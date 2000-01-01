Куда пропали первые гонщики Формулы-1 из России

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Чем сейчас занимаются 3 первых российских гонщика Формулы-1
Чем сейчас занимаются 3 первых российских гонщика Формулы-1
Петров готов вернуться в гонки, а у Сироткина дома уже целый прайд мейн-кунов.
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Виталий Петров
Виталий Петров
Спустя год после ухода из Ф-1 провёл сезон в DTM в составе «Мерседеса». Успехов на медленной машине не добился.
Петров присоединился к «СМП Рейсинг» и успешно выступал в WEC, пока программа не приняла решения уйти из гонок на выносливость.
Петров присоединился к «СМП Рейсинг» и успешно выступал в WEC, пока программа не приняла решения уйти из гонок на выносливость.
В 2022-м году Петров <a href="https://www.championat.com/auto/article-4583211-intervyu-s-vitaliem-petrovym-o-ego-karere-i-gonke-chempionov-gran-pri-abu-dabi-lyuise-hemiltone-i-igora-drajv.html">намерен вернуться в гонки</a>. Поговаривают, что речь идёт о РСКГ и выступлениях за заводскую команду «Лады».
В 2022-м году Петров намерен вернуться в гонки. Поговаривают, что речь идёт о РСКГ и выступлениях за заводскую команду «Лады».
Даниил Квят
Даниил Квят
После вторичного расставания с «Ред Булл» россиянин провёл сезон-2021 в роли резервного гонщика «Альпин».
В 2022 году функции Квята перейдут к Оскару Пиастри, а россиянин <a href="https://www.championat.com/auto/article-4497461-daniil-kvyat-posetit-gonku-nascar-cup-series-v-martinsville-chtoby-ocenit-perspektivy-na-buduschee.html">рассматривает разные варианты</a> развития карьеры.
В 2022 году функции Квята перейдут к Оскару Пиастри, а россиянин рассматривает разные варианты развития карьеры.
Ну а пока контракта нет, Даниил продолжает <a href="https://www.championat.com/auto/news-4591647-kvyat-pokazal-sinyaki-posle-bokserskoj-trenirovki-ego-podderzhivala-dochka.html">регулярно выкладывать видео и фото</a> со своих занятий боксом.
Ну а пока контракта нет, Даниил продолжает регулярно выкладывать видео и фото со своих занятий боксом.
Сергей Сироткин
Сергей Сироткин
После ухода из «Уильямса» провёл пару лет в роли резервиста «Рено», но не получил возможности хотя бы раз снова сесть за руль на Гран-при.
Сергей <a href="https://www.championat.com/auto/article-4511909-intervyu-s-sergeem-sirotkinym-o-karere-posle-formuly-1-borbe-ferstappena-i-hemiltona-i-buduschem-roberta-shvarcmana.html">основал собственную картинговую академию</a> и с головой ушёл в воспитание молодых картингистов и обучение азам взрослых.
Сергей основал собственную картинговую академию и с головой ушёл в воспитание молодых картингистов и обучение азам взрослых.
Ну а в свободное от работы время Сергей воспитывает домашних питомцев: с недавнего времени у него с женой уже не один, а сразу три мейн-куна.
Ну а в свободное от работы время Сергей воспитывает домашних питомцев: с недавнего времени у него с женой уже не один, а сразу три мейн-куна.
Куда пропали первые гонщики Формулы-1 из России
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