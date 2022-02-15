Как великий «Уильямс» упустил последний шанс на титул: ссора с Монтойей и шинный скандал

Последние пару лет «Уильямс» переживает самый тяжёлый период в своей истории: команда настолько уверенно обосновалась в группе аутсайдеров, что попасть в очки для британцев уже за счастье. Возможно, презентованный сегодня болид поможет «Уильямсу» преодолеть затянувшийся кризис и подобраться хотя бы к середнякам. Эпоха нового технического регламента дарит поклонникам британской команды определённые надежды. В честь этого вспоминаем последний поход «Уильямса» за чемпионским титулом.

Подобраться к «Феррари» «Уильямсу» помогла бывшая сотрудница «Скудерии»

В 1990-х «Уильямс» воплощал собой самую стабильную и эффективную команду Формулы-1. За одно десятилетие конюшня сэра Фрэнка четырежды приводила своих пилотов к победе в чемпионате, а также пять раз выигрывала Кубок конструкторов. Но, к большому сожалению фанатов «Уильямса», в конце 1990-х сказка для них закончилась и карета превратилась в тыкву, а если быть точнее, моторы «Рено» превратились в «Мекахром», а позже и вовсе в «Супертек». Так «Уильямс» ненадолго выпал из борьбы за высокие места. Но в 2000 году команда сэра Фрэнка открыла новую страницу своей истории под названием «БМВ».

Так уж получилось, что заключение союза между «Уильямсом» и баварцами совпало с началом великой эры «Феррари» в Формуле-1. В то время пока «Скудерия» штамповала один титул за другим, «Уильямс» являлся одной из двух команд, которые могли составить монстрам из Маранелло хоть какую-то конкуренцию. В 2000 и 2001 годах нервы итальянскому коллективу трепал, скорее, «Макларен», а вот в 2002-м главным соперником «Феррари» стал уже «Уильямс»: в сверхдоминирующем сезоне «Скудерии» Хуану Пабло Монтойе удалось завоевать 7 поулов – столько же было у Михаэля Шумахера. Прогресс «Уильямса» в союзе с «БМВ» был виден невооружённым глазом: команда прибавляла в каждом новом сезоне. А уже в 2003-м конюшня сэра Фрэнка по-настоящему замахнётся на долгожданный титул.

В преддверии сезона-2003 «Уильямсу» удалось переманить в свои ряды прекрасно зарекомендовавшую себя по работе с «Феррари» Антонию Терци. Работавший под её руководством отдел аэродинамики претворил в жизнь несколько интересных идей при создании нового болида FW25. Даже технический директор «Уильямса» Патрик Хэд подчёркивал, что столь внушительной прибавки в скорости им удалось достичь во многом благодаря смелым решениям по аэродинамике.

В середине сезона Монтойя открыто выражал недовольство и вёл переговоры с «Маклареном»

Главной темой начала сезона-2003 стал не очень убедительный старт в исполнении прошлогодних триумфаторов из Маранелло: в первых трёх гонках Михаэлю Шумахеру ни разу не удалось финишировать в топ-3. Казалось бы, у «Уильямса» был идеальный шанс, чтобы убежать вперёд, однако команде сэра Фрэнка не удалось воспользоваться сложившейся ситуацией. В Австралии Монтойя допустил досадную ошибку, из-за чего упустил чистую победу, следующую гонку в Малайзии колумбийцу ещё на старте испортил Пиццония, а в хаосе на «Интерлагосе» Хуан Пабло и вовсе не смог финишировать.

Следующие несколько этапов также не принесли «Уильямсу» поводов для радости. В то время пока команда сэра Фрэнка чередовала невзрачные гонки с неудачными, «Феррари» удалось вернуться на вершину благодаря доработанному новому болиду, а Райкконен продолжал стабильно клепать подиумы. После шести этапов чемпионата именно «Макларен» виделся главным конкурентом «Скудерии»: Кими возглавлял личный зачёт, в то время как пилоты «Уильямса» не попадали даже в топ-5. Однако уже на следующем Гран-при к команде из Гроува наконец-то повернётся удача: последующие несколько гонок сформируют самый удачный отрезок «Уильямса» в XXI веке.

