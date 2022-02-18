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Презентация болида «Мерседес» W13 на сезон-2022 Формулы-1 — фото машины, главные заявления

Хэмилтон возвращается… с перекрашенным «Мерседесом»? Презентация W13 — LIVE
Евгений Кустов
Презентация «Мерседеса» на сезон-2022 Формулы-1
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Вернётся ли «Мерседес» к серебряным цветам и что скажет журналистам Хэмилтон? Начало — в 12:00 мск.

Сезон презентаций Формулы-1 близок к завершению. Накануне мы увидели новый автомобиль «Феррари», ну а сегодня на очереди обладатели Кубка конструкторов по итогам 2021 года — команда «Мерседес». Немцы оставили позади скандал в Абу-Даби и готовы к новому сражению за титул. Не исключено, что в этом сезоне «серебряные стрелы» откажутся от чёрной ливреи в пользу традиционной раскраски машины — это одна из интриг презентации. Вторая — что скажет Льюис Хэмилтон журналистам, с которыми он встретится впервые после завершения прошлого сезона? Ждём!

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Полное расписание презентации «Мерседеса»
Live Евгений Кустов

Ну и Джордж ещё до презентации показал свой шлем. Красный цвет — дань уважения фирменным цветам Михаэля Шумахера.

10:28 Евгений Кустов

Напомним, что Льюис Хэмилтон активно вернулся к работе и даже помог Джорджу Расселлу пройти подгонку сиденья в новом болиде.

10:26 Евгений Кустов

Полное расписание презентации «Мерседеса»

Вот полное расписание презентации.

12:00 мск — онлайн-презентация W13 с участием Тото, Льюиса и Джорджа.

12:30 — первые рендеры нового болида, а также пресс-релиз с интервью главных лиц «Мерседеса» и техническими спецификациями машины.

15:00 — живые фотографии с презентации W13.

17:30 — фотографии W13 с шейкдауна на трассе «Сильверстоун».

Так что у нас сегодня будет долгий онлайн, пусть и с перерывами.

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