрощаться с мечтами об Ф-1.

Спустя два года практически одновременно «Королевскими гонками» заинтересовались в Хорватии и Греции. В обоих государствах идею проведения гонки Ф-1 оценили на самом высоком уровне. Дальше всех в организации Гран-при зашли хорваты: для строительства автодрома в пригороде Загреба была куплена земля, а Герман Тильке успел сделать набросок первой хорватской трассы Формулы-1 (получилось нечто похожее на «Остин»). Согласно подсчётам, весь проект должен был обойтись в € 250 млн. К сожалению, найти нужную сумму хорватам так и не удалось. На этом собственно формульная эпопея в Хорватии и закончилась.

В свою очередь, греки проведение этапа Формулы-1 рассматривали как один из многих вариантов выхода из экономического кризиса. Греческое правительство посчитало, что столь претенциозный проект создаст новые рабочие места, а также прорекламирует страну на весь мир, что в перспективе поспособствует увеличению туристического потока. Иными словами, в проведении Гран-при Формулы-1 греки видели одни плюсы. Трассу было решено возводить на полуострове Пелопоннес, который находится в двухстах километрах от Афин. Согласно изначальному плану, первый в истории Гран-при Греции должен был состояться в 2016 году, но отсутствие частных инвесторов похоронило проект ещё на стадии идеи. Хотя в 2019-м в Греции вновь заговорили о желании принять этап Формулы-1, но, как и в 2011 году, это не более чем разговоры.

Городская гонка в Нью-Джерси

В 2011 году власти Нью-Джерси и руководство «Королевских гонок» подписали десятилетний контракт на проведение Гран-при. Берни Экклстоун давно мечтал привести Формулу-1 в Нью-Йорк, хотя чисто формально городская трасса должна была расположиться не в самом мегаполисе, а в его западной агломерации. За дух Нью-Йорка в проекте городского автодрома отвечали виды живописного Манхэттена, расположенного на противоположном берегу Гудзона.

К сожалению, красочные кадры культовых небоскрёбов в трансляции гонки Формулы-1 мы так и не увидели. Несмотря на подписанный контракт, американцы постоянно откладывали долгожданный дебют Нью-Джерси в «Королевских гонках». Первый Гран-при на побережье Гудзона должен был пройти ещё в 2013 году – этап даже был включён в предварительный календарь сезона. Однако из-за финансовых проблем американская сторона не успела подготовить трассу. Точно такой же сценарий повторялся на протяжении двух последующих лет: организаторы откровенно не справлялись с проектом, а Экклстоун не терял надежды привести Формулу-1 в Нью-Джерси. Как мы знаем, гонка на берегу Гудзона так и не состоялась, а место второго американского этапа с грядущего сезона займёт Майами.

Гран-при Вьетнама

Вот мы и подобрались к самому свежему и по совместительству самому реальному проекту Гран-при Формулы-1. В конце прошлого столетия руководители Ф-1 взяли уверенный курс на азиатский рынок. Менее чем за двадцать лет Формула-1 впервые посетила целый ряд неизведанных ранее стран. И в начале апреля 2020 году должна была настать очередь Вьетнама. Главным инициатором проведения Гран-при Вьетнама выступил председатель народного комитета Ханоя (по функционалу сопоставим с должностью мэра) Нгуен Дюк Чунга. Правительство Вьетнама не особо прониклось идеей вываливать кучу денег на непонятные гонки, поэтому градоначальнику пришлось привлечь к проекту частных инвесторов, которые и покрыли расходы на организацию Гран-при.

В преддверии сезона-2020 в Ханое всё было готово к приезду сильнейших пилотов планеты, но Формула-1 так и не добралась до Вьетнама: началась пандемия коронавируса. Летом того же года Гран-при Вьетнама ожидал ещё один серьёзный удар: по обвинению в коррупции был арестован вышеупомянутый Дюк Чунга. На этом перспективы проведения гонки Ф-1 в Ханое были растоптаны окончательно. В календарь сезона-2021 включать Гран-при Вьетнама уже никто и не думал.