6 рекордов Формулы-1, которые не покорятся даже Льюису Хэмилтону

За свою 15-летнюю карьеру в Формуле-1 Льюис Хэмилтон успел переписать множество рекордов «Королевских гонок». На сегодняшний день британец является рекордсменом по количеству побед и поулов. А в грядущем сезоне Льюису может покориться ещё несколько громких достижений – в том числе рекордное восьмое чемпионство, которое сделает его самым титулованным гонщиком в истории Ф-1. Но в то же время существует несколько звучных рекордов, которые Хэмилтон уже никогда не сможет обновить.

Самый молодой участник Гран-при, победитель, чемпион. Рекордсмены — Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель

Так уж вышло, что все достижения, которые начинаются словами «самый молодой», прошли мимо Хэмилтона. Выступая ещё в картинге, Льюис считался восходящей звездой британского автоспорта. Чуть позже он оправдает воспетые в его адрес оды двумя титулами в престижных юниорских сериях, однако дебютировать в Формуле-1 в аномально раннем возрасте он так и не смог. Свою первую гонку за рулём «Макларена» Хэмилтон провёл в 22 года – неплохой показатель, но это и близко не рекорд (57-е место в истории Ф-1). А вот кому данное достижение покорилось, так это Максу Ферстаппену. Учитывая нынешние правила, запрещающие участвовать в Гран-при Формулы-1 несовершеннолетним гонщикам, 17-летний дебют голландца можно смело назвать вечным рекордом.

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Что касается самой юной победы в истории Ф-1, то и здесь Ферстаппен с лихвой обогнал своего главного конкурента по прошлому сезону. В этом случае можно было бы сказать, что 18-летний триумф Макса продиктован прежде всего тем, что Формула-1 серьёзно омолодилась за последнее десятилетие: даже Леклер одержал первую победу раньше Льюиса. Но в то же время по данному показателю Хэмилтон уступил ещё и двум гонщикам из своего поколения – Алонсо и Феттелю – а также выступавшему ещё в середине прошлого века легендарному Брюсу Макларену.

А вот самым молодым чемпионом Хэмилтон всё-таки побывал, хоть и недолго: в 2010-м Феттель обновил рекорд, выиграв свой первый титул всего лишь на несколько месяцев раньше Льюиса. Это было единственное достижение британца, где фигурировали слова «самый молодой»: его первые очки, подиум и поул и близко не были рекордными из-за относительно позднего дебюта в Ф-1.

Наименьшее количество гонок перед первой победой. Рекордсмен — Джанкарло Багетти

Справедливости ради стоит отметить, что стать единоличным рекордсменом по данному показателю Льюис в принципе не мог. Ведь в 1961-м Джанкарло Багетти удалось выиграть свою дебютную гонку в Формуле-1. По сей день ни одному другому пилоту не покорилось столь уникальное достижение, хотя у Льюиса на это определённые шансы всё же были. Как-никак начинать свой гоночный путь Хэмилтону довелось в «Макларене» – одной из двух топ-команд того времени.

Как мы знаем, на первых этапах Льюис стабильно штамповал подиумы, а одержать дебютную викторию смог только в своей шестой гонке в Ф-1. Что интересно, в номинации «Самый короткий путь к первой победе» Хэмилтон уступил не только недосягаемому Багетти. Быстрее Льюиса свой дебютный триумф в Формуле-1 отпраздновали такие пилоты, как Жак Вильнёв, Эмерсон Фиттипальди, Клей Регаццони, а также ещё несколько гонщиков из 1950-х.

Победа с самой низкой стартовой позиции. Рекордсмен — Джон Уотсон

В марте 1983-го пилот «Макларена» Джон Уотсон на городской трассе в Лонг-Бич выдал один из самых ярких перформансов в истории Ф-1: уроженец Белфаста выиграл гонку, стартовав при этом с 22-го места! В истории Формулы-1 не нашлось другого такого пилота, который смог бы одержать победу со столь низкой стартовой позицией.

