Льюис Хэмилтон перепуган. Что он собрался сделать со своим домом за 2 млрд рублей

Льюис Хэмилтон опасается за свою безопасность
Семикратный чемпион Формулы-1 усилит систему безопасности в своём особняке в Лондоне стоимостью £ 18 млн (примерно 2 млрд рублей).
Хэмилтон подал заявку на строительство большей ограждающей стены перед своим особняком. Пилот «Мерседеса» хочет лучше защитить своё владение.
Власти уже дали Хэмилтону разрешение на проведение работ.
Соседи Льюиса не возражали по поводу его плана заменить перила более высоким барьером, чтобы не допустить проникновения злоумышленников.
В прошлый раз, когда пилот «Мерседеса» обращался за разрешением на строительство, соседи выступили категорически против его идеи построить летний дом.
Соседи жаловались на то, что Льюис заблокирует естественный дневной свет в их домах.
Лондонский особняк является одним из нескольких объектов недвижимости, которыми владеет Хэмилтон в разных местах по всему миру, включая Монте-Карло и Нью-Йорк.
Стоимость всей недвижимости Льюиса составляет примерно £ 50 млн (52 миллиарда рублей).
Были предположения, что 37-летний Хэмилтон подумывал об уходе из Формулы-1 после того, как не выиграл рекордный восьмой титул чемпиона мира при спорных обстоятельствах на Гран-при Абу-Даби.
Льюис на какое-то время «разочаровался» в автоспорте после проигрыша Максу Ферстаппену.
Несколько дней назад Хэмилтон закончил своё молчание в социальных сетях постом, в котором заявил: «Я вернулся».
Британец должен провести испытания нового автомобиля «Мерседес» в Барселоне, после чего отправится в Бахрейн на первый Гран-при Формулы-1 сезона 2022 года.
Опасения по поводу ухода Хэмилтона из Формулы-1 не подтвердились, но пилот «Мерседеса» однозначно переосмыслил некоторые жизненные ценности после гонки в Абу-Даби.
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