Старт новой эры Формулы-1. Первые фото и впечатления от абсолютно новых машин — LIVE

«Чемпионат» традиционно будет вести текстовые онлайн-трансляции зимних тестов Формулы-1, но сегодня, в день начала испытаний в Барселоне, мы запускаем с утра отдельный лайв — для сбора в одном месте первых живых фотографий новых автомобилей, построенных по революционному регламенту чемпионата мира. Сегодня мы впервые увидим настоящий болид «Ред Булл» и узнаем, какие новинки по сравнению с презентациями и обкатками подготовили другие команды. Этим наблюдениям и будет посвящён наш «лайв». Залетайте! Тесты стартуют в 11:00 мск.
А вот первое официальное фото от «Ред Булл». На котором, разумеется, понтоны нормально не разглядеть.
Фото: Red Bull
А вот как выглядит нос «Ред Булл». Тут всё поспокойнее. Всё-таки главное отличие — боковые понтоны, хочется побольше их фотографий!
Радикальные боковые понтоны «Ред Булл»
И ещё пара фотографий «Ред Булл», которые лучше показывают решение австрийцев. Очень агрессивный вырез под воздухозаборниками. В принципе, если убрать своеобразную «накладку» перед воздухозаборниками, то, возможно, решение бы смотрелось более стандартно.
Первое фото «Ред Булл»!
Тесты стартовали! И вот первое фото боковых понтонов «Ред Булл»! Максимальная агрессивность от Ньюи и компании.
Итак, чего мы ждём?
- Новый «Ред Булл» (отдадим «быкам» должное: до старта тестов просочилась лишь одна сколько-нибудь качественная фотография, да и та всех секретов машины не раскрывает);
- Новый «Альфа Ромео» (официально была лишь одна фотография, к тому же из-за камуфляжа всё сложнее);
- Новинки по сравнению с презентациями и обкатками.
Не дожидаясь первого дня тестов первые живые фотографии своей машины показали и в «Альфа Таури».
Небольшой ролик со своей обкатки накануне подготовил и «Хаас». При этом, оказывается, рендеры американцев с презентации были достаточно далеки от реальной машины.
Для начала предлагаем посмотреть, как проходили шейкдауны новых «Мерседеса» и «Макларена» — спасибо пресс-службам команд за довольно подробные ролики.
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