За свою 15-летнюю карьеру Хэмилтон и близко не подобрался к рекорду Уотсона: по пути к победе Льюис отыгрывал максимум 13 позиций. Судя по всему, данное достижение Хэмилтону уже никогда не покорится, ведь невозможно выиграть гонку, стартовав 22-м, когда в пелотоне всего 20 машин. Новых команд на горизонте «Королевских гонок» не предвидится, а значит, в копилку непокорённых высот Льюиса падает ещё один рекорд.

Победы с наибольшим количеством команд. Рекордсмен — Стирлинг Мосс

Здесь важно разобраться, почему данное достижение вообще считается достижением. С одной стороны, частая смена команд намекает на некую нестабильность в карьере пилота. С другой – одержанные за новую конюшню победы говорят о способности гонщика блестяще адаптироваться к новым условиям, что однозначно заслуживает уважения (недоброжелатели скажут: просто пилот удачно выбирает новые места работы).

В формульной карьере Хэмилтона было всего две команды. Сначала ему повезло попасть в топовый «Макларен», а затем последовал невероятно удачный переход в «Мерседес», благодаря которому британец и переписал множество существующих рекордов. Как вы понимаете, искать новую конюшню у Льюиса особой мотивации не было. Поэтому дотянуться до результата легендарного Мосса ему было просто нереально: Стирлинг выигрывал в составе пяти разных команд – «Мерседеса», «Мазерати», «Вануолла», «Купера» и «Лотуса».

Чисто формально побить уникальный рекорд соотечественника Льюис ещё может. Но какова вероятность, что Хэмилтон завершит карьеру не только не в «Мерседесе», но и не в двух командах после него? Примерно нулевая, а значит, семикратному чемпиону не покорится и это достижение.

Процент гонок с финишем в топ-3. Рекордсмен — Дорино Серафини

В 1950 году за рулём «Феррари» Дорино Серафини провёл свой единственный официальный Гран-при в рамках чемпионата Формулы-1. К сожалению, итальянец так и не смог добраться до финиша в своей домашней гонке в Монце. Притом что он не угодил в аварию, да и с техникой всё было в порядке.

Дело в том, что Серафини пришлось по ходу гонки уступить свою машину более статусному товарищу по команде Альберто Аскари, который не мог продолжать борьбу из-за вышедшего из строя мотора. На машине своего напарника Аскари благополучно финишировал вторым. Согласно тогдашним правилам, очки между двумя пилотами были поделены пополам, а завоёванный подиум пошёл в статистику как Аскари, так и Серафини. Так итальянец вошёл в историю как единственный пилот Ф-1, который в каждой своей гонке непременно финишировал в топ-3.

Соперничать со столь мощной историей Хэмилтону, как и любому другому гонщику, было просто нереально. Сегодня в активе британца космические 63% гонок с финишем в тройке сильнейших – четвёртый результат в истории. Помимо уникального Серафини, впереди Льюиса по данному показателю находятся ещё двое великих пилотов 1950-х – Хуан Мануэль Фанхио и Луиджи Фаджиоли.

Процент гонок как минимум с одним кругом лидирования. Рекордсмен — Маркус Винкельхок

Достаточно иронично, что Хэмилтон переписал множество рекордов Фомрулы-1, но так и не смог превзойти достижение пилота, который провёл в гоночных условиях всего 12 кругов, да и то за рулём безнадёжного аутсайдера. Маркус Винкельхок является наглядным примером того, что вписать своё имя в историю Ф-1 можно, приняв участие всего лишь в одном Гран-при.

Звёздный час немецкого пилота пробил в домашней гонке на «Нюрбургринге». Маркус был единственным пилотом, который отважился стартовать на дождевой резине, за что и был награждён лидерством к моменту остановки гонки. Понятное дело, что бороться за победу на скромном «Спайкере» было нереально: Винкельхок быстро отдал первую строчку, а чуть позже и вовсе сошёл с дистанции. Это была первая и последняя гонка в карьере немецкого пилота. А это значит, что Маркус лидировал во всех гонках, в которых принимал участие. Скорее всего, этот рекорд относится к категории «вечных».

История Винкельхока как нельзя лучше отражает всю необъективность подобных статистических достижений. Сводка рекордов – это, скорее, отпечаток в истории, нежели способ определения лучшего из лучших. Величие того или иного пилота заключается отнюдь не в сухих цифрах. А значит, каждый болельщик вправе для себя лично выбрать своего героя.