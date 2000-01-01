Автомобиль Михаэля Шумахера продали за смехотворно низкую цену

Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Автомобиль Михаэля Шумахера был продан на аукционе за смехотворно низкую цену
Автомобиль Михаэля Шумахера был продан на аукционе за смехотворно низкую цену
В Париже прошли торги, организованные аукционным домом Bonhams, на которых ушли с молотка два транспортных средства, имевших отношение к 7-кратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру.
AMP-версия
Mercedes C63 AMG, на котором Михаэль и его семья ездили в 2010 году, не вызвал ожидаемой степени интереса у потенциальных покупателей и был продан за смехотворно низкую цену.
Mercedes C63 AMG, на котором Михаэль и его семья ездили в 2010 году, не вызвал ожидаемой степени интереса у потенциальных покупателей и был продан за смехотворно низкую цену.
Mercedes-Benz C63 AMG Estate ушёл с молотка всего за € 27,6 тыс. Машина могла быть продана по такой же цене на обычном рынке подержанных автомобилей. На вторичке подобные модели продаются по цене от € 24-36 тыс. без известного предыдущего владельца.
Mercedes-Benz C63 AMG Estate ушёл с молотка всего за € 27,6 тыс. Машина могла быть продана по такой же цене на обычном рынке подержанных автомобилей. На вторичке подобные модели продаются по цене от € 24-36 тыс. без известного предыдущего владельца.
Компания Mercedes подарила мощный автомобиль Шумахеру в качестве служебного транспортного средства в честь возвращения в «Серебряную стрелу» в 2010 году.
Компания Mercedes подарила мощный автомобиль Шумахеру в качестве служебного транспортного средства в честь возвращения в «Серебряную стрелу» в 2010 году.
Шумахер, вероятно, получал удовольствие от вождения семейного автомобиля с 6.2-литровым V8 мощностью 457 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.
Шумахер, вероятно, получал удовольствие от вождения семейного автомобиля с 6.2-литровым V8 мощностью 457 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.
Цена нового автомобиля составляла € 73,4 тыс. В модели Шумахера были установлены дополнительные опции общей стоимостью € 20 тыс. Автомобиль проехал 151 894 км. Новым владельцем стал гражданин Швейцарии.
Цена нового автомобиля составляла € 73,4 тыс. В модели Шумахера были установлены дополнительные опции общей стоимостью € 20 тыс. Автомобиль проехал 151 894 км. Новым владельцем стал гражданин Швейцарии.
Другая машина, связанная с Шумахером, привлекла гораздо больше внимания.
Другая машина, связанная с Шумахером, привлекла гораздо больше внимания.
Анонимный покупатель отдал € 138 тыс. за электромобиль Tesla Roadster, на котором Шумахер ездил на Гонке чемпионов 2010 года, проходившей в Дюссельдорфе (Микаэль и Себастьян Феттель выиграли Кубок наций в составе команды Германии).
Анонимный покупатель отдал € 138 тыс. за электромобиль Tesla Roadster, на котором Шумахер ездил на Гонке чемпионов 2010 года, проходившей в Дюссельдорфе (Микаэль и Себастьян Феттель выиграли Кубок наций в составе команды Германии).
Tesla Roadster — уникальная машина. Она особым образом переделана с учётом требований ROC, а на её заднем спойлере – автографы участников той гонки.
Tesla Roadster — уникальная машина. Она особым образом переделана с учётом требований ROC, а на её заднем спойлере – автографы участников той гонки.
Автомобиль Михаэля Шумахера продали за смехотворно низкую цену
Читайте также
Куда пропали первые гонщики Формулы-1 из России
Куда пропали первые гонщики Формулы-1 из России
У обоих фаворитов Ф-1 проблемы с новыми машинами
У обоих фаворитов Ф-1 проблемы с новыми машинами
У Макса Ферстаппена самый дорогой автомобиль в Ф-1
У Макса Ферстаппена самый дорогой автомобиль в Ф-1
Зарплаты гонщиков Формулы-1 в 2022 году
Зарплаты гонщиков Формулы-1 в 2022 году
10 гонщиков, которые могли бы заменить Хэмилтона
10 гонщиков, которые могли бы заменить Хэмилтона
Льюис Хэмилтон продал суперкар с огромной наценкой
Льюис Хэмилтон продал суперкар с огромной наценкой
Что известно сейчас о состоянии Михаэля Шумахера
Что известно сейчас о состоянии Михаэля Шумахера
Хэмилтон молчит после «кражи» титула. Он уйдёт?
Хэмилтон молчит после «кражи» титула. Он уйдёт?
Сколько зарабатывает Льюис Хэмилтон
Сколько зарабатывает Льюис Хэмилтон
10 крутых фактов о Максе Ферстаппене
10 крутых фактов о Максе Ферстаппене
Ферстаппен должен таранить Хэмилтона в Абу-Даби
Ферстаппен должен таранить Хэмилтона в Абу-Даби
Льюис Хэмилтон продал дом за 3,7 млрд рублей
Льюис Хэмилтон продал дом за 3,7 млрд рублей
10 шикарных спецшлемов к Гран-при США Формулы-1
10 шикарных спецшлемов к Гран-при США Формулы-1
Странные и провокационные наряды Льюиса Хэмилтона
Странные и провокационные наряды Льюиса Хэмилтона
7 роскошных постеров к Гран-при России Формулы-1
7 роскошных постеров к Гран-при России Формулы-1
Мазепин vs Шумахер: все стычки в сезоне Формулы-1
Мазепин vs Шумахер: все стычки в сезоне Формулы-1
© championat.com 2000–2022