Хэмилтон возвращается… с перекрашенным «Мерседесом»? Презентация W13 — LIVE

Вернётся ли «Мерседес» к серебряным цветам и что скажет журналистам Хэмилтон? Начало — в 12:00 мск.

Сезон презентаций Формулы-1 близок к завершению. Накануне мы увидели новый автомобиль «Феррари», ну а сегодня на очереди обладатели Кубка конструкторов по итогам 2021 года — команда «Мерседес». Немцы оставили позади скандал в Абу-Даби и готовы к новому сражению за титул. Не исключено, что в этом сезоне «серебряные стрелы» откажутся от чёрной ливреи в пользу традиционной раскраски машины — это одна из интриг презентации. Вторая — что скажет Льюис Хэмилтон журналистам, с которыми он встретится впервые после завершения прошлого сезона? Ждём!