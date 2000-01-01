Как менялись болиды «Феррари» в Формуле-1: 1950-2022
Ferrari 375, 1951
Первая победа «Феррари» в Формуле-1. За рулём — Хосе Фройлан Гонсалес.
Ferrari 156, 1961
Знаменитая «акула». За рулём — Вольфганг фон Трипс.
Ferrari 312T, 1975
Ники Лауда на пути к первому чемпионству.
Ferrari 312T4, 1979
Этот болид принёс «Скудерии» последний титул перед кошмарной паузой в 21 год.
Ferrari F1-90
Ален Прост был близок к чемпионству, но даже он не привёл «Скудерию» к титулу.
F310B, 1997
Рори Бирн и Росс Браун начинают путь к техническому доминированию «Феррари».
Ferrari F2001
С этой машиной Михаэль Шумахер уверенно становится четырёхкратным чемпионом мира.
Ferrari F2007
Последняя «Феррари», на которой пилот команды (Кими Райкконен) взял титул в личном зачёте.
Ferrari F2012
Сомнительная на вид и по скорости машина чуть не привела Фернандо Алонсо к чемпионству.
Ferrari SF70H
Себастьян Феттель тоже был близок к победе, лидировал на экваторе сезона, но увы!
Ferrari F1-75, 2022
Посмотрим, окажется ли удачным инновационно-революционный болид Леклера и Сайнса.
Как менялись болиды «Феррари» в Формуле-1 — от 1950-го до 2022-го
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