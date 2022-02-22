Главная фишка новой Ф-1 — граунд-эффект. 40 лет назад он привёл к жертвам и был запрещён

В 2022 году технический регламент Формулы-1 радикально изменился. Отныне машины будут тяжелее, увеличится размер колёс, а аэродинамические элементы должны создавать меньше так называемого «грязного» воздуха. Ещё одной немаловажной новинкой станет возвращение граунд-эффекта, использовавшегося на рубеже 70-80 годов прошлого века. О том, кем был открыт «эффект земли», как он сказался на истории автогонок и почему исчез — в нашей сегодняшней статье.

Всё новое — это хорошо забытое старое

На заре существования чемпионата больше всего внимания уделялось мощности двигателя. Энцо Феррари, в частности, считал машину телегой с мотором. У кого больше лошадиных сил, полагал Коммендаторе, тот и побеждает. 60-е показали, что легендарный итальянец сильно заблуждался: антикрылья, поначалу хрупкие и опасные, внесли коррективы в видение конструкторов. Но настоящая революция в аэродинамике грянула в 1977 году, когда гениальный Колин Чепмен создал свой автомобиль-крыло.

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Lotus 78 был новым веянием в инженерной мысли. О том, что разница в давлении воздуха создает подъёмную силу для самолёта, было известно задолго до Чепмена, но именно он первым догадался перевернуть схему и получить прижимную силу! Хитрость состояла в том, чтобы любыми средствами добиться разрежения воздуха под днищем машины и тем самым заставить болид буквально «прилипнуть» к дорожной поверхности, а значит, проходить повороты, практически не тормозя. На ранних стадиях это делалось с помощью уменьшения просвета: в узком пространстве поток воздуха ускорялся, вследствие чего давление падало. Кроме того, задняя часть Lotus 78 слегка приподнималась, и воздух устремлялся туда ещё быстрее. А чтобы случайный порыв ветра не мог помешать работе прижимной силы, на бока машины навешивались так называемые «юбки»: пластины из гибких материалов, не пропускающие воздух под днище машины.

Выиграв пять гонок в сезоне-1977, в следующем году 78-я модель получила логическое продолжение – Lotus 79 — на которой Марио Андретти стал чемпионом мира. Его напарник Ронни Петерсон закончил вторым, но лавры, увы, не разделил: швед погиб в массовом завале на старте Гран-при Италии.

Эпоха граунд-эффекта

Но даже гений Колина Чепмена не был застрахован от ошибок. Следующий болид, Lotus 80, оказался неудачным, и команде в срочном порядке пришлось вернуться к прошлогодней машине, которая уже не могла тягаться с гигантами вроде «Феррари» и «Уильямса» — именно они разыграли между собой титул 1979 года. Располагая обширными производственными возможностями, команды немедленно приступили к разработке своих машин с граунд-эффектом, в результате чего возникли знаменитые плоские прямоугольные болиды с маленькими антикрыльями и сильно выдающимися вперёд кабинами гонщиков.

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Некоторые, впрочем, пошли другим путём. Так, конструкторское бюро «Брэбема» во главе с Гордоном Марри отталкивалось от противоположного: пока другие решали, как не пустить воздух под машину, коллектив Берни Экклстоуна принялся высасывать его с помощью… вентилятора.

Машина, получившая название «пылесос», выиграла Гран-при Швеции, но тут же была запрещена: помимо формального нарушения технического регламента, она выбрасывала позади себя камни и прочий мусор, что создавало опасность для других пилотов.

У гонщиков тоже было своё мнение. Идея граунд-эффекта многим не нравилась — в частности, Жилю Вильнёву. А Найджел Мэнселл в своей автобиографии описывает болиды с граунд-эффектом как одни из самых непредсказуемых. Всё дело было в разрежении воздуха, требовавшем точной настройки. Стоило одной из деталей днища сломаться или машине наехать на кочку, как прижимная сила уменьшалась и болид «срывало». С учётом выдававшегося вперёд кокпита и других жертв, сделанных в пользу скорости, аварии становились в разы опаснее.

Сюда добавлялись ещё и перегрузки, возникавшие на огромных скоростях в поворотах. Это сейчас гонщики тренируются, зная об этом эффекте, а сорок лет назад подобное было в новинку. Неподготовленные физически пилоты иногда теряли сознание! Сюда стоит добавить и постоянную тряску: жёсткая подвеска, требовавшаяся для постоянного зазора между землёй и днищем, передавала гонщикам любые вибрации.

Запрет

Всё вышеперечисленное сильно беспокоило ФИА — главный контролирующий орган автоспорта. Чиновники забили тревогу, наблюдая, как растут скорости и уменьшается безопасность. Перелом наступил в 1982 году, когда президент ФИА Жан-Мари Балестр начал кампанию по борьбе с граунд-эффектом. Однако его требование сделать «юбки» жёсткими вызвало столько протестов, что в итоге противостояние команд и федерации вылилось в открытую войну. К сожалению, пока она шла, погибли Жиль Вильнёв и Риккардо Палетти, а Дидье Пирони был серьёзно травмирован.

В 1983-м граунд-эффект был окончательно запрещён, однако сама идея, конечно, никуда не растворилась. Современная Формула-1 пользуется диффузорами, установленными сзади машины и по сути выполняющими ту же функцию. Существенно изменились антикрылья и боковые понтоны, создавая даже больше прижимной силы, чем 40 лет назад. У этих новых изобретений есть свои гениальные первооткрыватели, среди которых выделяются Эдриан Ньюи и Росс Браун.

Что же касается героев этой истории, то Колину Чепмену не довелось увидеть конец своего детища: конструктор умер от сердечного приступа в декабре 1982-го. А главному противнику рождённой им идеи Жан-Мари Балестру уже через пару лет пришлось вступить в схватку с новой угрозой – неуправляемыми турбодвигателями.