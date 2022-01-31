Алонсо надоест, Феттеля выставят? 8 пилотов рискуют завершить карьеру в Ф-1 в сезоне-2022

После не самого удачного дебюта в 2021-м Мазепину тоже нужно прибавлять, а Цунода и не скрывает, что удивлён подаренным ему вторым шансом.

Предстоящий сезон Формулы-1 откроет новую эру в истории чемпионата — в паддоке рассчитывают, что новые машины превратят Гран-при в зрелищные битвы, в которых у большинства пилотов есть шанс на подиум. Но для многих первый сезон новой эры может оказаться последним. И вот почему.

Мазепину нужно прогрессировать

Дебютный сезон для Никиты сложился неудачно — далеко не всегда россиянину удавалось бороться на равных с Миком Шумахером, а в квалификациях Мазепин только два раза оказывался впереди (в обоих случаях немец разбивал в тренировках машину и не выступал). В сезоне-2022 Мазепину необходимо прогрессировать и чаще бороться с напарником — в противном случае за ним так и закрепится статус рента-драйвера, которого в любой момент можно заменить более выгодным вариантом.

Чжоу тоже должен давать результат

Китайский дебютант «Альфа Ромео» в этом году будет под куда меньшим давлением, чем Мазепин, однако и ему место в Ф-1 в 2023 году не гарантировано. Главная угроза для Гуаньюя Чжоу — Тео Пуршер, воспитанник команды, на которого её руководитель Фредерик Вассёр возлагает очень большие надежды. С большой долей вероятности француз будет бороться за титул в Ф-2 и нацеливаться на переход в Ф-1 в 2023-м. И чтобы не оказаться тем, кого могут разменять на перспективного Тео, Чжоу должен доказать, что и сам может многое дать команде.

Юки Цунода и Алекс Албон Фото: Peter Fox/Getty Images

У Албона последний шанс

Алекс дважды прощался с Формулой-1 — когда уходил в Формулу-Е и когда терял место в «Ред Булл». Третье прощание будет последним. Перед Алексом стоит по-настоящему сложная задача: ему нужно опережать Латифи так же уверенно, как это делал Расселл, притом, что последний год Албон гонялся на автомобилях GT. И тут дело даже не в попытке вернуться в «Ред Булл», а в том, что у австрийцев в Формуле-2 есть по меньшей мере два гонщика — Лиам Лоусон и Юри Випс. Если в сезоне-2022 Алекс не сможет стать однозначным лидером «Уильямса», то не только в Милтон-Кинсе, но и в Гроуве решат попробовать кого-нибудь ещё из перспективной молодёжи.

Латифи тоже нужно постараться

Канадец выступает за «Уильямс» уже два года и лишь под конец сезона-2021 он смог хотя бы время от времени опережать напарника в квалификации (такое случалось аж два раза), и, если в противостоянии с Албоном Латифи окажется в том же положении, никаких иллюзий по поводу перспектив Николаса не останется. А ведь по всем признакам именно Латифи должен стать лидером «Уильямса» — канадец давно в команде, новая машина строилась с учётом его мнения, да и опыта у него чуть больше: 39 стартов против 38.

Николас Латифи Фото: Peter Fox/Getty Images

Цунода не оправдывает ожиданий

Японский гонщик ещё в конце прошлого года признался, что был удивлён решению «Ред Булл» оставить его ещё на один сезон в «Альфа Таури» — и, очевидно, второго такого сезона Хельмут Марко японцу не простит. Тем более на фоне решения «Хонды» остаться с «Ред Булл» до 2025 года. Если Юки вновь будет нестабилен и продолжит столь же часто бить машины, ему придётся уступить место другому юниору из программы австрийцев.

Боттас думал об уходе

После расставания с «Мерседесом» Валттери Боттас дал сразу несколько откровенных интервью, в которых вспоминал о психологических проблемах, а совсем недавно заявил, что понимает, почему Нико Росберг ушёл из Формулы-1. Очевидно, сам Валттери тоже задумывался об уходе, и, возможно, конец 2022 года станет подходящим моментом. Валттери нужен «Альфа Ромео» как опытный лидер команды, но что если Чжоу будет справляться и сам, а Тео Пуршер станет чемпионом Ф-2? Боттас не раз признавался, что хотел бы попробовать себя в классическом ралли, и это может быть последний шанс перейти в WRC, чтобы построить полноценную карьеру и стать чемпионом мира.

Феттель может оказаться не нужен

Когда Себастьян Феттель переходил в «Астон Мартин», Лоуренс Стролл в одностороннем порядке расторг уже подписанный контракт с Серхио Пересом, и в конце 2022 года немец легко может оказаться на месте Чеко. Правда, возможно это лишь в том случае, если появится более перспективный с точки зрения Стролла-старшего вариант — Даниэль Риккардо, например, или Пьер Гасли. Плюс напомним, что важную роль в переходе Феттеля сыграл Отмар Зафнауэр, который уже покинул «Астон».

Решающий год для Алонсо

Последним предстоящий сезон может стать и для Фернандо Алонсо — если «Альпин» так и не даст ему шанса бороться за подиумы и победы. Покидая Формулу-1 в 2018 году, испанец был недоволен тем, что в «Макларене» никак не могут построить конкурентоспособную машину, а возвращался с расчётом на сезон-2022 и новый технический регламент, который в теории должен обеспечить большее разнообразие на подиуме. Но если «Альпин» не сможет включиться в борьбу за высокие позиции сейчас, то вряд ли быстро подтянется потом: бюджеты и время работы в аэродинамической трубе ограничены, а потому придётся ждать ещё два-три года. Нужно ли это 40-летнему Фернандо, у которого ещё остались незаконченные дела в Индианаполисе и на «Дакаре»?