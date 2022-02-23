Старт новой эры Формулы-1. Первые фото и впечатления от абсолютно новых машин — LIVE

«Чемпионат» традиционно будет вести текстовые онлайн-трансляции зимних тестов Формулы-1, но сегодня, в день начала испытаний в Барселоне, мы запускаем с утра отдельный лайв — для сбора в одном месте первых живых фотографий новых автомобилей, построенных по революционному регламенту чемпионата мира. Сегодня мы впервые увидим настоящий болид «Ред Булл» и узнаем, какие новинки по сравнению с презентациями и обкатками подготовили другие команды. Этим наблюдениям и будет посвящён наш «лайв». Залетайте! Тесты стартуют в 11:00 мск.