Ральф Шумахер и Хуан Пабло Монтойя лидируют на старте в Монако Фото: Getty Images

На исходе первой трети чемпионата пилоты сэра Фрэнка всё-таки преодолели непростой период адаптации к новой машине. На улицах Монте-Карло были зафиксированы первые успехи «Уильямса» в сезоне-2003: Ральф Шумахер показал лучшее время в квалификации, а в воскресенье Хуан Пабло Монтойя первым пересёк финишную черту – на последних кругах колумбиец блестяще справился с прессингом Райкконена.

В Монреале Ральф Шумахер вновь праздновал успех по итогам квалификации, но в гонке стратеги «Скудерии» переиграли своих коллег из «Уильямса» – победу одержал Михаэль. Далее команду из Гроува ожидал оглушительный триумф: два дубля подряд на «Нюрбургринге» и «Маньи-Куре». А сразу после гонки во Франции внутри команды громыхнул скандал: финишировавший вторым Монтойя высказал пару ласковых слов в адрес руководства из-за того, что капитанский мостик своими тактическими манипуляциями лишил его возможности побороться с напарником за победу (по крайней мере, по мнению самого Хуана Пабло).

Монтойя позади Шумахера-младшего на Гран-при Франции Фото: Getty Images

Французский инцидент только усугубил и без того напряжённые отношения между Монтойей и «Уильямсом». Колумбийца откровенно не устраивало положение в команде: ему казалось, что руководство конюшни целиком и полностью отдаёт предпочтения его напарнику Ральфу Шумахеру. И в преддверии следующего этапа на «Сильверстоуне» самой обсуждаемой темой в гоночном инфополе был возможный трансфер Монтойи в «Макларен». Рон Деннис мастерски воспользовался разладом колумбийца с боссами «Уильямса» и переманил Хуана Пабло в чёрно-белый гараж (официально о подписании контракта будет объявлено в конце года).

Шинный скандал похоронил шансы «Уильямса» на титул

Несмотря на внутренние разногласия, у Монтойи и «Уильямса» впереди было ещё много совместной работы. До конца сезона оставалось шесть этапов, и команда из Гроува по-прежнему всерьёз претендовала на титул. Следующие три этапа для Монтойи стали самыми удачными в сезоне: 2-е место на «Сильверстоуне», мегауверенная победа на «Хоккенхайме», а также финиш на 3-й позиции в Венгрии. Особенно величественно успехи колумбийца смотрятся на фоне неудач Михаэля Шумахера: за эти же три гонки немец ни разу не финишировал в топ-3. Столь продуктивный отрезок позволил Монтойе вплотную подобраться к Красному барону в личном зачёте. А «Уильямс» в это же время вообще возглавлял командный зачёт. До конца сезона оставалось три решающих этапа.

Казалось бы, команда сэра Фрэнка как никогда близка к заветному чемпионству, но не тут-то было: после гонки на «Хунгароринге» разразился ещё один скандал – на сей раз шинный. Дело в том, что в стане «Феррари» обратили внимание на покрышки «Мишлен», а если быть точнее, на их размеры. Итальянцы посчитали, что шины французского производителя в рабочем состоянии превышают допустимую ширину. Своими подозрениями «Скудерия» поделилась с ФИА, подав официальный протест. В итоге к следующему этапу в Италии «Мишлен» был вынужден выпустить новую партию покрышек, которые уже точно соответствовали техническому регламенту. «Легальные» шины работали уже не столь эффективно по сравнению с «запрещёнными». На этом, по сути, борьба за титул для «Уильямса» и была закончена.

Фото: Getty Images

В Монце Монтойя не справился с Шумахером, но всё же финишировал на второй позиции. Однако на следующем этапе в Индианаполисе колумбиец распрощался с шансами на чемпионство. В той гонке Хуан Пабло умудрился собрать всевозможные неудачи: столкновение с Баррикелло на втором круге, штраф в виде проезда по пит-лейну, а также лишний пит-стоп из-за внезапно пошедшего дождя.

Выбыв из гонки за первенство в личном зачёте, «Уильямс» по-прежнему продолжал бороться за Кубок конструкторов: перед последним этапом в Японии отставание от «Феррари» составляло всего 3 очка. Впрочем, и здесь команда сэра Фрэнка потерпела неудачу. На первом круге Монтойе удалось захватить лидерство, но спустя всего лишь несколько минут он был вынужден сойти с дистанции из-за проблем с гидравликой. Таким вот печальным образом завершился последний поход «Уильямса» за чемпионским титулом.