Чем сейчас занимаются 3 первых российских гонщика Формулы-1
Петров готов вернуться в гонки, а у Сироткина дома уже целый прайд мейн-кунов.
Виталий Петров
Спустя год после ухода из Ф-1 провёл сезон в DTM в составе «Мерседеса». Успехов на медленной машине не добился.
Петров присоединился к «СМП Рейсинг» и успешно выступал в WEC, пока программа не приняла решения уйти из гонок на выносливость.
В 2022-м году Петров намерен вернуться в гонки. Поговаривают, что речь идёт о РСКГ и выступлениях за заводскую команду «Лады».
Даниил Квят
После вторичного расставания с «Ред Булл» россиянин провёл сезон-2021 в роли резервного гонщика «Альпин».
В 2022 году функции Квята перейдут к Оскару Пиастри, а россиянин рассматривает разные варианты развития карьеры.
Ну а пока контракта нет, Даниил продолжает регулярно выкладывать видео и фото со своих занятий боксом.
Сергей Сироткин
После ухода из «Уильямса» провёл пару лет в роли резервиста «Рено», но не получил возможности хотя бы раз снова сесть за руль на Гран-при.
Сергей основал собственную картинговую академию и с головой ушёл в воспитание молодых картингистов и обучение азам взрослых.
Ну а в свободное от работы время Сергей воспитывает домашних питомцев: с недавнего времени у него с женой уже не один, а сразу три мейн-куна.
Куда пропали первые гонщики Формулы-1 из России
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