Автомобиль Михаэля Шумахера продали за смехотворно низкую цену

Mercedes-Benz C63 AMG Estate ушёл с молотка всего за € 27,6 тыс. Машина могла быть продана по такой же цене на обычном рынке подержанных автомобилей. На вторичке подобные модели продаются по цене от € 24-36 тыс. без известного предыдущего владельца.