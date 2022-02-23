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Первый день зимних тестов Формулы-1 сезона-2022: как выглядят новые болиды, впечатления

Старт новой эры Формулы-1. Первые фото и впечатления от абсолютно новых машин — LIVE
Евгений Кустов
Старт зимних тестов Формулы-1 — онлайн
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Новый «Ред Булл» выглядит действительно необычно. Следим за новой Ф-1!

«Чемпионат» традиционно будет вести текстовые онлайн-трансляции зимних тестов Формулы-1, но сегодня, в день начала испытаний в Барселоне, мы запускаем с утра отдельный лайв — для сбора в одном месте первых живых фотографий новых автомобилей, построенных по революционному регламенту чемпионата мира. Сегодня мы впервые увидим настоящий болид «Ред Булл» и узнаем, какие новинки по сравнению с презентациями и обкатками подготовили другие команды. Этим наблюдениям и будет посвящён наш «лайв». Залетайте! Тесты стартуют в 11:00 мск.

Главная фишка новой Ф-1 — граунд-эффект. 40 лет назад он привёл к жертвам и был запрещён Главная фишка новой Ф-1 — граунд-эффект. 40 лет назад он привёл к жертвам и был запрещён
Радикальные боковые понтоны «Ред Булл» Первое фото «Ред Булл»!
Live Евгений Кустов

А вот первое официальное фото от «Ред Булл». На котором, разумеется, понтоны нормально не разглядеть.

Фото: Red Bull

11:18 Евгений Кустов

А вот как выглядит нос «Ред Булл». Тут всё поспокойнее. Всё-таки главное отличие — боковые понтоны, хочется побольше их фотографий!

11:09 Евгений Кустов

Радикальные боковые понтоны «Ред Булл»

И ещё пара фотографий «Ред Булл», которые лучше показывают решение австрийцев. Очень агрессивный вырез под воздухозаборниками. В принципе, если убрать своеобразную «накладку» перед воздухозаборниками, то, возможно, решение бы смотрелось более стандартно.

11:02 Евгений Кустов

Первое фото «Ред Булл»!

Тесты стартовали! И вот первое фото боковых понтонов «Ред Булл»! Максимальная агрессивность от Ньюи и компании.

10:39 Евгений Кустов

Итак, чего мы ждём?

  1. Новый «Ред Булл» (отдадим «быкам» должное: до старта тестов просочилась лишь одна сколько-нибудь качественная фотография, да и та всех секретов машины не раскрывает);
  2. Новый «Альфа Ромео» (официально была лишь одна фотография, к тому же из-за камуфляжа всё сложнее);
  3. Новинки по сравнению с презентациями и обкатками.
10:30 Евгений Кустов

Не дожидаясь первого дня тестов первые живые фотографии своей машины показали и в «Альфа Таури».

10:29 Евгений Кустов

Небольшой ролик со своей обкатки накануне подготовил и «Хаас». При этом, оказывается, рендеры американцев с презентации были достаточно далеки от реальной машины.

10:28 Евгений Кустов

Для начала предлагаем посмотреть, как проходили шейкдауны новых «Мерседеса» и «Макларена» — спасибо пресс-службам команд за довольно подробные ролики.

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Теги Авто Формула-1 Тесты Формулы-1 •••

Заглавное фото: Ferrari S.p.A.

Источник: «Чемпионат»

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